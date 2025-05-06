Apple сумнівається у популярності iPhone 17 Air

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Apple готується до традиційного вересневого анонсу нової лінійки iPhone 17, але цього року вона вирішила змінити підхід. Замість моделі Plus компанія представить iPhone 17 Air — тонший і легший смартфон. Однак, згідно з останніми даними, Apple не впевнена у його популярності серед користувачів.

За інформацією Spyglass, компанія виділила лише 10% своїх виробничих потужностей на випуск iPhone 17 Air, тоді як основний акцент зроблено на моделях iPhone 17 Pro Max та Pro, які отримають 40% і 25% відповідно. Причиною такого обмеженого виробництва можуть бути компроміси, на які довелося піти Apple через тонкий корпус пристрою. Очікується, що iPhone 17 Air матиме менший акумулятор, який може не забезпечити автономну роботу на весь день, а також лише одну задню камеру та один динамік.

Щоб компенсувати обмеження батареї, Apple планує випустити спеціальний чохол із вбудованим акумулятором. Наскільки популярна і вигідна буде ідея ультратонкого iPhone – покаже час.