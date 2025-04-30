До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

До 30% коду, який використовується у Microsoft, створений за допомогою штучного інтелекту. Про це заявив генеральний директор компанії Сатья Наделла під час розмови з Марком Цукербергом на конференції Meta LlamaCon, пише Tech Crunch.

Генеральний директор Microsoft заявив, що штучний інтелект уже широко застосовується для написання коду в репозиторіях компанії, особливо на таких мовах, як Python. Раніше технічний директор Кевін Скотт прогнозував, що до 2030 року ШІ генеруватиме до 95% усього програмного коду.

У відповідь на запитання Сатья Наделли, Марк Цукерберг зізнався, що не знає точної частки коду, написаного ШІ у Meta. Тим часом Google повідомила, що понад 30% її внутрішнього коду вже згенеровано за допомогою штучного інтелекту.