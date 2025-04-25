ChatGPT отримав безплатну версію інструменту для досліджень

OpenAI запускає нову полегшену версію функції глибокого дослідження в ChatGPT. Вона доступна усім користувачам безплатно, але має ліміти на використання.
Для платних користувачів полегшена версія автоматично включатиметься, коли буде досягнуто ліміту використання повноцінного Deep research. "Відповіді стануть коротшими, але збережуть ту ж глибину та якість, до яких ви звикли", — зазначає OpenAI.
Інструмент працює на базі моделі o4-mini — спрощеній версії великої моделі o4, яка забезпечує менші витрати на обробку запитів. У результаті це дозволяє OpenAI збільшити ліміти використання.