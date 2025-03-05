Apple оскаржує вимогу Великої Британії створити бекдор для iCloud

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple звернулася до Трибуналу слідчих повноважень (IPT), щоб оскаржити вимогу уряду Великої Британії щодо створення бекдору, який надав би службам держави доступ до зашифрованих даних в iCloud користувачів по всьому світу. Про це пише TechCrunch.

Повідомляється, що звернення до IPT було зроблено у той самий час, коли Apple вимкнула функцію Advanced Data Protection (ADP) для iCloud у Великій Британії. Саме ця функція дозволяла зашифрувати всі дані у хмарному сховищі, щоб до них жодним чином не можна було отримати доступ.

Уряд держави вважає, що попри такі дії, компанія не виконала висунуті вимоги. У першочерговому зверненні до компанії йшлося про бекдор, який дав би доступ до зашифрованих даних iCloud користувачів по всьому світу. Разом з тим, Apple продовжує пропонувати ADP для користувачів в інших країнах.

Повідомляється, що це може бути перший випадок, коли повноваження Великої Британії по зламу шифрування були перевірені органом, що контролює служби безпеки. Водночас слухання щодо цієї справи, ймовірно, проходитимуть таємно.