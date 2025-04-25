Bloomberg: Apple змінює керівника свого секретного відділу робототехніки

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Apple змінила керівництво кількох проєктів після проблем із Siri. Секретний відділ робототехніки забрали у Джона Джаннандреа і передали під керівництво старшого віцепрезидента Apple та керівника апаратного підрозділу компанії Джона Тернуса, а команду Siri передали Майку Роквеллу, керівнику Vision Pro. Про це повідомляє Bloomberg.

Джаннандреа залишається відповідальним за напрямки штучного інтелекту та машинного навчання, але ці зміни дозволять йому зосередитись на нових функціях ШІ, адже тепер він не буде керувати кількома командами одночасно.

Apple змінює кадри, щоб більше зосередитись на розвитку Apple Intelligence і змагатись з такими компаніями, як Google та OpenAI. Кевін Лінч, який працював над Apple Watch, очолить нову команду робототехніки. Першим продуктом може стати робот з маніпулятором з дисплеєм iPad. Також планується створити мобільного робота на колесах для виконання простих завдань.

Тернус, один із провідних керівників Apple, який працював над такими продуктами, як iPhone, iPad і Mac, тепер також керуватиме обома робототехнічними командами, що може свідчити про посилення розвитку робототехніки в компанії.