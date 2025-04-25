ChatGPT отримав безплатну версію інструменту для досліджень

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI запускає нову полегшену версію функції глибокого дослідження в ChatGPT. Вона доступна усім користувачам безплатно, але має ліміти на використання.

The lightweight version of deep research is powered by a version of OpenAI o4-mini and is nearly as intelligent as the deep research people already know and love, while being significantly cheaper to serve.



Responses will typically be shorter while maintaining the depth and… pic.twitter.com/H2UD5GThVj — OpenAI (@OpenAI) April 24, 2025

Для платних користувачів полегшена версія автоматично включатиметься, коли буде досягнуто ліміту використання повноцінного Deep research. "Відповіді стануть коротшими, але збережуть ту ж глибину та якість, до яких ви звикли", — зазначає OpenAI.

Інструмент працює на базі моделі o4-mini — спрощеній версії великої моделі o4, яка забезпечує менші витрати на обробку запитів. У результаті це дозволяє OpenAI збільшити ліміти використання.