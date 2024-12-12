Вибираємо портативний проєктор: на що варто звернути увагу

Редактор Mezha.Media. Сергій в IT-журналістиці вже понад 20 років, пише про софт, ігри, мультимедіа та все, що має екрани - монітори, телевізори, смартфони тощо.

Портативні проєктори, попри свій порівняно молодий вік, вже встигли знайти свого покупця. Вони дозволяють просто і швидко отримати велике зображення, можуть працювати без спеціального екрана і виявляються дуже зручним варіантом для користувачів, які переїжджають з місця на місце.

Що треба знати, якщо ви вирішили купити портативний проєктор, і на які характеристики варто звертати увагу першою чергою? Сподіваємось, цей матеріал допоможе вам розібратися у цьому питанні.

Яскравість і роздільна здатність

Якщо ви плануєте створювати порівняно велику діагональ екрана, саме ці параметри стануть одним з найголовніших при виборі конкретної моделі. Зазвичай у портативних проєкторів максимальна величина світлового потоку заявлена в районі 200-400 ANSI люмен – цього вистачить для екрана середнього розміру у повній темряві або при мінімальному освітленні у приміщенні.

Якщо ж у планах перегляд зображення на діагоналях 80-100 дюймів, або при помірному фоновому освітленні, краще звернути увагу на потужніші моделі, зі світловим потоком на рівні 500-1000 ANSI люмен.

З роздільною здатністю все просто: 4K у портативних моделях поки що рідкість, причому недешева, тому вибір стоїть між 720p та 1080p. Перший варіант варто розглядати, якщо діагональ екрана буде зовсім невеликою, причому глядач сидітиме не впритул. В будь-якому іншому випадку краще орієнтуватися на Full HD моделі.

Відстань до екрана

Якщо проєктор планується використовувати більш-менш стаціонарно, в якомусь одному місці, краще заздалегідь визначитися з приблизною відстанню до стіни та орієнтовним розміром зображення, яке ви хочете отримати.

Річ у тім, що портативні проєктори зазвичай не мають налаштувань розмірів екрана, і діагональ у них регулюється простим переміщенням проєктора ближче або далі від стіни. Одразу зазначимо, що не варто орієнтуватися на максимальну відстань і максимальну діагональ, що заявляються виробниками в офіційних характеристиках: вони як правило завищені, і на таких значеннях зображення буде відверто тьмяним і некомфортним для перегляду.

Для орієнтовної оцінки розміру екрана можна використовувати характеристику "проєкційне відношення" – відношення дистанції проєкції до діагоналі проєктованого зображення. Треба лише мати на увазі, що реальна корисна діагональ насправді вийде дещо меншою.

Якщо ж за всіма розрахунками виходить, що на час кіносеансу проєктор доведеться ставити посеред кімнати – непоганим виходом буде модель зі стандартним кріпленням на штатив (який доведеться придбати окремо).

Налаштування зображення проєктора

Особливістю роботи портативного проєктора є те, що переважним чином він використовується у непідготовлених для цього умовах. Навряд чи власник такої моделі додатково придбає спеціальний проєкційний екран і встановлюватиме проєктор "назавжди", ретельно налаштовуючи його положення – в такому випадку краще вибрати повнорозмірну модель для домашніх кінотеатрів.

Тому дуже важливою характеристикою портативних проєкторів є автоматичне налаштування зображення. За наявності такої функції він після включення самотужки оцінить відстань до стіни та кут, під яким на неї спрямовується зображення – і зробить відповідні корективи, виконавши автофокусування та корекцію трапецієподібних спотворень.

Звісно, за відсутності таких функцій зробити все це можна й вручну, але "автоматика" робить процес початкових налаштувань зображення значно швидшим і простішим. Крім того, корисною функцією може стати корегування колірної температури зображення відповідно до кольору стіни, на яку воно проєктується: це дозволить отримати адекватні кольори навіть якщо стіна не нейтрального білого або сірого кольору.

Операційна система

Оптимальним варіантом тут будуть моделі, що працюють під керуванням Android TV. В такому випадку за наявності підключення до Інтернету користувач може на самому проєкторі дивитися YouTube, Netflix й інші онлайнові стримінгові сервіси та відтворювати контент з Android-смартфона.

Також дуже добрим варіантом може стати "телевізійна" ОС Tizen, що використовується Samsung у власних проєкторах – у неї також широкий вибір онлайнових сервісів і дуже зручна робота разом зі смартфонами цього виробника.

Якщо ж проєктор використовуватиметься головним чином як "другий екран" ноутбука, наявність функціональної ОС у ньому відходить на другий план: головне, щоб вона була зрозумілою для користувача мовою (з чим у деяких китайських моделей, придбаних через Інтернет, можуть бути свої нюанси).

Акустика

Вбудовані динаміки дозволять повноцінно відтворювати відеоконтент без підключення додаткової акустики або навушників. Зазначимо, що від портативних проєкторів не варто очікувати дійсно якісного звучання, і при виборі моделі можна звертати увагу хіба що на заявлену потужність акустичної системи: від неї залежить не лише максимальна гучність, але зазвичай ще і якість.

Якщо ж потрібен якісніший звук, ніж його може запропонувати навіть добра вбудована акустика – одним з критеріїв вибору має стати підтримка Bluetooth і можливість підключення до проєктора зовнішньої колонки.

Варіанти підключення

Якщо проєктор не планується використовувати виключно як самодостатній пристрій на Android TV з підключенням до Інтернету через Wi-Fi, варто впевнитися, що у нього будуть потрібні вам варіанти підключення.

Бажано, щоб у нього був повнорозмірний HDMI-вхід: деякі компактні моделі оснащуються лише Micro HDMI й не мають у комплекті відповідного кабелю – в такому випадку його доведеться купувати окремо.

Багато проєкторів уміють відтворювати контент з підключених по USB накопичувачів – хоча можливості власних плеєрів у них і досить обмежені, головним чином у підтримці різних форматів і кодеків, все ж таки такий варіант може бути дуже зручним, тому наявність USB (Type-A або Type-C) також не завадить. Треба тільки впевнитися, що обрана модель дійсно підтримує підключення USB-накопичувачів – у деяких проєкторів це може бути сервісним роз'ємом для обслуговування пристрою.

Як вже зазначалося вище, за наявності Bluetooth у проєктора може бути можливість підключення додаткової акустики – але це працює і "навпаки": деякі моделі можуть самі працювати як Bluetooth-колонка для трансляції музики зі смартфона.

Акумулятор

Вбудований акумулятор дозволить розташувати проєктор у зручному місці незалежно від наявності поблизу розетки або подовжувача – а в українських реаліях автономність додатково означає можливість мати кіносеанси під час відключень світла.

Орієнтуватись виключно на ємність акумулятора не варто: час роботи проєктора сильно залежатиме від яскравості, тому краще дивитись на заявлену автономність для типових сценаріїв використання.

Звісно, чим більша ємність акумулятора, тим більші розміри та вага проєктора – проте якщо потрібна мініатюрна модель з доброю автономністю, вихід все ж таки є. В цьому випадку краще звернути увагу на моделі, які можуть отримувати живлення через USB Type-C – і підключати їх до зовнішнього павербанка.

Вага та розміри

Ці параметри можуть бути дуже важливими, якщо користувач планує часто брати проєктор з собою – наприклад, для показу презентацій у непристосованих для цього офісних приміщеннях або в гості для спільного перегляду фільмів з друзями. Тоді варто також звернути увагу на наявність захисту лінз та аксесуарів для зручного перенесення – сумок, захисних чохлів тощо.

Якщо ж проєктор переважно стоятиме на одному місці й переноситиметься лише зрідка – на вагу і розміри можна не зважати (головне, щоб вистачило вільного місця для його зручного розташування).

На цьому все – сподіваємося, наші поради стануть вам у пригоді, якщо ви збираєтеся купити портативний проєктор.