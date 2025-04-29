Duolingo замінить підрядників на ШІ та почне оцінювати, чи вміють співробітники з ним працювати

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Підрядники Duolingo "поступово припинять працювати над тим, що ШІ може робити самостійно", – написав співзасновник та генеральний директор компанії Луїс фон Ан у листі до співробітників. Ця заява стала частиною оголошення про перехід Duolingo на стратегію "AI-first". Лист було опубліковано на офіційній сторінці Duolingo в LinkedIn.

За словами фон Ана, "AI-first" означає необхідність радикально переосмислити багато робочих процесів. Серед перших нововведень він назвав:

Поступове припинення використання підрядників для завдань, які може автоматизувати ШІ;

Врахування навичок роботи зі ШІ під час найму та в оцінюванні ефективності співробітників;

Виділення нових штатних одиниць тільки в тих випадках, коли команді не вдасться автоматизувати завдяки ШІ більше завдань;

Запуск спеціальних ініціатив у кожному підрозділі для фундаментальної зміни способів роботи.

Водночас фон Ан підкреслив, що компанія "залишається тією, що дбає про своїх працівників". "Мова не про заміну Duos (так у компанії називають співробітників) ШІ, а про ліквідацію вузьких місць, щоб ви могли зосередитися на творчій роботі та реальних проблемах, а не на рутині",— додав він.

Генеральний директор нагадав, що штучний інтелект уже допоміг Duolingo наблизитися до її місії навчання мільйонів людей: "Щоб добре навчати, нам потрібно створювати величезну кількість контенту, і ручний процес не масштабується. Одне з найкращих наших рішень минулого року – заміна повільного ручного створення матеріалів на ШІ-платформу. Без штучного інтелекту на масштабування контенту пішли б десятиліття. Наш обов’язок перед учнями – якомога швидше надати їм ці навчальні матеріали".

У листі також згадано, що натхненням для такої трансформації стала ставка Duolingo з 2012 року на мобільні пристрої: "Тоді ми побачили майбутнє й перемогли конкуренцію. Схожа зміна платформи відбувається й тепер – це ШІ".

Оголошення Duolingo перегукується з аналогічним листом від гендиректора Shopify Тобі Лютке, який у березні закликав команди доводити, чому вони не можуть виконати завдання за допомогою ШІ, перш ніж просити додатковий персонал або ресурси.