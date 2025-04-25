Alphabet отримала $8 млрд прибутку завдяки інвестиції в SpaceX Маска — Bloomberg

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Компанія Alphabet заявила, що її прибуток за перший квартал 2025 року зріс на $8 мільярдів завдяки нереалізованому доходу від вкладення у приватну компанію, якою, за даними джерела Bloomberg, є SpaceX Ілона Маска.

Google, що входить до складу Alphabet, інвестує в SpaceX щонайменше з 2015 року, коли разом із Fidelity вклала $1 мільярд в обмін на приблизно 10% акцій. У грудні 2024 року SpaceX провела операцію з викупу внутрішніх акцій, яка оцінила компанію у $350 мільярдів.

У результаті чистий прибуток Alphabet за квартал, що завершився в березні, склав $34,5 мільярда, або $2,81 на акцію — значно вище прогнозу в $2,01. У фінансовому звіті компанія вказала, що це включає $8 мільярдів нереалізованого прибутку від небіржових цінних паперів, пов’язаних з приватною компанією, назву якої не розкрили. У Alphabet відмовилися коментувати цю інформацію.