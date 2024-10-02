Авторка, копірайтерка. Загальний досвід роботи в онлайн-медіа — понад 8 років. Пишу про додатки, технології та лайфхаки, які полегшують життя.

У світі, який став залежним від безперервного доступу до інтернету, його відсутність може стати суттєвою проблемою. За таких умов можливість роботи з онлайн-документами в офлайн-режимі — справжня знахідка, адже дозволяє продовжувати роботу над проєктами без перерв і не втрачати продуктивність. Функція стане в пригоді під час блекаутів чи планових відключень електроенергії, у відрядженнях, подорожах чи просто в місцях з обмеженим доступом до мережі.

Автономний режим підтримує більшість сучасних сервісів для роботи з онлайн-документами. Це означає, що ви зможете відкривати, редагувати та зберігати документи навіть тоді, коли немає інтернет-з’єднання. Після відновлення доступу всі зміни автоматично синхронізуються із хмарним сховищем. Які онлайн-документи підтримують офлайн-доступ, як його налаштувати та що треба знати про особливості такої роботи?

Як підготувати онлайн-документи до роботи офлайн

Варто зауважити, що повноцінно без інтернету працювати не вийде, якщо вам потрібна синхронізація документів. Спершу потрібно активізувати офлайн-доступ до документів на своєму диску, коли є інтернет-з’єднання.

Важливо також, щоб на вашому пристрої було достатньо місця, оскільки за відсутності доступу до хмарних сервісів документи зберігатимуться на ньому. Онлайн-документи — це не лише текстові файли, але і таблиці, презентації та інші формати, що зберігаються на віддалених серверах і доступні через інтернет. Існує кілька найпопулярніших сервісів для роботи з онлайн-документами.

Google Документи, Таблиці, Презентації, Форми. Це безплатний пакет інструментів від Google, що дозволяє створювати, редагувати та співпрацювати з колегами над документами онлайн.

Сервіс має вбудовану функцію роботи без інтернету в браузері Google Chrome, яку треба активувати заздалегідь:

Відкрийте Google Drive у браузері Chrome. Перейдіть до налаштувань у правому верхньому кутку екрана. У вкладці «Загальні» увімкніть опцію «Офлайн».

4. Встановіть у браузері розширення Google Документи офлайн. Зауважте, що це можна зробити лише при активному інтернет-підключенні. Далі ви зможете зберігати документи на пристрої для подальшої роботи автономно.

Після цього документи, які ви редагували або відкривали, будуть доступні для роботи без інтернету. При відновленні з’єднання всі зміни синхронізуються автоматично. Також не обов’язково налаштовувати офлайн-доступ до всіх документів з Google Drive, ви можете зробити це для окремої папки.

Microsoft 365 (OneDrive)

Це платний пакет програм від Microsoft, який містить онлайн-версії Word, Excel, PowerPoint та інші інструменти. Документи можна зберігати у хмарному сервісі від Microsoft — OneDrive. Завдяки цьому користувач може працювати зі своїми файлами із різних пристроїв, включно з ПК, ноутбуком, планшетом або смартфоном.

Документ, збережений в OneDrive, можна завантажити на пристрій. З синхронізованими файлами можна працювати безпосередньо у Файловому провіднику та відкривати їх навіть без підключення до мережі.

Як працювати офлайн з документами Word в OneDrive:

Відкрийте потрібний документ в онлайн-версії Microsoft Word і завантажте його на свій пристрій. Працюйте в десктопній версії Word. Документ автоматично синхронізується з OneDrive при підключенні до інтернету. Для забезпечення офлайн-доступу перейдіть до OneDrive на вашому комп’ютері та виберіть файли або теки, які потрібно зберегти для офлайн-режиму. Натисніть правою кнопкою миші та оберіть опцію «Завжди зберігати на цьому пристрої».

Dropbox Paper

Програма Dropbox для комп’ютерів дає змогу користуватися файлами навіть за відсутності з’єднання з інтернетом. Просто зробіть необхідні файли доступними в режимі офлайн.

Зберігайте файли в теці Dropbox на комп’ютері, і вони автоматично синхронізуються з версіями у хмарі, коли ви з’явитеся онлайн.

Сервіс платний, але є безплатний тариф Basic, який пропонує 2 ГБ пам’яті для зберігання та обміну файлами.

Робота з Google Диск в офлайн-режимі: браузерна vs десктопна версія

Розглянемо докладніше офлайн-режим роботи з онлайн-документами на прикладі Google Диск. Цей сервіс наразі є найбільш популярним, оскільки пропонує безплатно 15 ГБ пам’яті для зберігання пошти, фото, презентацій, документів та іншої цифрової інформації.

Важливо розуміти, що працювати з вебверсією Google Docs можна тільки в браузері Google Chrome. До того ж вона обмежена у функціях.

Якщо ж ви звикли користуватися іншим браузером, краще завантажити Диск для комп’ютера й налаштувати там доступ без підключення до мережі. Щоб це зробити:

Завантажте і встановіть Desktop-версію програми Google Drive на комп’ютер.

2. Пройдіть стандартний процес установки: Установити — Додати ярлики на робочий стіл (або ні).

3. Далі треба авторизуватися в акаунті Google у браузері: просто оберіть потрібний акаунт або введіть пошту і пароль.

4. Браузер також може запропонувати увімкнути розширення, яке автоматично встановилося. Воно потрібне для роботи з документами офлайн. Зробіть це.

5. Згорніть браузер та відкрийте теку Цей ПК на комп’ютері. Диск створиться як окремий розділ, користуватись ним можна як звичайним накопичувачем.

6. Відкрийте у провіднику Google Drive — Мій диск. Ви побачите свої теки та документи, промарковані синьою хмарою, що означає Доступ лише онлайн.

7. Натисніть на папку правою кнопкою мишки та оберіть Показати додаткові параметри. У пункті Офлайн-доступ змініть відповідні налаштування.

8. Тепер теку позначено зеленою галочкою. Так само можна надати доступ окремим файлам.

Ви можете помітити, що Google-документам у теках неможливо встановити пункт Офлайн-доступ, оскільки він неактивний. Однак із ними теж можна працювати без доступу до інтернету — відкриваються у браузері. Зверху біля назви документа побачите позначку, що працюєте в автономно. Як бачимо, сучасні технології роблять робочі процеси максимально комфортними для користувачів. Тому перед запланованими поїздками або відключеннями світла перевірте налаштування доступу до потрібних файлів офлайн, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути неприємних сюрпризів.