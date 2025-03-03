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DeepSeek заявила, що може заробляти по півмільйона доларів США в день, але фактично заробляє менше

DeepSeek заявила, що може заробляти по півмільйона доларів США в день, але фактично заробляє менше
deepseek
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
3 березня, 09:43
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Китайська компанія DeepSeek розкрила деякі дані про витрати та доходи, пов'язані зі своїми популярними моделями V3 і R1. Компанія заявляє, що теоретичне співвідношення витрат до прибутку становить до 545% в день, але фактично дохід менший. Про це пише Reuters.

DeepSeek зазначає, що якщо припустити, що вартість оренди одного чипа NVIDIA H800 становить $2 на годину, то один день роботи моделей V3 і R1 становить $87 072. На противагу цьому, теоретичний щоденний дохід, який генерується цими моделями, становить $562 027, що на 545% більше. За рік це склало б понад $200 млн доходу.

Однак компанія одразу ж додала, що її "фактичний дохід значно нижчий", оскільки вартість моделі V3 нижча, ніж R1 та не всі функції монетизуються, оскільки доступ до інтернету та додатків залишається безплатним.

Це відкриття може ще більше похитнути акції ШІ поза межами Китаю. Коли R1 від Deepseek дебютувала у січні, вона не поступалась у продуктивності новітнім моделям OpenAI та була при цьому на 90–95% дешевше.

Штучний інтелект Бізнес DeepSeek
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