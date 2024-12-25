В росії майже повністю заблокували YouTube. Як це технічно реалізовано та як вплине на Україну

YouTube в росії майже вмер — трафік відеохостингу скоротився до 20%. Серйозне падіння почалося 18 грудня 2024 року і продовжується дотепер. Паралельно роскомнагляд підготував проєкт наказу про «затвердження порядку надання оператором зв'язку інформації, що дає змогу ідентифікувати засоби зв'язку та обладнання» користувачів інтернету. Йдеться про ідентифікацію користувачів VPN. Якщо наказ набуде чинності, то орган контролю отримає від операторів зв'язку дані про конкретні телефони та комп'ютери, на яких використовується VPN.

Таким чином рф поступово наближається до своєї «мрії» — внутрішнього інтернету («чебурнету»), ідея про який обговорювалася ще з 2013 року. Тоді пропонувалося піти шляхом Китаю та блокувати сайти за IP і DNS, а доступ надавати лише до ресурсів, які увійшли до «білого списку».

Дані по трафіку і перериванню доступу до YouTube в рф

Ми не любимо писати про новини з країни-агресора, але, схоже, що блокування сервісу зачепить і українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Тому ми поговорили з фахівцями про технічні деталі блокування і дізналися, чи буде можливість обійти цензуру.

Хто і як будував «берлінський мур» для YouTube?

Кремль почав блокувати найпопулярніший відеосервіс у 2024 році: влітку YouTube уповільнили у домашньому інтернеті, а в грудні майже повністю заблокували й на мобільних пристроях. За даними експертів, роботу YouTube у рф обмежують за допомогою технічних засобів протидії загрозам. Доступу до цих пристроїв оператори не мають, але має роскомнагляд. Ці пристрої стоять на мережах операторів, які зобов'язані їх використовувати через закон про «суверенний рунет». Автор закону — нинішній глава роскомнагляду, «православний зв'язківець» Андрій Липов.

Фахівець з телекомунікацій Олександр Глущенко розповів нам, що в росії всі інтернет-провайдери, мобільні оператори в односторонньому порядку встановили апаратно-технічні комплекси DPI, через які пропускається, фільтрується, моніториться та записується інтернет-трафік.

Олександр Глущенко, експерт з телекомунікацій, автор YouTube-каналу «ПЕРЕГОВОРКА»; фото з сайту «Детектор медіа»

«Про російського користувача «товарісч майор» знає абсолютно все. Чезер DPI/СОРМ/ТСПУ баняться ресурси, які заборонені на росії, через ці комплекси відбувається «замєдлєніє» інтернету. Формально, абонент заходить на YouTube, навіть якщо він відкрив стартову сторінку, то відео вже не грузяться. Бо всі запити не пропускаються на етапі відправки від абонента. Схожа ситуація відбувається з іншими сервісами, які баняться. Останні пів року роскомнагляд проводив активні тестові навчання, під час яких в конкретному регіоні відбувалась фільтрація трафіку, блокування конкретних сервісів, уповільнення. Вчились, вивчали реакцію обладнання, маршрутизацію трафіку, сканували патерни в трафіку, за якими його можна банити та обмежувати. Обладнання СОРМ мають всі провайдери. З 2022 року за його відсутність введені драконівські штрафи», — пояснив автор YouTube-каналу «ПЕРЕГОВОРКА» Олександр Глущенко.

За його словами, рф також з 2022 року активно зайнялась виробництвом контенту для користувачів: фільми, серіали, музика; розвитком власних платформ, які повинні замінити YouTube: «VK Видео», Rutube, ОТТ-сервіси. «Росіяни розуміли, що одномоментно заборонити YouTube не вийде, тому вони готували плацдарм, щоб користувачі отримали доступ до контенту. І не було «бунтів». Видавивши компанію Google з рф трильярдними штрафами росіяни порушили архітектуру мережі», — зазначив експерт.

Довідка про архітектуру мережі від Олександра Глущенка: Інтернет будується за принципом, що кожен учасник платить — абоненти провайдерам за доступ до мережі, провайдери магістральним операторам за доступ до інтернет-каналів, власники сервісів за хостинг дата-центрам та інтернет-канали, можливо, і за трафік. Щоб кожному користувачу, який дивиться відео на YouTube не відправляти окремий потік із відео, та не тримати в оренді чи у власності інтернет-канали на сотні терабіт, технологічні компанії використовують кеш-сервери. У цьому випадку Google всім без винятку провайдерам, які досягли певних об'ємів трафіку, за власний кошт встановлював кеш-сервер. По факту, якщо хтось в мережі вашого провайдера подивився відео з відеосервісу, то далі всі інші абоненти отримували його як локальний трафік з сервера провайдера, а не напряму від YouTube. Ця технологія дозволяла і провайдерам, і Google знатно економити та здешевлювати доступ до мережі. І ця архітектура у рф була знищена. Якщо на базі провайдера трафік сповільнюється, то із використанням VPN-сервісів, абонент отримує доступ до YouTube через якийсь сервер в Європі та відеопотік напряму. Дивлячись відео на YouTube через VPN росіяни перевантажують зовнішні канали власних інтернет-провайдерів, чим роблять телеком-бізнес для багатьох з них збитковим. І в якийсь момент часу, власне, російські інтернет-провайдери будуть не в захваті ні від YouTube, ні від VPN і будуть тільки «ЗА» «сувєрєнний інтернет», заборону VPN та зменшення кількості їх користувачів. Бо в цих технологіях їх гроші.

А ось консультант з телекому та IT Анатолій Фроленков вважає, що росіяни косплеять Китай та Іран. «Але ж у них зовсім інша структура інтернету. Подивіться навіть на кількість автономних систем. З усім тим у них давно працює СОРМ, який фільтрує трафік. Попри велику кількість операторів, у них досить централізований ринок зовнішніх каналів. А ще буде хвиля, коли народ збільшить використання VPN. Оператори дещо офігіють від навантажень на зовнішні канали», — зазначив консультант.

Анатолій Фроленков, консультант з телекому та IT

За його словами, росіяни йшли двома шляхами — умовним пряником та кнутом. «Намагалися розвивати свій контент, всіляку «дічь» аля VK, Mail.ru, «Дзен» та інший «газпромівський» контент, але все одно народ вибирає нормальну якість і контент. Думаю буде постійна боротьба меча та щита (блокувань та їх обходів). Структура споживання контенту з часом зміниться. Деяка частина «обламається» використовувати VPN та перейде на «дозволене». Потім заблокують WhatsApp і буде у них свій автономний чебурнет», — підсумував Анатолій Фроленков.

Хлопець з плакатом, що висміює російський «суверенний» інтернет; фото: habr.com

За різними даними медіааналітиків, перед уповільненням, до липня 2024 року середньомісячна аудиторія YouTube у рф сягала майже 96 мільйонів користувачів. Щодня платформою користувалися понад 55 мільйонів користувачів, або 46% від населення старше 12 років.

На думку активіста та телеком експерта Михайла Клімарьова, від блокування YouTube у рф найбільше виграє корпорація Google.

Михайло Клімарьов, активіст та IT-експерт; фото з сайту «Голос Америки»

«Компанія не буде нести витрати на обслуговування інфраструктури, зберігання контенту, який вона не може монетизувати. А це пристойні гроші. На обслуговування інфраструктури для росії на 100 млн користувачів витрачаються десятки мільйонів доларів на рік. При цьому після початку великої війни Google була пограбована, з рахунків компанії було знято приблизно мільярд доларів», — зазначив фахівець.

Тим часом Google начебто пропонує російським YouTube-блогерам реєструватися у Вірменії, щоб не втрачати монетизацію каналів. Олександр Глущенко вважає, що поодинокі випадки таких реєстрацій, можливо, будуть. «Але така пропозиція протирічить політиці компанії Google. По-перше, інколи складно змінити країну регіону-походження. По-друге, YouTube вимагає підтвердження документів, які допомагають визначитись із юрисдикцією оподаткування. По-третє, якщо ви канал до 100 000 підписників, у вас навіть власного менеджера немає і для YouTube ви ніхто. А ще сам відеосервіс виступає проти монетизації блогерів з росії через санкції. Якщо навіть і буде змога заливати відео через VPN, то масової аудиторії не буде. Можна спробувати. Але це «костилі», а не рішення», — пояснив експерт з телекомунікацій.

Чи буде можливість обійти блокування?

Найпопулярніший відеохостинг вимкнув монетизацію блогерам з рф у 2022 році, проте остаточно зробив це лише у серпні 2024 року. Але це були не дуже великі гроші. Так, за один мільйон переглядів Google платив приблизно $1000-$2000. Тому канали-мільйонники заробляли більш значні суми на партнерських програмах, інтеграціях, рекламних проявах. Так зване уповільнення, схоже, може завдати їм значної шкоди. А ще цікаво, що багато так званих «хороших руських» опозиціонерів зараз активно отримують гранти від європейських країн саме на YouTube-блогерство, через яке вони обіцяють доносити правду до російської аудиторії.

За словами Костянтина Корсуна, який спеціалізується на кібербезпеці, основним методом обходу блокування все ж буде VPN.

Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

«На росії з VPN теж намагаються боротися. Але на заборони вигадують нові методи обходу. Це, наприклад, генератори підключень. Технічна реалізація постійно змінюється. Це гонка озброєнь. Роскомнагляд намагається блокувати сервери VPN. Тому створюються нові, переносять їх на нові хости, змінюють назви, маскуються під легітимний трафік. Попри намагання заборонити VPN, багато з них все ще доступні. Тепер за ці VPN-сервіси треба буде віддати від $60 до $100 на рік. Безплатні аналоги швидко блокуються і фактично не працюють. Плюс це не дуже безпечно. Платні VPN-сервіси будуть процвітати», — пояснив фахівець. На думку ж Олександра Глущенка, у блокування YouTube у рф є дві сторони.

«Хороша — самосанкції набагато ефективніші за санкції. І росіяни сьогодні завдали шкоди власній креативній індустрії. Погана — на тимчасово окупованих територіях всі громадяни України, які вимушено там залишились — отримують доступ через «ростєлєком», а разом із цим БОНУСОМ весь стартовий пакет із блокуванням, фільтрацією, заборонами. Одним із гарантованих способів отримання доступу до інформації з України є супутникове телебачення. Росіяни намагалися глушити сигнал українських телеканалів, але це явище мало тимчасовий характер та формат — «мілко накласти купу на коврик під дверима». Тому, вони пішли іншим шляхом: на цих територіях вони добровільно-примусово вимагають від власників супутникових антен розвернути антену для прийому платформи супутникового ТБ «Рускій мір», приймач здати та отримати від окупаційної адміністрації супутниковий тюнер для прийому цього оператора», — пояснив автор YouTube-каналу «ПЕРЕГОВОРКА».

Як нещодавно повідомили «Реальній Газеті» місцеві жителі тимчасово окупованої Луганщини, YouTube на цій території фактично перестав працювати: сервіс працює лише з платним VPN, з безплатними версіями працює упродовж хвилини, без сервісу — не працює взагалі.

За словами Олександра Глущенка, альтернативним інструментом для отримання доступу до новин українських редакцій є і Ceno Browser від канадської технологічної компанії eQualitie. Він працює за допомогою технології peer-2-peer, тобто як торент, а весь трафік, який проходить через пристрої абонентів, стає доступним іншим користувачам браузера.

«Користувачі з підконтрольної Україні території в знак солідарності можуть заходити на сайти українських медіа і сторінки цих ресурсів будуть доступні на тимчасово окупованих територіях. У браузера є власний кеш, куди додаються копії українських медіа, які за допомогою різних технологій доставляють на рф, там розгортаються, регулярно оновлюються. Наприклад, через Ceno Browser портал «Українська правда», як партнер eQualitie в Україні буде доступний разом з сайтами інших редакцій навіть за умови відключення росії від зовнішніх каналів. Наразі це одне з рішень, яке гарантує доступ до ресурсів на росії після переходу на сувєрєнний інтернет», — підсумував телекомунікаційник.

Щодо пропаганди, то на думку Костянтина Корсуна, держмашина рф продовжить працювати. «Для них нічого не уповільнюється. Вони окремими YouTube-каналами користуються. Їхнім бот-мережам ніщо не завадить працювати. РФ ізолює «насєлєніє» від доступу до інформації, це цензура. Цензори матимуть повний доступ. Це ручне регулювання роскомнагляду. Для пропагандистів вони виділять окремі канали. Тому для України ніяких позитивних зрушень тут не буде», — зазначив експерт.

Українцям на тимчасово окупованих територіях він радить користуватися VPN-сервісами, месенджером Briar (такий собі локальний торент), застосовувати звичайні правила кібергігієни, інформаційної гігієни, перевіряти інформацію з різних незалежних джерел, отримувати доступ до західних медіа (це можна робити навіть без знання англійської — у браузерах є вбудовані функції автоматичного перекладу), не вимикати здоровий глузд і критичне мислення. «Росія поступово замінить інтернет так званим «чебурнетом», внутрішньо замкненою великою мережею, без доступу до зовнішніх ресурсів за прикладом Китаю, який за десятиріччя побудував свій великий файрвол. Кремлівці більше орієнтуються на Китай, а не на Північну Корею, адже вони не можуть вилучити у населення засоби доступу до інтернету», — підсумував Костянтин Корсун.