Авторка, копірайтерка. Загальний досвід роботи в онлайн-медіа — понад 8 років. Пишу про додатки, технології та лайфхаки, які полегшують життя.

Зламали Telegram і доступ до акаунта втрачено? Це стрес для кожного користувача, який щоденно використовує месенджер. Натомість шахраї шукають і знаходять нові способи обійти захист, щоб отримати доступ до чужих облікових записів.

Станом лютий 2024 року кількість користувачів Telegram у всьому світі сягнула 900 млн, з них понад 10 млн — українці. Тож аферистам є де розгулятися. Якщо найгірший сценарій уже здійснився і вам зламали Telegram, панікувати не варто, адже є способи повернути контроль над своїм профілем. Далі докладніше розглянемо, як зрозуміти, що ви стали жертвою шахраїв, які методи використовують зловмисники і як відновити доступ до свого профілю.

Як зрозуміти, що акаунт Telegram зламали?

Злом облікового запису часто може бути не одразу помітним для користувача — доступ до профілю іноді зберігається. У будь-якому разі шахраї намагаються отримати для себе максимальну вигоду. Про те, що вам зламали Telegram, може свідчити кілька ознак:

«Викинуло» з профілю. Імовірно, на всіх пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці тощо. Коли пробуєте авторизуватися — знову «викидає».

Незвична активність. Ви можете помітити зміни в налаштуваннях, яких ви не вносили (наприклад, інший номер телефону або налаштування безпеки), або повідомлення, яких не надсилали.

Активність на невідомих пристроях. Активні сеанси можна переглянути у розділі «Приватність і безпека» в налаштуваннях. Натисніть «Показати всі сеанси» і якщо побачите невідомі пристрої або IP-адреси, це явна ознака, що акаунт зламаний.

Спроба входу в профіль . Ви могли отримати повідомлення про спробу авторизації з нового пристрою або нового місця. Якщо це не ви намагалися увійти, ваш акаунт може бути під загрозою.

Які «гачки» використовують шахраї

Щоб захистити себе від злому, важливо розуміти, які методи використовують шахраї. Найпоширеніші з них:

Фішинг . Створення фальшивих сторінок чи повідомлень, які імітують офіційний сайт Telegram. Вам можуть написати про нібито необхідність верифікації акаунта. Ввівши свої дані на такій сторінці, ви фактично передасте їх шахраям.

Маніпуляція . Шахраї можуть змусити вас добровільно надати особисті дані або паролі. Тут і створення термінової ситуації, і спілкування від імені знайомої вам людини, і прохання проголосувати в конкурсі «за племяшку».

Шкідливе ПЗ . Натискання на сумнівні посилання можуть призвести до того, що на ваш пристрій буде встановлено шкідливий софт, який надасть шахраям доступ до акаунта.

Підбір пароля. Якщо ваш пароль надто простий, шахраї можуть легко зламати акаунт за допомогою спеціальних програм.

Що робити, якщо зламали Telegram: інструкція

Спробуйте зайти у месенджер з ПК або смартфона. Якщо вийшло:

Відкрийте меню «Налаштування».

Знайдіть вкладку «Активні сесії» або «Пристрої». Подивіться, на яких пристроях здійснено вхід у ваш обліковий запис. Якщо ви помітили незвичну активність та вхід з невідомого ґаджета, натисніть «Завершити всі інші сеанси» .

Негайно змініть пароль. Придумайте такий, де комбінуватимуться букви, цифри та спеціальні символи.

Активуйте двофакторну автентифікацію у налаштуваннях. У меню «Конфіденційність» оберіть «Двоетапна автентифікація» і «Код-пароль».

підтримки Telegram, якщо не можете відновити доступ до акаунту самостійно. Опишіть проблему і надайте всю інформацію. Зверніться до службиTelegram, якщо не можете відновити доступ до акаунту самостійно. Опишіть проблему і надайте всю інформацію.

Якщо після авторизації в акаунті, вас одразу викидає, спробуйте зайти вночі, є ймовірність, що активність шахраїв буде нижчою. При вході зі смартфона можна обрати спосіб отримання коду від Telegram — СМС, замість повідомлення у сам месенджер, який ви не контролюєте.

Зауважте, що в Telegram є опція, яка не дозволяє видалити щойно приєднані пристрої. Це можна зробити тільки через певний час, тому ви не зможете цього зробити, якщо втратили контроль над обліковим записом.

Ще один спосіб — просто почекати, коли зловмисники самі вийдуть з вашого профілю. Якщо ж усі вищевказані дії не дали бажаного результату, краще видалити свій акаунт (доведеться пожертвувати всіма чатами та інформацією, що там міститься) або заблокувати SIM-картку. Номер телефону можна відновити, звернувшись до мобільного оператора.

Разом із цим опублікуйте у своїх соцмережах повідомлення, що вам зламали Telegram, і все, що надходить від вас сьогодні — не від вас. Це допоможе вашим контактам вчасно зорієнтуватися і не реагувати на прохання зловмисників перейти за посиланнями або позичити грошей.

Пам’ятайте, що на відновлення зламаного акаунта може піти кілька днів. Тому запасіться терпінням і дотримуйтеся рекомендацій. Можливо, доведеться повторити їх кілька разів. Загалом не варто авторизуватися на будь-яких сайтах чи сервісах за допомогою телеграму — це майже гарантовано призведе до повторного злому.

Як захистити акаунт в Telegram?

Не варто сподіватися, що «пронесе» і ваш профіль не постраждає від рук шахраїв. Як показує практика, така ситуація може спіткати будь-якого користувача. Тому варто вжити заходів, щоб мінімізувати ризики:

Встановіть складний пароль . Прості, як-то дата народження і подібні, легко підбираються спеціальними програмами. Увімкніть двофакторну автентифікацію . Тоді вам треба буде особисто підтвердити вхід в обліковий запис, наприклад, за допомогою коду, що прийде на смартфон, електронну пошту, чи біометричними даними. Це ускладнить доступ зловмисників до профілю. Періодично перевіряйте перелік пристроїв із доступом до вашого акаунту. Якщо помітите підозрілі сеанси, одразу видаляйте та змінюйте пароль. Ніколи не переходьте за невідомими посиланнями навіть від близьких друзів. Якщо хтось просить у вас гроші, передзвоніть людині , щоб впевнитись у реальності запиту. Не встановлюйте застосунків з невідомих джерел, а також пильнуйте за дозволами, які вони вимагають при встановленні.

Безпека в Telegram залежить не тільки від самого месенджера, а й від обережності користувача. Тому дотримуйтеся елементарних правил, щоб не стати жертвою кібершахраїв.