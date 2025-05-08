Китай нарощує продажі авто з двигунами внутрішнього згорання та гібридів в Європі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Поки продажі китайських електромобілів у Європі знижуються, гібриди та авто з двигунами внутрішнього згорання від тих самих брендів, навпаки, набирають популярність. Про це повідомляє Bloomberg.

За перших три місяці 2025 року в Європі було зареєстровано рекордних 150 тисяч китайських авто, з яких електромобілі займають 30%, найменшу частку з 2020 року. У березні, який був найуспішнішим місяцем для китайських компаній, частка китайських авто досягла 5,2% від усіх продажів в Європі, вперше подолавши відмітку у 5%.

Зміна фокуса китайських автовиробників з повністю електричних авто на гібридні та авто з ДВЗ пов’язана з введенням мит на китайські електромобілі минулого року. Європейський союз запровадив ці мита через субсидії Пекіна, які створили несправедливу перевагу для китайських виробників.

BYD, провідний бренд електромобілів, вперше продав більше гібридів, ніж повністю електричних авто в Європі та Великій Британії. Інша компанія, SAIC Motor, у першому кварталі реалізувала 47 тисяч гібридів та авто з ДВЗ — вдвічі більше, ніж на початку 2024 року. Однак, з негативного боку, продажі електромобілів зменшились удвічі.

Окрім мит, що досягають 45% для SAIC, важливою причиною змін є зростаючий попит серед європейських покупців, які надають перевагу гібридам та звичайним авто. Це, зокрема, вплинуло на стратегію BYD, яка, за останніми даними, переглядає свій підхід до європейського ринку.