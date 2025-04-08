Apple планує пом’якшити удар від мит Трампа, постачаючи більше iPhone з Індії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Щоб компенсувати мита адміністрації Трампа Apple планує завозити до США більше iPhone, зібраних в Індії. Це дозволить уникнути 54% тарифів для товарів з Китаю. Тарифи для Індії становлять 26%. Про це пише The Wall Street Journal.

Це рішення є тимчасовим, поки Apple намагається отримати звільнення від мит, як під час першої каденції Трампа. Компанія вважає поточну ситуацію занадто невизначеною, щоб перекреслити довгострокові інвестиції у свій ланцюжок поставок, який зосереджений навколо Китаю.

Трамп пригрозив подальшим підвищенням мит для Китаю, якщо Пекін не скасує дзеркальні мита, запроваджені у відповідь на тарифні плани США, оголошені 2 квітня.

Продажі iPhone приносять компанії приблизно половину всього прибутку. Висока залежність від виробництва в Китаї занепокоїла інвесторів через потенційні ризики, пов’язані з тарифами, що спричинило падіння акцій на 19% — найгірший триденний результат за останні 25 років.

За словами аналітика Bank of America Вамсі Мохана, до оголошення тарифів Apple планувала виготовити близько 25 мільйонів iPhone в Індії цього року. Близько 10 мільйонів з них мали б залишитися для індійського ринку. За його словами, якби Apple перенаправила всі вироблені в Індії iPhone до США, вона могла б задовольнити близько 50% американського попиту.

За даними TechInsights, тариф на китайські товари може додати близько $300 до нинішньої вартості апаратного забезпечення iPhone 16 Pro. Apple могла б обмежити збитки, імпортуючи смартфони з Індії, де тариф приблизно вдвічі нижчий.

Хоча Трамп закликав до відродження виробництва в США, аналітики та постачальники заявили, що перенесення виробництва iPhone на батьківщину Apple не має сенсу, оскільки витрати будуть набагато більшими, ніж витрати на сплату тарифу.