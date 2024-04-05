Шпалери є найліпшим способом швидко змінити екранне оформлення та стиль смартфона. Кожен бажаючий може дуже просто обрати шпалери залежно від свого смаку чи настрою. Але ж як знайти гідний сервіс? Існує безліч застосунків для ґаджетів системи Android, а також сотні рекомендацій, рейтингів та порад. Ми вивчили матеріал та вибрали 15 найкращих, на наш погляд, сервісів, які містять багато ілюстрацій у високій якості. Ви їх можете завантажити прямо зараз. GO!

Йдеться про офіційний додаток від Google. Тут знайдете різноманітні типи фонів, включаючи пейзажі, портрети, домашніх тварин та інші ілюстрації в якості 4K. Google Wallpaper має хорошу функціональність та непогану базу фотографій, які розділені на категорії та вміють автоматично змінюватися щодня. Для цієї функції можна вибрати лише одну тему. У застосунку простий дизайн, все доступно та зрозуміло. А ще тут є можливість встановити відео як живі шпалери. Сервіс безплатний, реклами всередині немає.

Ексклюзивний додаток, в якому зібрані ілюстрації Хампуса Олссона. Він є творцем фірмових шпалер для пристроїв бренду OnePlus. Всього доступно понад 450 детально опрацьованих фонів. Картинки з обраної колекції будуть змінюватися через задані інтервали завдяки функції автоматичної зміни. Тут знайдете і 4К-шпалери з Paranoid з OnePlus, і купу інших стильних абстрактних варіантів. Про розмір та якість можете не турбуватися, адже програма автоматично підбирає шпалери за габаритами, щоб заощадити використання даних користувачів.

Застосунок Tapet пропонує шпалери для Android у стилі Material Design. Тут велика база, але категорій чи тем не багато. Користувач вибирає улюблені кольори та стиль малюнка, а сервіс створює шпалери безпосередньо під нього, генеруючи унікальні зображення. Додаток автоматично визначає роздільну здатність екрана і підганяє картинку. У налаштуваннях можна активувати автоматичну зміну через проміжки часу.

Цей додаток сподобається любителям темних шпалер. Тут зібрані виключно темні та чорні фони, прості темні шпалери з особливим настроєм та живі шпалери 4K. Одна з переваг Darkify полягає в тому, що з такими шпалерами OLED-екрани споживають менше заряду, адже підсвічується менша кількість пікселів. До того ж всі шпалери з цієї програми мають HD-роздільність. А ще ви зможете автоматично змінювати шпалери, використовуючи таймер.

Zedge — це універсальний застосунок для кастомізації смартфона з великою кількістю рингтонів, звуків будильника і повідомлень. Він пов’язаний із популярним сайтом Zedge, що існує дуже давно, навіть до появи Android. Тут є звичайні та живі шпалери у високій роздільній здатності аж до 4K. Користувачам пропонуються десятки різноманітних добірок від картин художників до наукової фантастики. А якщо цього буде замало, є ШІ-генератор, з яким можна створити свої шпалери за описом. У додатку є поділ на теми, також доступний пошук за тегами чи назвою.

STOKiE — додаток з красивими стандартними шпалерами, які йдуть у комплекті зі смартфонами та іншими ґаджетами популярних виробників. У колекції понад 12 000 зображень зі зручним сортуванням та фільтрами для легкої навігації по брендах та моделям пристроїв. Також тут існують темні шпалери та функція автоматичної зміни за розкладом.

Vectorify da home — ще один унікальний застосунок для шпалер. Тут використовується векторна графіка, щоб створювати чисті та яскраві шпалери. Процес простий: ви вибираєте стиль і колірну схему, а програма автоматично генерує шпалери з високою роздільною здатністю. У колекції також є кумедні маленькі малюнки. Додаток пропонує прості налаштування і має як світлий, так і темний режими.

Walpy — це ще один додаток для шпалер, що заслуговує на увагу та в якому представлено безліч відмінних картинок з досить високою роздільною здатністю. А ще ця програма має цікаву особливість — вона автоматично змінює ваші шпалери в різні моменти дня, але без використання таймерів, як це роблять інші. Walpy чекає, поки ваш телефон зарядиться чи під’єднається до Wi-Fi, щоб змінити фон. Тут пропонується велика різноманітність знімків з усього світу. Оскільки основна увага приділяється фото, то у застосунку ви не знайдете абстрактних шпалер.

Додаток Muzei Live Wallpaper дозволить насолодитися відомими витворами мистецтва з екрана блокування та робочого столу. У колекції зібрані роботи культових художників, причому доступні у високій роздільній здатності. Тут картини Ван Гога, Рубенса чи Веласкеса зможуть стати фоном для вашого смартфона. А ще у застосунку можна: додати ефект розмиття, щоб краще було видно іконки; переглянути картини в повному розмірі з короткою інформацією про автора; використати набір власних фотографій, вказавши шлях до них. Muzei Live Wallpaper за замовчуванням змінюватиме ваші шпалери щодня.

WalP — застосунок з безліччю стокових шпалер від різних OEM-виробників. Тут ви знайдете колекції від Samsung, Sony, стокові зображення з Android та від інших брендів. Програма пропонує: світлу та темну теми для комфортного перегляду; фільтри розмиття і насиченості; push-повідомлення для нових шпалер; автозміну. Додаток WalP має зручне меню, є окрема вкладка з популярними картинками, а також непоганий редактор фотографій.

Resplash вважається неофіційним додатком відомого сервісу Unsplash, який є базою вільних у використанні фотографій, зроблених різними фотографами по всьому світу. У Resplash — Wallpapers два головні плюси: стильний мінімалістичний інтерфейс з темною та світлою темою та велика база шпалер. Розробники запевняють, що картинок тут понад 100 000, і вони щодня доповнюються. За бажанням дозволяється створювати свою колекцію шпалер. Існує зручна функція автоматичного оновлення картинки робочого столу. Треба вибрати тему і додаток все зробить сам.

Backdrops — це програма з різноплановими шпалерами, мінімальним інтерфейсом та простою навігацією. Зображення розділені на добірки, які оновлюються щодня. Є розділ «шпалери дня», а також можливість ділитися власними зображеннями зі спільнотою. У колекції Backdrops вдасться відшукати унікальні картинки, які не запропонує жодна інша програма. А ще тут можна: зберегти шпалери, які потрібно переглянути пізніше, в окремому розділі; встановити зображення на екран блокування і домашній екран одним кліком.

Aesthetic Wallpaper — це база даних милих шпалер. Тут є дизайн, домашній затишок, панди, кава, мила їжа, шпалери з метеликами та інша «милота». Інтерфейс мінімальний і приємний, є вбудований редактор та автоматична зміна картинок.

7Fon — один із найкращих застосунків для пошуку серед великої кількості зображень. У каталозі наразі налічується близько 120 000 шпалер HD-якості. Ви можете натиснути на значок панелі в правому верхньому куті вікна програми, після чого відкриється список кольорів. При натисканні на один з них програма автоматично підбирає зображення зі схожими кольорами. Це одна з головних особливостей цієї програми. Після створення облікового запису ви зможете побачити рейтинг кожного зображення, а також додати свої зображення. Всі картинки регулярно проходять перевірку рейтингу.

Застосунок Walli з технічного погляду є звичайною програмою, що містить в собі набір красивих шпалер, відсортованих за різними властивостями. Його вигідна відмінність від конкурентів у редакторському складі — жодні шпалери не потраплять у додаток, поки їх не схвалять. Ця програма має хорошу колекцію шпалер для Android, адже команда проєкту обирає роботи художників з усього світу.

*Якщо ми пропустили якісь пристойні, на вашу думку, додатки зі шпалерами для Android, розкажіть про них у коментарях! Дякуємо 🙂