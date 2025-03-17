Airbus та інші компанії закликають створити інфраструктурний фонд і підтримувати європейське

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Airbus, Dassault Systemes та понад 90 європейських технологічних компаній і лобістських груп звернулися до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом створити суверенний інфраструктурний фонд для підтримки передових технологій. Про це пише Reuters.

На їхню думку, останні події в США та ЄС демонструють нагальну необхідність зміцнення технологічної незалежності Європи. У відкритому листі компанії наголошують, що критично важливо забезпечити автономність цифрової інфраструктури на всіх рівнях – від програмного забезпечення та ШІ до фізичних компонентів, таких як чипи та обчислювальні потужності.

Автори листа попереджають, що залежність Європи від зовнішніх постачальників загрожує безпеці, суверенітету та економічному зростанню. Вони пропонують створити інфраструктурний фонд для фінансування стратегічних галузей, зокрема квантових технологій і виробництва мікросхем.

Ще одна ініціатива – запровадження політики "купуй європейське" в державних закупівлях. Це має стимулювати попит на європейські технології та сприяти інвестиціям у місцевих постачальників.

Серед підписантів – OVH Cloud, Європейський інститут програмного забезпечення, Німецька асоціація ШІ та інші організації. Лист також адресовано єврокомісарці з цифрових технологій Хенні Вірккунен.