Два співробітники DOGE отримали акаунти в засекречених мережах, що зберігають ядерні таємниці США

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Двоє членів команди Ілона Маска з Департаменту ефективності уряду (DOGE) отримали доступ до закритих мереж, у яких міститься надсекретна інформація про ядерний арсенал США. Про це повідомляє NPR з посиланням на анонімні джерела.

Членами команди є Люк Фарріот, 23 річний колишній стажист SpaceX, та Адам Рамада, венчурний капіталіст з Маямі. Вони мали облікові записи у комп'ютерних системах протягом щонайменше двох тижнів. Водночас до цього у них не було жодного досвіду роботу з ядерною зброєю чи секретною інформацією.

Представник Міністерства енергетики США спростував, що Фарріот або Рамада мали доступ до секретних мереж. За офіційною заявою, жоден співробітник DOGE не отримував доступу до систем Національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA). У міністерстві уточнили, що члени команди Ілона Маска лише короткочасно співпрацювали з відомством і вже в лютому 2025 року повернулися до роботи в DOGE.

Трохи згодом, у другому зверненні, представник уточнив, що обидва члени команди DOGE все ж мали акаунти, але ніколи не використовували їх. Представник міністерства каже, що всередині змогли підтвердити, що ці акаунти ніколи не були активовані.

Два анонімні джерела стверджують, що особисто бачили облікові записи Рамада та Фарріота у директоріях закритих мереж, до яких мають доступ тисячі працівників, залучених до розробки ядерної зброї на об’єктах та в лабораторіях по всій території США. При цьому зазначається, що доступ до цих мереж можливий лише через спеціальний термінал у захищеному приміщенні, призначеному для роботи з таємною інформацією.

Водночас сама присутність співробітників DOGE у захищених мережах не гарантує доступу до секретних даних, адже така інформація суворо контролюється. Зазначені мережі використовуються Національною адміністрацією ядерної безпеки при Міністерстві енергетики, яка відповідає за ядерний арсенал США, а також Міністерством оборони.

Першою мережею є "Захищена корпоративна мережа NNSA", що використовується для передачі детальних "обмежених даних" про конструкцію ядерної зброї США та спеціальні ядерні матеріали. Друга мережа "Секретна мережа маршрутизаторів інтернет-протоколу" (SIPRNet) використовується Міністерством оборони для зв'язку з Міністерством енергетики щодо ядреної зброї.

До речі, раніше вже з’являлися повідомлення про те, що працівники DOGE, зокрема Фарріот, намагалися отримати доступ до секретних комп’ютерних систем. Однак міністр енергетики Кріс Райт заперечив, що їм надавали доступ до будь-яких мереж, підкресливши, що у них не було доступу до секретної інформації.