Будь-хто, хто довгий час працює з комп’ютером, незважаючи на те наскільки ергономічні меблі та периферію він використовує, рано чи пізно стикається з неприємними відчуттями у зап’ястку – онімінням, поколюванням, втратою чутливості та навіть болем. Все це можливі прояви синдрому зап’ястного / карпального каналу, або зап’ясткового тунельного синдрому (більш рідкісний варіант – синдром ліктьового каналу, ще один варіант – проблеми з шиєю). Це досить поширене захворювання, яке у разі прогресування може призвести до втрати деяких дрібних моторних функцій та навіть атрофії м’язів великого пальця. Існують різні методи профілактики та лікування синдрому зап’ястного каналу, один з методів профілактики – заміна звичайної комп’ютерної миші на спеціальну вертикальну мишу. Подивімось що таке ці вертикальні миші і як вони працюють.

Дисклеймер

Редактори “Межі” не мають медичної освіти й не можуть рекомендувати той чи інший спосіб вирішення проблем зі здоров’ям. Усі факти та поради викладені нижче засновані на індивідуальному досвіді автора і можуть не спрацювати у вашому конкретному випадку. Тож у разі появи неприємних синдромів у зап’ястку радимо вам у першу чергу звернутися до лікаря-спеціаліста та дотримуватися його рекомендацій.

Трохи більше про синдром зап’ястного каналу

Синдром зап’ястного каналу описує сукупність симптомів, які відчуваються у зап’ястку, кисті та пальцях руки, а у занедбаних випадках у передпліччі, плечі та навіть шиї. Неприємні відчуття виникають через здавлювання серединного нерва у вузькому карпальному каналі.

Зап’ястковий тунель або зап’ястковий / карпальний канал – це прохід на долонній стороні зап’ястя, який з’єднує передпліччя з кистю. Через тунель проходять дев’ять сухожиль із групи згиначів м’язів передпліччя та той самий серединний нерв. В найвужчому місці площа перетину тунелю лише 1,6 см², тож якщо будь-яке з сухожиль набрякає або вироджується, канал звужується, що може призвести до стискання серединного нерва і появі неприємних відчуттів.

Причин набряку сухожиль та звуження каналу багато. Це може бути травма області зап’ястя, включаючи переломи кісток та забиття, артрит промене-зап’ясткового суглоба, пухлини, запалення сухожиль. На стан каналу впливають вагітність, цукровий діабет, зниження функції щитоподібної залози тощо.

Вважається що незручне положення кистей, навантаження та постійні одноманітні рухи, зокрема під час роботи з клавіатурою та мишею комп’ютера, посилюють синдром зап’ястного каналу.

Методів лікування синдрому, залежно від його важкості, багато. Це й ортез (жорсткий бандаж) променезап’ястного суглобу для фіксації його у стані спокою, і медикаментозне лікування, і фізіотерапія, і навіть хірургічне втручання у найбільш важких випадках.

Але перше, що порадить вам лікар при діагностуванні синдрому зап’ястного каналу – це по можливості припинити виконувати ті одноманітні рухи, що спричиняють появу симптомів. У випадку коли ви постійно працюєте або/та граєте за ПК багато годин на день – це просто неможливо. І ось тут на сцену виходять трекболи та вертикальні миші.

Трекболи

Трекбол – це насправді дуже гарне рішення проблеми одноманітних навантажень зап’ястка, тому що при роботі з ним долоня та зап’ясток займають інше положення та виконують геть інші рухи, ніж при використанні звичайної миші, але цей периферійний пристрій підійде далеко не усім.

Цікаво, що трекболи винайшли у 1946 р. як пристрій керування командною системою Comprehensive Display System британських ВМС. Спочатку пристрій отримав назву ball tracker, яка згодом перетворилася на trackball. Деякі військові системи, у тому числі радари та командні системи ППО, і досі використовують трекболи.

Крім того, через високу точність трекболами користуються CAD-проєктувальники, авіадиспетчери, науковці тощо. Дві найбільш відомі компанії, що випускають трекболи протягом десятиліть – це Logitech та Kensington. Але у лінійці Logitech залишилось лише дві моделі трекболів – Ergo M575 та Ergo M575 Wireless Trackball For Business. Лінійка Kensington набагато більше – тут є пристрої як для правшей, так і симетричні трекболи, що підійдуть і для шульг.

Kensington Orbit Optical TrackballАле за точність треба платити, невисока швидкість обертання важкої та великої кульки трекбола майже унеможливлює застосування таких пристроїв у відеоіграх. Хоча унікуми, що грають з трекболів, звісно ж існують, як начебто і спеціалізовані геймерські трекболи. У будь-якому разі у більшості ігор та звичайних програм миша чи трекпад зручніше та швидше за трекбол, до того ж такі пристрої керування курсором не вимагають суттєвої зміни навичок та часу на звикання.

Тож ми повертаємось до вертикальних мишей.

Вертикальні миші, як це працює

Ідея, що лежить у концепції вертикальної миші дуже проста. Якщо причина зап’ясткового тунельного синдрому – це здавлювання серединного нерва у завузькому карпальному каналі, то треба розширити канал та прибрати здавлювання, розвернувши долоню та зап’ясток з незручного та неприродного горизонтального положення у майже вертикальне. Сухожилля припинять перекручуватися, ширина каналу зросте, тиск на серединний нерв зменшиться.

Насправді майже усі сучасні ергономічні миші намагаються трохи розвернути долоню, але у більшості з них, наприклад, у Logitech MX Master 3S чи Razer Naga X цей кут складає хіба що 5-10 градусів, у той час, як вертикальні миші розгортають долоню та зап’ясток відразу на 55-70 градусів. Як то кажуть – відчуйте різницю.

Таке положення дійсно зменшує тиск на серединний нерв та неприємні симптоми у зап’ястку, але треба розуміти, що це не панацея та за великим рахунком і не лікування, а скоріше профілактика та заморожування поточного стану речей. Якщо симптоми погіршаться вам все одно треба буде звернутися до лікаря.

Звикання та переучування

На відміну від трекбола, який треба деякий час опановувати, змінюючи при цьому власні навички, звикання до вертикальної миші не потребує багато часу, перевчитися можна буквально за один день і після цього вже звичайна, “горизонтальна” миша буде здаватися вам незручною.

Особисто в мене найбільші проблеми викликав звичайний клик, під час якого миша трохи зсувалася вліво, збиваючи приціл в іграх, але за декілька днів я призвичаївся до такого положення кнопок і зміг нормально грати навіть у змагальні шутери. Але треба розуміти, що майже усі вертикальні миші важче та повільніше звичайних, крім того, оснащені вони простими офісними оптичними сенсорами, які поступаються ігровим. Тож навряд чи ви зможете змагатися на професійному рівні, але грати у власне задоволення вертикальна миш не завадить.

Слід враховувати, що вертикальна миша велика і підходить лише під один тип хвату – “долоня”. Хвати “кіготь” та “пальці” для легких та середніх ігрових контролерів тут геть не працюють, ви просто не візьмете “вертикалку” таким чином. Тож треба перевчатися.

А ще вертикальні миші важче і суттєво вище за звичайні, тож я все ще, через майже 3 роки користування, можу зачепити мишу, коли шукаю її на килимку, особливо вночі, а враховуючи що я використовую безпровідні миші (у випадку вертикальних мишей дроти 100% зайві), то вона може і звалитися зі столу.

Ну і вертикальні миші дуже погано працюють з ортезами (жорсткими бандажами) променезап’ястного суглобу. Через жорсткий каркас, а це просто шматок негнучкого пластику на долоні та зап’ястку, ви не зможете охопити мишу і перестанете діставати до частини кнопок, особливо бічних. Найгірша ситуація з середніми та малими “вертикальними” (такі теж є), при використанні ортеза вони перетворюються у шматок пластику. З великими моделями справа трохи краща, але грати ви будете хіба що у покрокові стратегії, економічні менеджери та карткові ігри, про шутери та RTS доведеться на деякий час забути. Як і про точну дрібну роботу дизайнерів, художників, проєктувальників тощо. Але тут вже нічого не поробиш.

Справедливості заради, звичайні миші, особливо малі та середні, теж погано “працюють” з ортезами. Геймпади та джойстики теж. Може з трекпадами та трекболами трохи легше, ось це автор не перевірив. Зі смартфонами та планшетами проблем майже немає, тачскрин – наше все.

До речі, швидко друкувати з ортезом на низькопрофільній клавіатурі загалом нормально, треба лише звикнути. Хоча десь 20-30% від початкової швидкості ви втратите.

Власний досвід

Я щодня працюю та граю за комп’ютером понад 12 годин на добу протягом 32 років. Неприємні відчуття в зап’ястку, з’явилися в мене ще 20 років тому, але декілька років тому вони суттєво погіршилися, тому я звернувся до лікаря, отримав медикаментозне лікування та пораду змінити сферу діяльності. Оскільки останнє – не варіант, а неприємні відчуття в зап’ястку з’являлися при будь-якому навантаженні (найгірше – це утримання клавіш при drag and drop, чи прицілювані в іграх) я натомість вирішив спробувати перейти на вертикальну мишу, тим більше що дехто з моїх знайомих вже зробив це раніше.

Вже багато років я користуюся виключно мишами та клавіатурами Logitech і дуже лояльний до цієї марки. В мене були: Logitech First Mouse (1991), Logitech MouseMan (1995), Logitech MouseMan Wheel (1999), Logitech MouseMan Dual Optical (2001), Logitech MX500 (2002), Logitech MX518 (2005), Logitech G5 другого покоління (2007), Logitech G500 (2009) та Logitech G500s (2013). G502 та її варіації мені не зайшли, тож до 2021 р. я користувався G500s, яких в мене було декілька.

Тож, як ви розумієте, яку саме вертикальну мишу обрати питання не стояло. На той момент, а це літо 2021 р., у лінійці Logitech була лише одна вертикальна миша – Logitech MX Vertical і коштувала вона чимало – понад $100, тож спочатку я вирішив перевірити концепцію (чи зручно мені взагалі буде і, чи зможу я грати з вертикальною мишею) і придбав майже повну копію Logitech MX Vertical – Delux M618C RGB Black, яка на той момент коштувала в 4 рази дешевше.

Характеристики Delux M618C RGB Black

Розміри та вага 115×80,7×75,2 мм

95 г Кількість кнопок 6 Сенсор TLSR8516 Роздільна здатність 800/1200/1600 DPI Максимальна швидкість немає даних Максимальне прискорення 10G Підключення 2,4 ГГц Частота опитування 125 Гц Перемикачі немає даних Форма для правої руки Кабель безпровідна Акумулятор 1×AA Час автономної роботи немає даних Орієнтовна ціна 900–2000 грн

Як я вже казав, Delux M618C RGB Black майже повний клон Logitech MX Vertical з погляду форми та розмірів, саме тому я й обрав її для тестів. Але миші все ж таки відрізняються за вагою, розміщенням бічних кнопок та деякими нюансами.

Delux M618C RGB Black, як і Logitech MX Vertical повертає долоню користувача на кут в 57°, вважається що це розвантажує зап’ясток та зменшує кількість тих самих зайвих рухів, що повторюються. Долоня охоплює мишу збоку, а великий палець лежить на зручній досить високій “поличці” на якій знаходяться дві додаткові кнопки (за замовченням уперед-назад у браузері).

Положення долоні дуже комфортне, на звикання треба декілька днів. Формально Delux M618C RGB Black легше за Logitech MX Vertical – 95 г проти 135 г. Але якщо додати вагу батареї AA, що становить, залежно від типу, 15-25 г, різниця буде не така вже й велика. І до речі, легкість великої миші – це не перевага, а недолік, бо її дуже легко посунути випадково через високий профіль контролера.

Delux M618C RGB Black підключається до ПК через власний інтерфейс 2,4 ГГц, наноресівер ховається у самій миші. Є питання до його потужності, якщо корпус вашого ПК з суцільної товстої сталі, як в мене, і стоїть він під столом, прийом може бути нестабільним.

Але головна проблема Delux M618C RGB Black – це невисока якість матеріалів, кнопок, коліщаток прокрутки, ніжок та сенсора, які й стали для мене причиною досить швидкої заміни цієї миші. Усі матеріали корпусу та кнопок – дешевий, не дуже приємний на дотик пластик, а якість сенсора… скажімо так, навіть в офісних задачах він часом “губиться”, грати з такою мишею майже неможливо. Ще один мінус – нецентральне розташування сенсора, який суттєво здвинутий ліворуч, що приводить до досить непередбачуваних та нелінійних переміщень курсора.

Майже єдине, на мою думку, чим Delux M618C RGB Black краще за Logitech MX Vertical – розміщення бічних клавіш на “поличці”. Це дійсно зручно. А ось самі клавіші тут не дуже.

У підсумку я не раджу Delux M618C RGB Black для покупки, хіба що ви дуже обмежені у коштах, або, як і я, хочете зрозуміти чи підходить вам вертикальна миша взагалі.

Але, Delux одна з небагатьох компаній, яка має дійсно велику лінійку вертикальних мишей, деякі з яких дуже незвичної та навіть химерної форми, і можливо серед старших моделей можна знайти щось якісне та цікаве. Якщо хтось з дистриб’юторів Delux вирішить дати нам щось на тестування, залюбки подивимося.

Характеристики Logitech MX Vertical

Розміри та вага 120×79×78,5 мм

135 г Кількість кнопок 6 Сенсор Logitech Advanced Optical Tracking Роздільна здатність 400-4000 DPI Максимальна швидкість немає даних Максимальне прискорення немає даних Підключення Unifying USB receiver 2,4 ГГц, Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 Частота опитування 125 Гц Перемикачі немає даних, гарантія до 10 млн натискань Форма для правої руки Кабель безпровідна, зарядний кабель USB-C (USB-A to USB-C) Акумулятор вбудований літій-полімерний акумулятор 240 мА·год Час автономної роботи 4 місяці Орієнтовна ціна 3200–7000 грн

Logitech MX Vertical – це та сама миша на яку я “цілився” з самого початку. Я користуюся MX Vertical вже майже три роки, працюю та багато граю. Вона зручна, надійна, якісна, але звісно ж недешева.

Logitech MX Vertical має таку саму форму що і Delux M618C RGB Black, чи скоріше навпаки Delux M618C копіює MX Vertical. Але дизайн в миші від Logitech елегантніший, а матеріали на порядок якісніше. У 2019 році вона навіть отримала Red Dot Design Award, не в останню чергу завдяки цікавому “віяловому” оздобленню задньої частини корпусу, місця під долоню. Як і Delux M618C миша Logitech MX Vertical розвертає долоню на 57° від вертикалі.

Logitech MX Vertical – це, як і Delux M618C, велика миша під хватку “долоня”, завдяки розміру нею можна користуватися навіть з ортезом, звісно ж лише у звичайних задачах. Доступ до бічних кнопок при цьому буде ускладнений.

На відміну від Delux M618C бокові кнопки Logitech MX Vertical знаходяться не на “поличці” великого пальця, а зміщені угору. Як на мене, їхнє розміщення на Delux M618C зручніше, але якість та інформативність кліку у MX Vertical на порядок краща. Кнопка зміни чуттєвості сенсора знаходиться на верхньому торці, а не поруч з коліщатком, як у M618C, натиснути її випадково просто неможливо.

Основні кнопки мають невеликий хід та легкий інформативний клік. У випадку вертикальних мишей це дуже важливо, бо при тугих кнопках або при довгому їх ході ви можете зсунути мишу вбік під час натискання, що призведе до драматичної втрати точності у шутерах. Колесо у MX Vertical на жаль не інерційне, до якого я за багато років з Logitech G500s встиг звикнути, але воно має чіткий хід і натискання.

Матеріал корпусу приємний на дотик софттач пластик. За три роки експлуатації він трохи витерся, але залишився таким само приємним. Єдине пошкодження за 3 роки – подряпина на софттач в районі мізинця, навіть не згадаю як вона виникла.

MX Vertical трохи важче Delux M618C за рахунок вбудованого літій-полімерного акумулятора на 240 мА·год, але це скоріше перевага, чим недолік. Зарядка акумулятора відбувається за допомогою кабелю USB-C, який йде в комплекті. Під час заряджання мишею можна користуватися, але це не дуже зручно, як я вже казав, дроти зводять переваги вертикальних мишей нанівець, обмежуючи рух.

Розробник пише, що заряду акумулятора має вистачити на 4 місяці роботи, але це хіба що якщо миша весь час буде спокійно лежати на столі, якщо ви активно граєте підзаряджати мишу треба приблизно раз на два-три тижні. До речі, перша хвилина зарядки дасть енергії на 3 години функціонування, що зручно.

MX Vertical підключається до ПК за допомогою фірмового наноресівера Logitech Unifying або через Bluetooth. Logitech обіцяє стабільний прийом на відстані до 10 м. Звісно ж, можна використовувати один ресівер Unifying для декількох безпровідних девайсів Logitech, що я і роблю. Софт для налаштування параметрів миші – стандартний Logi Options+.

Сенсор MX Vertical центрального розташування, що дуже тішить після дивного розміщення сенсора у Delux M618C. Ніжки… це справжні ножища. Їх лише дві й вони йдуть навкруги усієї нижньої поверхні миші. Як з’ясувалося, це насправді зручно, хоча така форма “допомагає” їм збирати пил, тож час від часу їх варто чистити.

Як я вже писав, я багато граю з Logitech MX Vertical, у тому числі й в шутери, у тому числі й в мереживі. І не можу сказати, що моя продуктивність суттєво відрізняється від тієї, що я демонстрував зі звичайною мишею. Звісно ж, я не професійний гравець і розумію, що вертикальна миша не підійде до кіберспортивних змагань, але на любительському рівні грати з нею комфортно та приємно.

Logitech MX Vertical однозначно краща з вертикальних мишей яку я пробував, і я можу сміливо порадити її кожному, хто потребує подібний контролер і має велику долоню. Ціна звісно кусається, а це €100 у Європі та 3 200-7 000 в Україні (середня ціна на ринку станом на момент написання статті – 4 400 грн).

Якщо я буду міняти свою Logitech MX Vertical у майбутньому, то або на таку саму, або на наступну вертикальну мишу цієї серії. Але сподіваюсь, що ще на 3-4 роки цієї MX Vertical вистачить.

Характеристики миші Logitech Lift

Розміри та вага 108×70×71 мм

125 г Кількість кнопок 6 Сенсор Logitech Advanced Optical Tracking Роздільна здатність 400-4000 DPI Максимальна швидкість немає даних Максимальне прискорення немає даних Підключення Logi Bolt USB receiver, Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 Частота опитування 125 Гц Перемикачі немає даних Форма для правої руки, для лівої руки Кабель безпровідна Акумулятор 1×AA Час автономної роботи 24 місяці Орієнтовна ціна 2400–4000 грн

Logitech Lift – молодша сестра MX Vertical, яка була презентована у 2022 році й мені давно вже кортіло познайомитися з цим контролером.

Повністю ідентична за формою та характеристиками до MX Vertical вона менша, легша і має більш заокруглений дизайн, ніж старша модель. Можна сказати, і це в жодному разі не сексизм, що Logitech Lift орієнтована в першу чергу на жінок.

Якщо Logitech MX Vertical ідеально підходить під велику долоню, і людина з маленькою долонькою просто не зможе користуватися цією мишею, то Logitech Lift зроблена під маленьку та середню долоню, і вже людині з великими руками працювати з нею некомфортно.

На відміну від MX Vertical, яка існує лише в чорному кольорі, Logitech Lift може бути чорною, білою та рожевою. І останній колір виглядає, до речі, просто шикарно.

Ба більше, крім Logitech Lift для правшей у продажі є і Logitech Lift для шульг і це дуже рідкісний випадок, прямо справжнє диво.

Корпус Lift оздоблений таким самим приємним на доторк софттач пластиком, верхня грань заокруглена, а кнопка зміни чутливості перенесена з неї до колеса прокрутки. Бокові кнопки стали трохи більше і теж мають скруглену форму. Як на мене, у MX Vertical вони кращі по дизайну та інформативності натискання. Натискання основних кнопок м’яке, вони мають малий хід, але відгук здається трохи в’ялим.

На відміну від MX Vertical нова Lift запитується від однієї батарейки AA, якої, за словами виробника, має вистачити на 24 місяці. Як ви розумієте, в мене не було часу перевірити це твердження, але воно виглядає трохи нахабним. 24 місяці хіба що в неквапливій офісній роботі, та і то навряд чи, ігри мають “зжерти” батарею набагато швидше.

На відміну від усіх попередніх бездротових пристроїв Logitech ця миша підключається через новий ресивер Logi Bolt. Тобто якщо у вас є і стара периферія Logitech, потрібно буде використовувати два ресивери, що не дуже зручно. Крім того, можливе підключення по Bluetooth. Налаштування контролера – та сама універсальна утиліта Logi Options+.

Дизайн ножек, характеристики та розміщення сенсора у Logitech Lift таки самі як і у MX Vertical, хіба що нижня частина загалом менше за розміром. Відсік для батареї та ресивера тримається на магнітних замках, що дуже зручно.

Я пробував грати з Logitech Lift, і виходячи з характеристик сенсора ніяких проблем тут бути не має. Але в мене велика долоня, тож я відчував деякий дискомфорт, подушечки пальців виступали за край головних клавіш і це було незручно. Людині з середньою та малою долонею грати буде комфортно.

Ще одна перевага Logitech Lift – ціна. Рекомендована для Європи – €70 проти €100 у MX Vertical. В Україні – 2 400-4 000 грн. Середня по ринку – 2800 грн, тобто на 1 600 дешевше за старшу модель. Плюс не забуваємо про різні кольори та варіант для шульг.

Тобто, якщо у вас маленька та середня долоня і ви потребуєте вертикальної миші – беріть Logitech Lift, це класна пропозиція. Якщо долоня велика – однозначно Logitech MX Vertical.

Інші варіанти

Я описав лише ті вертикальні миші з якими мав справу сам. Але звісно ж на ринку набагато більше пропозицій подібних контролерів.

Як ми вже відмітили вище, велика лінійка вертикальних контролерів є у Delux, більшість моделей з неї доступні в Україні.

Непоганий модельний ряд у Trust. Вони навіть дешевші ніж Delux, є як дротові, так і бездротові моделі взагалі за 500-800 грн, тобто якщо вам треба “спробувати” вертикальну мишу, то це саме те.

Є купа додаткових маловідомих брендів, але це здається ребрендінг тих самих Delux та Trust. Наприклад Adesso iMouse E9 та Anker 2.4G Wireless Vertical Ergonomic Optical Mouse – це Trust.

Вертикальна миша є навіть у Lenovo – Lenovo Go Wireless Vertical Computer Mouse з боковою панеллю з натуральної пробки.

Умовно вертикальною була Microsoft Sculpt, але оригінальну модель вже зняли з виробництва, а нова, що йде у складі комплекту Microsoft Sculpt Comfort – це вже геть не те.

Тобто вибір насправді є, і якщо ви шукаєте вертикальну мишу, то обов’язково знайдете. Але повторимося ще раз наприкінці. Вертикальні миші – це не панацея, вони не лікують, а лише знімають симптоми та наче “заморожують” ваш стан, у будь-який момент він може погіршитися.

Тож, при дискомфорті в районі зап’ястка чи ліктя при роботі за комп’ютером радимо вам в першу чергу звернутися до лікаря, та слідувати його порадам. Бо крім синдрому зап’ястного та ліктьового каналу на неприємні відчуття в зап’ястку можуть впливати і проблеми шийного відділу хребта. Задача лікаря визначити що саме треба лікувати. До речі, як з’ясувалося з карпальним та ліктьовим каналом в мене все більш-менш нормально, тож проблема скоріше за все у шиї, продовжуємо шукати.

Залишайтеся здоровими!

Редакція висловлює подяку інтернет-магазину “Портатив” за надання миші Logitech Lift для огляду