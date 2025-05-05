Трамп готовий знову відкласти заборону TikTok в США

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Президент Дональд Трамп заявив, що готовий ще раз відкласти заборону TikTok у США, повідомляє Axios.

В інтерв’ю американському телеканалу NBC він зазначив, що якщо угода щодо продажу американських операцій TikTok не буде укладена до 19 червня, компанія отримає ще одне продовження.

Раніше Конгрес ухвалив закон, який вимагає від ByteDance продати TikTok американським власникам, інакше додаток буде заборонений. TikTok вже тимчасово зник із США, коли заборона набрала чинності в січні цього року. Трамп вступивши на пост президента тоді відклав її на 90 днів, а у квітні продовжив ще на 75 днів, пояснивши це торговими суперечками з Китаєм.

Президент зазначив, що має "тепле місце в серці для TikTok" і це може свідчити про його бажання сподобатись широкій аудиторії американців, які масово протестували проти заборони TikTok в США.