Відбувся перший плановий запуск європейської ракети-носія Ariane 6. На орбіту виведено розвідувальний супутник

6 березня 2025 року 18:24 за київським часом відбувся другий запуск європейської ракети-носія Ariane 6. Ракета стартувала з Космодрому Куру у Французькій Гвіані й вивела на сонячно-синхронну орбіту третій військовий розвідувальний супутник програми Composante Spatiale Optique – CSO-3. Про це сповістило Європейське Космічне агентство ESA.

Нагадаємо, після відправки "на пенсію" ракети-носія Ariane 5 ESA на тривалий час залишилася без власних ракет, а перший тестовий запуск Ariane 6 багато разів відкладавсь, відбувся лише 9 липня 2024 року, і закінчився частковою невдачею при спробі зводу з орбіти другого ступеня. Під час цього випробування мешканці різних областей Україні могли спостерігати вночі дивне сяйво у небі.

Запуск 6 березня 2025 року відбувся без ексцесів, другий ступень вивів CSO-3 вагою 3500-3600 кг на сонячно-синхронну орбіту висотою 800 км, після чого ступень був штатно зведений з орбіти. Для запуску використовувалася модифікація Ariane 62, тобто з двома бічними прискорювачами. Конфігурація з чотирма прискорювачами, тобто Ariane 64 може виводити на низьку навколоземну орбіту апарати вагою до 21 650 кг, 15 500 кг на сонячно-синхронну або 5 000 кг на геостаціонарну орбіту, тобто це повноцінний конкурент Falcon 9, крім, звісно ж, багаторазовості.

Супутники серії Composante Spatiale Optique – це французькі військові супутники спостереження та розвідки, інформацію саме з них Франція надає зараз Україні замість супутникової інформації від США. Тепер на орбіті Землі знаходяться три таких супутники. CSO-1 та CSO-2 були запущені у 2018 та 2020 роках відповідно, за допомогою модифікованих ESA російських ракет Soyuz ST-A. Запуск CSO-3 знаменує повернення Європі можливості самостійно запускати критичні важливі супутники, без допомоги як росії, так і США.