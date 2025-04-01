Не тільки Signal: чиновники Трампа з нацбезпеки використовували Gmail для чутливого листування

Члени Ради національної безпеки президента Дональда Трампа, включаючи радника з національної безпеки Майкла Волтца, використовували особисті акаунти Gmail для офіційних урядових справ, згідно з документами, які вивчила газета The Washington Post.

Внутрішнє електронне листування показує, що старший помічник Волтца використовував Gmail для обговорення чутливих тем, в тому числі військових позицій і систем озброєння США, з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти. Сам Волтц отримував робочі документи, в тому числі свій графік, на особисту електронну пошту і час від часу копіював текст у Signal, месенджер для обміну зашифрованими повідомленнями, щоб координувати зустрічі.

Експерти з кібербезпеки вважають, що використання комерційних сервісів електронної пошти високопоставленими співробітниками органів національної безпеки — особливо для потенційно конфіденційної або обмеженої в часі інформації – є серйозною вразливістю. Такі платформи не мають наскрізного шифрування і посиленого захисту, властивого урядовим системам зв'язку, таким як JWICS.

"Електронна пошта не шифрується наскрізним шифруванням, і вміст повідомлення може бути перехоплений і прочитаний у багатьох точках", - каже Єва Гальперін, директор з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation. "В тому числі й на власних серверах Google".

Речник Ради національної безпеки Браян Г'юз заперечив, що Волтц використовував особисту електронну пошту для отримання секретних матеріалів. "Волтц не надсилав і не буде надсилати секретну інформацію з відкритого акаунта", - сказав Г'юз.

Але ці викриття відбуваються на тлі ширшої критики поводження адміністрації Трампа з конфіденційною інформацією. Нещодавно Волтц потрапив у скандал після того, як випадково додав головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга в чат групи Signal про майбутній удар США в Ємені — розмова включала інформацію в режимі реального часу про військові цілі, платформи озброєнь і розвідувальні дані, надані Ізраїлем. Як повідомляється, цей витік розчарував ізраїльських чиновників, які були засмучені тим, що їхні можливості спостереження стали надбанням громадськості.

Хоча Трамп публічно захищав Волтца, минулого тижня на закритій зустрічі за участю віцепрезидента Джей-Ді Венса і керівника апарату Сюзі Вайлс обговорювалася можливість його звільнення. Зрештою, Трамп вирішив залишити Волтца на посаді — частково, за словами високопосадовців, щоб не віддавати політичну перемогу "ліберальним ЗМІ".

"Цей інцидент сильно зашкодив Волтцу", - сказав один з чиновників. "Але президент не хотів дарувати Джеффрі Голдбергу скальп".

Волтц стверджує, що включення журналіста в чат Signal було випадковим, кажучи, що контакт Голдберга "якимось чином потрапив до мого телефону". Але Голдберг заперечив це, заявивши, що вони зустрічалися раніше і що пояснення Волтца неправдиві. Нещодавно з'явилося фото, на якому обидва чоловіки зображені на одному дипломатичному заході.

"Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу", - сказав Волтц в інтерв'ю Fox News. Але критики вказують на його минулі заяви, що засуджують використання приватної електронної пошти для офіційної роботи — зокрема, на його заклики у 2023 році до Міністерства юстиції висунути звинувачення Гілларі Клінтон через її поштовий сервер — як на доказ лицемірства.

Попри суперечки, Трамп продовжує підтримувати свого радника з національної безпеки. "Я не звільняю людей через фейкові новини та полювання на відьом", - сказав він у неділю. З усім тим, офіційні особи визнають, що адміністрація приватно шокована цим порушенням.

"Це не просто технічна помилка", - сказав один високопоставлений чиновник. "Це питання довіри — і воно нікуди не дінеться".