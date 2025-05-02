BBC використала ШІ, щоб "оживити" Агату Крісті для навчального курсу з письменництва

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BBC Studios за допомогою нейромереж відновила голос і зовнішність знаменитої авторки детективів Агати Крісті, аби зробити її віртуальною викладачкою. Для цієї ролі запросили акторку Вів’єн Кін, чий образ модифікували за допомогою ШІ, щоб вона виглядала як Крісті.

Курс під назвою Agatha Christie Writing вже доступний на платформі BBC Maestro — онлайн-сервісі за підпискою $10 на місяць, що пропонує навчальні матеріали від професіоналів у різних галузях, включно з кулінарією, дизайном і особистою ефективністю.

Правнук письменниці Джеймс Прічард зазначив, що уроки побудовані "словами самої Агати", хоча сам контент створений командою науковців і експертів, а не автоматично згенерований нейромережею. Матеріали курсу засновані на реальних цитатах, інтерв’ю, аудіозаписах, фото та особистих записах Крісті. BBC співпрацювала зі спадкоємцями письменниці, щоб зробити цей проєкт максимально достовірним.

Програма включає 11 відеоуроків і 12 практичних завдань, що навчають, як створювати сюжетні конструкції, розвивати інтригу та будувати напруження. Курс орієнтований на тих, хто мріє писати детективи, переймаючи досвід однієї з найуспішніших авторок у жанрі.