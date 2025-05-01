Apple зобов’язали виплатити $502 млн у справі про патенти в Великій Британії

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Апеляційний суд Лондона постановив, що Apple має виплатити компанії Optis Cellular Technology LLC $502 мільйони одноразово за використання 4G-патентів у таких пристроях, як iPhone та iPad. Це рішення стало черговим етапом багаторічної судової суперечки, пише Reuters.

Optis, компанія з Техасу, подала позов проти Apple у 2019 році, стверджуючи, що Apple використовує її патенти, необхідні для роботи технології 4G. Раніше Високий суд Лондона постановив, що Apple має сплатити близько $56 мільйонів плюс відсотки, але Optis вважала цю суму занадто малою та оскаржила рішення.

Тепер суд ухвалив, що компанія має заплатити значно більшу суму — $502 мільйони (без відсотків), що покриває використання патентів з 2013 до 2027 року. Ця виплата стосується глобальної ліцензії на технології Optis.

У відповідь Apple заявила про розчарування рішенням і намір оскаржити його. Представник компанії зазначив, що Optis не займається виробництвом, а лише скуповує патенти, щоб подавати позови проти компаній, які їх використовують.

Рішення є черговим етапом суперечки навколо умов FRAND — справедливих, розумних і недискримінаційних ліцензій на патенти.