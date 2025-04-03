Акції технологічних компаній різко впали після запроваджених Трампом тарифів

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Акції технологічних компаній обвалилися в четвер після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про масштабне запровадження нових імпортних тарифів, що спричинило паніку на глобальних фінансових ринках і посилило побоювання щодо торговельної війни, повідомляє CNBC.

Лідером падіння стала компанія Apple, акції якої втратили майже 9% — це найгірший одноденний результат з 2020 року. Виробництво пристроїв Apple значною мірою зосереджене в Китаї та інших країнах Азії, що робить компанію особливо вразливою до загострення торговельної напруги.

Акції Meta та Amazon впали більш ніж на 7%, тоді як NVIDIA та Tesla втратили понад 5%. Microsoft і Alphabet знизилися приблизно на 2%. Компанія NVIDIA, яка виробляє чипи на Тайвані та збирає свої системи штучного інтелекту в Мексиці, також потрапила під удар нових тарифів.

Серйозно постраждали й акції виробників напівпровідників: Marvell Technology, Arm Holdings та Micron Technology втратили понад 8% кожна. Broadcom і Lam Research знизилися на 6%, а AMD — більш ніж на 4%. Акції софтверних компаній ServiceNow і Fortinet подешевшали більш ніж на 5%.

Це різке падіння сталося після того, як Трамп у середу ввечері оголосив про введення універсального 10% тарифу на всі імпортні товари, а також підвищених тарифів на продукцію з окремих країн. Президент назвав це "декларацією економічної незалежності" для США. Зокрема, тарифи передбачають 34% мита на імпорт із Китаю (на додаток до чинних 20%), 46% — на імпорт із В’єтнаму та 20% — на товари з Європейського Союзу.

Міністерство торгівлі Китаю закликало США "негайно скасувати" односторонні тарифні заходи та заявило, що вживе "рішучих контрзаходів".

Нові тарифи були оголошені на тлі важкого кварталу для індексу Nasdaq, який вже демонструє найгірші результати з 2022 року. Загалом фондові ринки відчувають тиск через побоювання щодо уповільнення економіки США. Індекс Nasdaq Composite у четвер впав майже на 5%, а з початку року його зниження склало вже 13%.

У своєму виступі Трамп намагався заспокоїти ринки, подякувавши деяким великим технологічним компаніям за інвестиції в американську економіку. Зокрема, він згадав обіцянку Apple інвестувати $500 мільярдів у США протягом наступних чотирьох років, назвавши компанію прикладом повернення бізнесу на батьківщину.

Однак ринки, судячи з усього, залишилися скептичними. Різке падіння акцій свідчить про те, наскільки глибоко пов’язані найбільші американські техногіганти з глобальними ланцюгами постачання — і наскільки вразливими вони є до геополітичних потрясінь.