ASUS представила мишу, яка має відділення для ароматизаторів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

ASUS презентувала бездротову мишу Fragrance Mouse із вбудованим відділенням для ароматизаторів та багаторазовим флаконом для ароматичних олій.

Миша доступна у двох кольорах – White або Rose Clay та має ніжки з політетрафторетилену (PTFE), регульований DPI з варіантами у 1200dpi, 1600dpi та 2400dpi та два варіанти підключення – через Bluetooth або 2,4 Гц конектор. Перемикачі мають термін служби у 10 мільйонів натискань.

ASUS Fragrance Mouse працює від однієї батарейці AA та, за заявою компанії, здатна функціонувати до року завдяки технологіям енергоощадження.

Головною особливістю миші є вбудоване відділення для ароматизаторів. Знімний флакон можна мити та наповнювати різними ароматами на вибір власників.

ASUS Fragrance Mouse з’явиться у продажу навесні. Ціна новинки поки невідома.