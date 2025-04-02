Як побудувати розумний дім у 2025? З чого почати та на що звертати увагу?

Тема розумного будинку регулярно зʼявляється у фокусі різноманітних компаній останні років 10-15. Це й не дивно, адже в цей час відбувся технологічний стрибок – ми отримали купу нових гаджетів, вдосконалені бездротові протоколи, надійний і швидкий мобільний звʼязок, який дозволяє постійно бути онлайн. Тож усі ці спроби обладнати практично кожен домашній пристрій модулями Wi-Fi та Bluetooth вже стали звичними. Іноді такі апгрейди є виправданими – наприклад, можливість віддалено керувати термостатом. Іноді це, швидше, щоб погратися кілька разів – як то голосове керування в мікрохвильовці.

Втім, сьогодні ми поговоримо не про одержимість компаній ціллю запхати Google Assistant чи Alexa у кожний девайс, а про те, як створити розумний будинок у 2025 році. Адже, попри таку велику кількість смартпристроїв, не завжди можна їх подружити між собою. Часто доводиться шукати якісь компроміси – купувати не ту модель, що сподобалась, а ту, яку підтримує ваш хаб розумного будинку.

Розумний термостат дозволяє віддалено керувати системою опалення у вашому будинку, заощаджуючи кошти

Тож перше, з чого треба починати створювати розумний будинок – це вибір екосистеми. Хоч, швидше за все, вибір ви вже зробили раніше – коли купували смартфон. Можна виділити три основні екосистеми, на які можна робити ставку: Apple Home, Google Home або Samsung SmartThings. Вони мають найширшу підтримку сторонніх пристроїв, тож у вас буде більший вибір надалі. Сюди можна віднести й Amazon Alexa, однак в Україні сервіси Amazon не надто популярні, тож зупинимось на системах від Apple, Google і Samsung.

Кілька років тому ці компанії об'єднались, щоб створити єдиний стандарт розумного будинку під назвою Matter. Він має неабияк полегшити задачу для користувачів, адже їм не потрібно буде морочитися над сумісністю гаджетів, про що згадувалось вище. На практиці це, хоч і зі скрипом, але так і є. Зі скрипом – не тому, що погано працює, а тому, що його впровадження відбувається не так швидко, як хотілося б.

В основі Matter лежить мережевий протокол Thread. Він є енергоефективним, швидким та дозволяє легко підʼєднувати смартпристрої до вашого розумного будинку. Достатньо просканувати QR-код і вже за мить можна додавати його до вашої екосистеми.

Просто відскануйте QR-код, щоб додати Matter-девайс

Наразі до альянсу CSA (Connectivity Standards Alliance), який займається розробкою Matter, входять понад 500 компаній, і їх кількість постійно зростає. Гарна новина, адже це наближає нас на крок до створення універсального розумного будинку. Можна мати iPhone, смартколонку Nest Home, смартхолодильник Samsung та смартрозетки з IKEA. І все це працюватиме між собою.

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Процес додавання Matter-девайсу до вашої екосистеми займає лічені миттєвості

Та як було зазначено вище, поки не усі виробники смартпристроїв випустили свої моделі з підтримкою Matter, а отже потрібно дивитись, чи підтримують вони вашу екосистему. Адже ці гаджети можуть використовувати інші протоколи, наприклад, Zigbee чи Z-Wave, підключатись просто по Wi-Fi чи Bluetooth. Про підтримку тієї, чи іншої екосистеми, як правило, свідчить відповідний значок: Works with Google Home, Works with Apple Home тощо.

Центром розумного будинку зазвичай є смартхаб. Найчастіше це смартколонка, наприклад Nest Home чи Apple HomePod. Однак, це може бути й телевізор – багато моделей Samsung мають підтримку Thread і можуть бути центром вашого розумного дому. Наявність смартхабу не завжди обовʼязкова, але він може покращити час реакції на ваші команди.

Google Nest Mini цілком може стати смартхабом для вашого розумного будинку. Так само, як і iPad

Втім, іноді хаб є невіддільною частиною вашого сетапу. Наприклад, лампи та аксесуари лінійки Philips Hue потребують хаб Philips Hue Bridge, який, своєю чергою, підтримує Matter і може підʼєднуватися до різних екосистем. Так само і для роботи смартпристроїв IKEA треба буде докупити хаб DIRIGERA.

Визначившись із хабом, можна розпочинати купівлю різноманітних аксесуарів. Лампи, замки, термостати, камери спостереження, дверні дзвінки, розетки, перемикачі, термостати, роботи-пилососи – почати є з чого. Якщо вони підтримують Matter або створені конкретно під вашу екосистему, після налаштування зʼявляться у відповідному додатку – Apple Home, Google Home чи Samsung SmartThings. В них ви зможете керувати девайсами – вмикати/вимикати, змінювати колір, налаштовувати розклад, створювати сценарії автоматизації тощо. Хоча, раджу також встановити й фірмовий застосунок для гаджетів – іноді вони пропонують ширші можливості їх налаштування.

З кожним оновленням Matter збільшується кількість пристроїв, що підтримується стандартом. Наразі він працює з холодильниками, пральними машинками, духовими шафами, тепловими насосами, очисниками повітря, різноманітними сенсорами та іншими девайсами. Загалом – понад 40 категорій. Та перш ніж бігти оновлювати свій нерозумний вентилятор, оцініть власні потреби – можливо, достатньо буде придбати смартрозетку, яка зможе за розкладом вмикати й вимикати його. Тим самим зекономите гроші, а результат, в цілому, отримаєте такий самий, як і від смартвентилятора.

Кількість пристроїв, що мають підтримку Matter, постійно збільшується

Отже, що маємо у підсумку? Створення розумного будинку у 2025 році виглядає значно легшою задачею, ніж це було ще років пʼять тому. Якщо ви будуєте екосистему з нуля, орієнтуйтесь на підтримку девайсами стандарту Matter і протоколу Thread – за цим наразі майбутнє розумних будинків. Оберіть, що буде центром екосистеми (смартколонка, смарттелевізор тощо), визначтесь з основними потребами (керування освітленням, регулювання кліматичною системою, контроль за енергоспоживанням), продумайте сценарії автоматизації, які б ви хотіли реалізувати (наприклад, автоматичне вимкнення приладів, коли ви виходите з дому, або створення бажаного мікроклімату перед вашим поверненням). Після цього можна переходити до вибору і купівлі потрібних гаджетів.

Діліться у коментарях вашим досвідом створення розумного будинку. З якими проблемами стикалися та як їх вирішували? Та що можете порадити новачкам у цій справі?