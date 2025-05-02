Гендиректор NVIDIA вперше за десять років отримав підвищення зарплати

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Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), заробітна плата генерального директора NVIDIA Дженсен Хуанг зросла на 49% — до $1,5 мільйона. Грошовий бонус також збільшився на $1 мільйон (на 50% у порівнянні з 2024 роком), а сума акцій, виданих йому, сягнула $38,8 мільйона. Загальний обсяг винагороди Хуанга досяг $49,9 мільйона, пише CNBC.

У звіті наголошується, що комітет із компенсацій вважає таке підвищення справедливим та підкреслив, що це перше зростання окладу Хуанга за останнє десятиліття.

Останні роки NVIDIA показує рекордне зростання через високий попит на свої чипи, що забезпечують роботу складних систем ШІ. У 2025 фінансовому році компанія збільшила дохід на 114%, до $130,5 мільярда.

Акції NVIDIA з кінця 2022-го по кінець 2024 року подорожчали більш ніж у дев’ять разів. Частка Хуанга в компанії (близько 3,5%) зараз оцінюється приблизно в $94 мільярди.

Крім зарплати, Хуанг отримав $3,5 мільйона на витрати, пов’язані з безпекою житла, консультаціями та послугами водія (минулого року — $2,2 млн).

Для порівняння, Google повідомила, що витратила $8,27 мільйона на охорону й подорожі свого CEO Сундара Пічаї — на 22% більше, ніж роком раніше.