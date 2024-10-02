У світі, який став залежним від безперервного доступу до інтернету, його відсутність може стати суттєвою проблемою. За таких умов можливість роботи з онлайн-документами в офлайн-режимі — справжня знахідка, адже дозволяє продовжувати роботу над проєктами без перерв і не втрачати продуктивність. Функція стане в пригоді під час блекаутів чи планових відключень електроенергії, у відрядженнях, подорожах чи просто в місцях з обмеженим доступом до мережі. 

Автономний режим підтримує більшість сучасних сервісів для роботи з онлайн-документами. Це означає, що ви зможете відкривати, редагувати та зберігати документи навіть тоді, коли немає інтернет-з’єднання. Після відновлення доступу всі зміни автоматично синхронізуються із хмарним сховищем. Які онлайн-документи підтримують офлайн-доступ, як його налаштувати та що треба знати про особливості такої роботи?

Як підготувати онлайн-документи до роботи офлайн

Варто зауважити, що повноцінно без інтернету працювати не вийде, якщо вам потрібна синхронізація документів. Спершу потрібно активізувати офлайн-доступ до документів на своєму диску, коли є інтернет-з’єднання.

Важливо також, щоб на вашому пристрої було достатньо місця, оскільки за відсутності доступу до хмарних сервісів документи зберігатимуться на ньому. Онлайн-документи — це не лише текстові файли, але і таблиці, презентації та інші формати, що зберігаються на віддалених серверах і доступні через інтернет. Існує кілька найпопулярніших сервісів для роботи з онлайн-документами.

Google Диск

Google Документи, Таблиці, Презентації, Форми. Це безплатний пакет інструментів від Google, що дозволяє створювати, редагувати та співпрацювати з колегами над документами онлайн.

Сервіс має вбудовану функцію роботи без інтернету в браузері Google Chrome, яку треба активувати заздалегідь:

  1. Відкрийте Google Drive у браузері Chrome.
  2. Перейдіть до налаштувань у правому верхньому кутку екрана. 
  3. У вкладці «Загальні» увімкніть опцію «Офлайн». 

Офлайн-режим для онлайн-документів: як працювати без інтернету

4. Встановіть у браузері розширення Google Документи офлайн. Зауважте, що це можна зробити лише при активному інтернет-підключенні. Далі ви зможете зберігати документи на пристрої для подальшої роботи автономно.

Офлайн-режим для онлайн-документів: як працювати без інтернету

Після цього документи, які ви редагували або відкривали, будуть доступні для роботи без інтернету. При відновленні з’єднання всі зміни синхронізуються автоматично. Також не обов’язково налаштовувати офлайн-доступ до всіх документів з Google Drive, ви можете зробити це для окремої папки.

Офлайн-режим для онлайн-документів: як працювати без інтернету

Microsoft 365 (OneDrive)

Це платний пакет програм від Microsoft, який містить онлайн-версії Word, Excel, PowerPoint та інші інструменти. Документи можна зберігати у хмарному сервісі від Microsoft — OneDrive. Завдяки цьому користувач може працювати зі своїми файлами із різних пристроїв, включно з ПК, ноутбуком, планшетом або смартфоном.

Документ, збережений в OneDrive, можна завантажити на пристрій. З синхронізованими файлами можна працювати безпосередньо у Файловому провіднику та відкривати їх навіть без підключення до мережі.

Як працювати офлайн з документами Word в OneDrive:

  1. Відкрийте потрібний документ в онлайн-версії Microsoft Word і завантажте його на свій пристрій.
  2. Працюйте в десктопній версії Word. Документ автоматично синхронізується з OneDrive при підключенні до інтернету.
  3. Для забезпечення офлайн-доступу перейдіть до OneDrive на вашому комп’ютері та виберіть файли або теки, які потрібно зберегти для офлайн-режиму. Натисніть правою кнопкою миші та оберіть опцію «Завжди зберігати на цьому пристрої».

Dropbox Paper

Програма Dropbox для комп’ютерів дає змогу користуватися файлами навіть за відсутності з’єднання з інтернетом. Просто зробіть необхідні файли доступними в режимі офлайн. 

Зберігайте файли в теці Dropbox на комп’ютері, і вони автоматично синхронізуються з версіями у хмарі, коли ви з’явитеся онлайн.

Сервіс платний, але є безплатний тариф Basic, який пропонує 2 ГБ пам’яті для зберігання та обміну файлами.

Робота з Google Диск в офлайн-режимі: браузерна vs десктопна версія

Розглянемо докладніше офлайн-режим роботи з онлайн-документами на прикладі Google Диск. Цей сервіс наразі є найбільш популярним, оскільки пропонує безплатно 15 ГБ пам’яті для зберігання пошти, фото, презентацій, документів та іншої цифрової інформації.

Важливо розуміти, що працювати з вебверсією Google Docs можна тільки в браузері Google Chrome. До того ж вона обмежена у функціях.

Якщо ж ви звикли користуватися іншим браузером, краще завантажити Диск для комп’ютера й налаштувати там доступ без підключення до мережі. Щоб це зробити:

  1. Завантажте і встановіть Desktop-версію програми Google Drive на комп’ютер.

Офлайн-режим для онлайн-документів: як працювати без інтернету

2. Пройдіть стандартний процес установки: Установити — Додати ярлики на робочий стіл (або ні).

3. Далі треба авторизуватися в акаунті Google у браузері: просто оберіть потрібний акаунт або введіть пошту і пароль.

4. Браузер також може запропонувати увімкнути розширення, яке автоматично встановилося. Воно потрібне для роботи з документами офлайн. Зробіть це.

5. Згорніть браузер та відкрийте теку Цей ПК на комп’ютері. Диск створиться як окремий розділ, користуватись ним можна як звичайним накопичувачем.

6. Відкрийте у провіднику Google Drive — Мій диск. Ви побачите свої теки та документи, промарковані синьою хмарою, що означає Доступ лише онлайн.

7. Натисніть на папку правою кнопкою мишки та оберіть Показати додаткові параметри. У пункті Офлайн-доступ змініть відповідні налаштування.

8. Тепер теку позначено зеленою галочкою. Так само можна надати доступ окремим файлам.

Ви можете помітити, що Google-документам у теках неможливо встановити пункт Офлайн-доступ, оскільки він неактивний. Однак із ними теж можна працювати без доступу до інтернету — відкриваються у браузері. Зверху біля назви документа побачите позначку, що працюєте в автономно. Як бачимо, сучасні технології роблять робочі процеси максимально комфортними для користувачів. Тому перед запланованими поїздками або відключеннями світла перевірте налаштування доступу до потрібних файлів офлайн, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути неприємних сюрпризів.