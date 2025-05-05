Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Трамп готовий знову відкласти заборону TikTok в США

Трамп готовий знову відкласти заборону TikTok в США
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
5 травня, 00:50
0

Президент Дональд Трамп заявив, що готовий ще раз відкласти заборону TikTok у США, повідомляє Axios.

В інтерв’ю американському телеканалу NBC він зазначив, що якщо угода щодо продажу американських операцій TikTok не буде укладена до 19 червня, компанія отримає ще одне продовження.

Раніше Конгрес ухвалив закон, який вимагає від ByteDance продати TikTok американським власникам, інакше додаток буде заборонений. TikTok вже тимчасово зник із США, коли заборона набрала чинності в січні цього року. Трамп вступивши на пост президента тоді відклав її на 90 днів, а у квітні продовжив ще на 75 днів, пояснивши це торговими суперечками з Китаєм.

Президент зазначив, що має "тепле місце в серці для TikTok" і це може свідчити про його бажання сподобатись широкій аудиторії американців, які масово протестували проти заборони TikTok в США.

Соцмережі TikTok США Дональд Трамп
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Тренди весняних букетів 2025: які квіткові композиції в моді цього сезону
Топ 5 технологічних трендів року: ШІ, робототехніка, кібербезпека, криптовалютний бум…
IT Summit від Fwdays з напрямку Sales&Marketing та Growth & Leadership