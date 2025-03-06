Стартап Alpine Eagle, що розробляє систему протидії дронам та тестує її в Україні, залучив €10,25 млн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Німецький стартап Alpine Eagle, який займається розробкою системи протидії дронам Sentinel з фокусом на економічну ефективність, закрив новий раунд фінансування на €10,25 мільйона. Це допоможе стартапу розширити команду до 40 осіб, повідомляє TechCrunch.

Війна в Україні показала, що дрони можуть бути дуже ефективними й один FPV вартістю у $500 може знищити цілий танк, які коштують мільйони доларів. Разом з тим, наявні системи боротьби з безпілотниками, як-от наземні системи захисту та інші методи перехоплення є застарілими та дорогими. Alpine Eagle намагається скоротити вартість боротьби з дронами завдяки недорогим системам.

Система Sentinel Counter-UAS System від німецького стартапу — це комплекс датчиків і перехоплювачів “повітря-повітря”, створений для виявлення, класифікації та знешкодження безпілотних літальних апаратів, зокрема малих дронів. Вона забезпечує раннє попередження про ворожі БПЛА та їхнє перехоплення на відстані. Для цього Sentinel використовує штучний інтелект і високопродуктивні периферійні обчислення. Система розрахована на роботу в складних умовах і може керуватися одним оператором.

Крім виявлення та глушіння загроз, Sentinel оснащена камікадзе-перехоплювачами, здатними захоплювати об’єкти сітками або знищувати їх. Хоча система може використовуватися в різних сферах, зокрема правоохоронними органами, через поточну геополітичну ситуацію компанія Alpine Eagle зосереджується на її військовому застосуванні.

Першими клієнтами Alpine Eagle стали німецька армія та державні установи, що допомогло стартапу досягти семизначного доходу за перший рік роботи. Це, своєю чергою, сприяло успішному закриттю нового раунду фінансування на €10,25 мільйона, який очолила британська венчурна компанія IQ Capital, що спеціалізується на глибоких технологіях. Отримані кошти Alpine Eagle спрямує на розширення команди, залучаючи експертів у сфері машинного навчання, авіаційної інженерії, продуктового розвитку, інженерних розробок, бізнес-стратегії та продажів.

Залучення фінансування від британської венчурної компанії також є частиною стратегії, адже Alpine Eagle планує вихід на ринок Великої Британії. Водночас співзасновник стартапу Ян-Гендрік Боленс наголошує, що не хоче поспішати з впровадженням системи Sentinel в Україні.

"Наш підхід полягає у тому, щоб переконатися, що у нас є зріла система, яку ми можемо надати їм, щоб не витрачати їхній час на те, що ще не працює. Ми бачили надто багато стартапів, які так робили, і вирішили, що нам варто йти туди лише тоді, коли система справді робить те, що має робити", – сказав Боленс.

Попри це, після успішного тестування в німецькій армії Alpine Eagle вже розпочала випробування Sentinel в Україні. Стартап співпрацює з різними бригадами, щоб визначити найбільш ефективні сценарії застосування системи на передовій. Один із таких сценаріїв — боротьба з дронами на оптоволокні, які не використовують радіохвилі та тому залишаються невразливими до традиційних засобів радіоелектронної боротьби.