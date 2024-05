Фантастичний фільм “Королівство планети мавп” / Kingdom of the Planet of the Apes, який виходить на великі екрани – це четверта частина перезавантаження франшизи “Планета мавп”, а загалом-то вже десятий фільм про протистояння людей та розумних мавп. А почалося все з тоненької французької книжки, автор якої взагалі не вважав цей твір своїм великим досягненням.

Медіа фантастичний роман

Рік 1963

Все почалося з візиту французького письменника П’єра Булля до зоопарку. Українська Вікіпедія пише прізвище автора “Планети мавп” як Буль, останній український переклад роману від видавництва “Богдан” – як Булль, ми обираємо книжний варіант. П’єр спостерігав за горилами та був вражений тим, наскільки вирази їхніх морд схожі з виразами облич людей.

“Я був вражений їхніми майже людськими виразами обличчя. Це змусило мене уявити, як би виглядали стосунки між людиною та мавпою. Деякі люди вважають, що я писав свою книгу, маючи на увазі Кінг Конга, але це абсолютно неправильно.” – казав П’єр Булль в одному з інтерв’ю.

Роман “Планета мавп” був створений протягом шести місяців, причому перший рукопис був більш фантастичний, а другий більш пригодницький, з великим впливом романів про фантастичні подорожі XVIII-XIX сторіччя, зокрема “Мандрів Гуллівера” Джонатана Свіфта.

На момент написання “Планети мавп” П’єр Булль вже був всесвітньо відомим письменником. Відомим його зробив роман Le Pont de la rivière Kwaï / “Міст через річку Квай” (1952), що частково описував особистий досвід Булля часів Другої світової війни, коли він потрапив у полон в Індокитаї. За подвиги під час війни П’єр Булль отримав Орден Почесного легіону, Воєнний хрест та Медаль Опору, а роман “Міст через річку Квай” був екранізований у 1957 році режисером Девідом Ліном і отримав 7 (!) “Оскарів”, зокрема як найкращий фільм. Булль став володарем “Оскару” як автор найкращого адаптованого сценарію, частково тому, що два справжніх сценаристи, що переробляли роман, потрапили у Чорний список Голлівуду, у який заносили симпатиків Радянського Союзу та членів Компартії США (гарна насправді ідея!). Станом на зараз фільм The Bridge on the River Kwai займає 171 місце у переліку 250 кращих фільмів усіх часів сайту IMDb.com.

Тож сам Булль не вважав “Планету мавп” якимось видатним для себе твором. Це був такий собі літературний експеримент, історія астронавтів з 1972 року, які через релятивістське уповільнення часу потрапили у 3978 році на планету, де панують мавпи, а люди залишилися нерозумними тваринами. Але цьому твору було уготоване велике майбутнє.

Попри досить просту пригодницьку структуру роману, він торкається багатьох цікавих тем. Захисники тварин знайдуть тут заклики щодо неприпустимости експериментів над тваринами, борці за соціальну справедливість – антирасистські висловлювання. Є тут антивоєнні та антитоталітарні гасла, дехто взагалі вважає суспільство мавп таким собі парафразом на тему 1984 Джорджа Орвелла. Українці ж побачать в мавпах, які не вміють створювати нічого власного, а лише намагаються вкрасти історію та винаходи людей та загнати їх в резервацію, алюзію на росіян та російське вторгнення. Тож попри скептицизм самого Булля щодо “Планети мавп”, це досить цікавий твір.

Медіа фантастичний фільм

Рік 1968

Роман “Планета мавп” потрапив на очі продюсера Артур П. Джейкобс майже випадково. Літературний агент Булля Ален Бернгейм хотів запропонувати Джейкобсу екранізувати один з романів молодої та популярної французької письменниці Франсуази Саган, але згадав що Джейкобс казав колись “Я б хотів, щоб King Kong не існував, тоді б я зняв його.” У Бернгейна був потенційний новий King Kong, у Джейкобса – бажання знімати фантастику, так народилась одна з найвідоміших кінофраншиз XX-XXI сторіччя.

Через обмеження бюджету для екранізації роман спростили, прибравши початок і зробивши суспільство мавп менш просунутим, ніж у книжці. Крім того, суттєво змінили фінал, який у фільмі відбувається на Землі. Але це пішло стрічки лише на користь, останні кадри Planet of the Apes стали канонічними.

Головну роль астронавта (не журналіста, як у романі) Джорджа Тейлора зіграв оскароносний Чарлтон Хестон, зірка Ben-Hur (1959), режисером стрічки був майбутній оскарівський лауреат Франклін Дж. Шеффнер. Сама Planet of the Apes була номінована на дві Academy Awards – за авангардну 12-тону музику Джеррі Голдсміта та за найкращі костюми, але почесний “Оскар” за фільм отримав творець дійсно дивовижного накладного макіяжу мавп Джон Чемберс.

При кошторисі у $5,8 млн Planet of the Apes зібрала у прокаті досить непогані як на той час $33,3 млн. Тягатися з 2001: A Space Odyssey Кубрика (збори понад $140 млн) яка вийшла того ж року, було важко, але стрічка принесла студії майже $21 млн прибутку. Звісно ж, продюсерам закортіло побачити продовження.

У 2001 році Planet of the Apes була додана для зберігання до Національного реєстру фільмів Бібліотеки Конгресу США як “культурно, історично чи естетично значущий твір”.

Медіа фантастичний фільм

Рік 1970

Роботи над сиквелом Beneath the Planet of the Apes розпочалися буквально через 2 місяці після прем’єри Planet of the Apes, коли стало зрозуміло що фільм окупився. На жаль режисер Франклін Дж. Шеффнер був зайнятий на зніманні Patton (1970), який приніс йому “Оскар”, а актор Чарлтон Хестон не зацікавився продовженням і згодився знятися лише в декількох сценах, де його персонажа вбивають. Гонорар актор відправ на благодійність, а головна роль перейшла до Джеймса Франциска, який зіграв нового персонажа.

П’єр Булль не написав продовження “Планети мавп”, тож сюжет фільму був повністю на совісті сценаристів і вони… схибили. Історія про підземну спільноту людей-супермутантів, які поклоняються атомній бомбі – це була вже маячня без будь-якого схованого підтексту крім дуже явного антивоєнного. Критики розгромили Beneath the Planet of the Apes, це другий знизу за рейтингами фільм франшизи.

Але при дуже обмеженому бюджеті у $3,4 млн (усі маски, грим, костюми та частка декорацій вже існували) він зібрав у прокаті майже $19 млн, тож франшизу вирішили продовжити.

Медіа фантастичний фільм

Рік 1971

Сценарист другої частини Пол Дейн продовжив працювати над франшизою, і взагалі став головним сценаристом усіх п’яти фільмів оригінальної пенталогії. Escape from the Planet of the Apes знімали ще з меншим бюджетом і великим поспіхом, стрічка вийшла у прокат рівно через рік після Beneath the Planet of the Apes.

У цьому фільмі мавпи з планети мавп, ті самі персонажі першого фільму доктор Зіра та доктор Корнеліус, потраплять на Землю XX сторіччя. Досить поширений насправді у фантастичному кінематографі 1960-80-х років прийом, згадаємо постійні подорожі у часі у серіалі та фільмах Star Trek, зокрема в Star Trek IV: The Voyage Home (1984).

Людське суспільство спочатку сприймає розумних мавп прихильно, але потім починає побоюватися, що вагітність Зіри може привести до появи нової панівної раси.

Escape from the Planet of the Apes прийняли набагато краще ніж попередній фільм, критики звернули увагу на потужний антирасистський підтекст стрічки. Нагадаємо, на дворі були 1970-ті – час руху за громадянські права та Black Power.

При бюджеті у $2,5 млн (декорації на Землі не потрібні, костюмів набагато менше) фільм зібрав у прокаті $12 млн. Скромніше ніж попередні, але все ще в 5 разів більше, ніж витрати. До Planet of the Apes стали ставитися як до великої франшизи, тож продовження не забарилося.

Медіа фантастичний фільм

Рік 1972

Четверта частина, Conquest of the Planet of the Apes, яку випустили теж за рік, отримала ще менший бюджет – лише $1,7 млн. Дейн залишився сценаристом, у крісло режисера запросили британця Джона Лі Томпсона, відомого за фільмом The Guns of Navarone (1961).

Conquest – це історія Цезаря, сина Зіри та Корнеліуса, та повстання мавп, яких люди зробили своїми рабами та тримають у робочих таборах (до цього сюжету франшиза повернеться у XXI сторіччі). Події стрічки відбуваються після 1983 року.

У четвертій стрічці акцент на расове протистояння посилено, а при створенні деяких епізодів автори взагалі надихалися реальними подіями 1960-х років, наприклад повстанням у Воттсі (Лос-Анджелеса) у серпні 1965 р. Люди у фільмі показані як нацисти, навіть зі схожими атрибутами однострою, а мавпи як чорношкірі американці.

Conquest of the Planet of the Apes зібрала гірші відгуки ніж Escape, та і збори продовжували падати, фільм отримав лише $9 млн, тож знову майже в п’ять разів більше вкладених коштів. Тож студія та продюсер вирішили швиденько випустити ще одну частину.

Медіа фантастичний фільм

Рік 1973

Фінальна частина оригінальної пенталогії отримала мізерний бюджет у $1,2 млн до того ж автори знали, що це останній фільм серії. Через обидва ці фактори Battle for the Planet of the Apes скотилася у відвертий треш.

Стрічка продовжує історію Цезаря та протистояння людей і мавп за владу на Землі, але… тут у сценарій раптово повертаються мутанти з підземелля з другої частини. Ніякого часового стрибка, просто так треба.

Battle вийшла відверто слабкою, стрічка отримала переважно негативні відгуки, і досі залишається найгіршим фільмом серії, але свої $8,8 млн вона зібрала. Здавалось – це кінець франшизи, але на допомогу прийшло телебачення.

Медіа фантастичний телесеріал

Рік 1974

Телешоу за мотивами фільмів Planet of the Apes було задумано ще у 1971 році, але відкладено до релізу останньої стрічки оригінальної пенталогії. В цілому воно повторює історію книги та першого фільму 1968 року, але додає більше подій та зустрічей під час подорожі героїв руїнами Сполучених Штатів на Землі майбутнього. За хронологією франшизи події серіалу відбуваються через 10 років після подій першого фільму і це інший екіпаж, який потрапив у ту саму просторово-часову аномалію.

Цікаво, що роль шимпанзе Галена у серіалі грає той самий актор Родди МакДауэлл, який грав Корнеліуса та Цезаря у різних фільмах франшизи. Телешоу Planet of the Apes вийшло на каналі CBS у 1974 році, у єдиному сезоні було 14 серій тривалістю у 50 хвилин. Бюджет кожної серії складав $250 тис., чимало на той час. Через погані рейтинги останню серію навіть не показали в ефірі, хоча загалом гладячи оцінюють серіал краще, ніж останні фільми оригінальної пенталогії.

У 1980 році з 14 серій зробили п’ять телевізійних фільмів: Back to the Planet of the Apes; Forgotten City of the Planet of the Apes; Treachery and Greed on the Planet of the Apes; Life, Liberty and Pursuit on the Planet of the Apes; Farewell to the Planet of the Apes. Крім того, по серіалу вийшло декілька новелізацій та коміксів.

Медіа фантастичний анімаційний телесеріал

Рік 1975-1976

Анімаційний серіал Return to the Planet of the Apes вийшов після помірного успіху Star Trek: The Animated Series (1973-1974) від того самого NBC і має навіть схожу стилістику та анімацію персонажів.

Сюжет шоу майже той самий що й у першого фільму, але кожен епізод – це окрема історія. Мультсеріал позичає персонажів у фільмів, бо тут є ті самі Зіра, Корнеліус, Зевс, Брент та Нова, що й в оригінальному Planet of the Apes, плюс персонажів з телесеріалу 1974 року, наприклад, генерала Урко.

Серіал критикували за низьку якість, потрібних рейтингів він не зібрав і був закритий після першого сезону, який мав 13 епізодів по 24 хвилини. Другий сезон з трьох епізодів, який мав би закінчити історію, так і не зняли. Про франшизу Planet of the Apes не забули, але новий фільм вийшов лише за 25 років.

Медіа фантастичний фільм

Рік 2001

Fox намагалася повернутися до Planet of the Apes ще наприкінці 1980-х рр., але нова стрічка потрапила у справжнє виробниче пекло. Спочатку новим фільмом мав займатися молодий незалежний режисер Адам Ріфкін, і він хотів створити альтернативний сиквел найпершого Planet of the Apes, який би ігнорував сюжети чотирьох інших фільмів. За версією Ріфкіна нащадок Тейлора та Нови мав би підняти повстання в дусі повстання Спартака проти панування мавп. Сценарій декілька разів переписували та врешті решт викинули у смітник.

Потім за стрічку взявся Олівер, нехай йому пусто буде, Стоун, який обрав сценаристом Террі Хейса, автора сценарію Mad Max 2: The Road Warrior та Mad Max Beyond Thunderdome. Тут вчені з Землі відправлялися б у минуле, щоб знайти ліки проти генетичного захворювання, які насправді створила просунута цивілізація мавп. Головна роль планувалася під Арнольда Шварценеггера. Не склалось.

Наступним до проєкту долучився Кріс Коламбус (Home Alone 1/2, Harry Potter 1/2). У новому сценарії фігурували як космічні польоти та сама планета мавп, так і вірус, ліки проти якого астронавти мали знайти. Головна роль залишалася за Арнольдом Шварценеггером. Але Коламбус був вимушений покинути проєкт через сімейні обставини, а Джеймс Кемерон, якого планували на його місце і який мав власні плани на рімейк, так і не встиг зайнятися Planet of the Apes. Завадив йому комерційний успіх Titanic (1997).

Нарешті в 1999 році Fox отримала скрипт, який задовольнив їх і залучила до створення стрічки режисера-візіонера Тіма Бертона, поставив йому досить жорсткі вимоги по даті релізу, але виділив на стрічку аж $100 млн.

Головна роль астронавта Лео Девідсона, який намагається врятувати свого партнера шимпанзе (до речі, шимпанзе на космічному кораблі був і у романі Булля), але потрапляє в інший час на планету населену мавпами, дісталася Марку Волбергу. Взагалі-то до Planet of the Apes 2001 року залучений зірковий акторський ансамбль. Тут і Кріс Крістоферсон, і Тім Рот (генерал Тейд, головний противник Девідсона), і улюблениця, а пізніше і дружина Бертона Гелена Бонем Картер, і відомий чорношкірий актор Майкл Кларк Дункан, і Кері-Хіроюкі Тагава.

Гарний каст, але він не допоміг, стрічку зустріли стримано. Planet of the Apes 2001 зібрала $362 млн при бюджеті в $100 млн, тобто окупилася, але без великих прибутків, а ось рейтинги були нищівні. Фільм 2001 року має найгірші після Battle for the Planet of the Apes та Beneath the Planet of the Apes оцінки. Rotten Tomatoes – 44%, Metacritics – 50/100. Новий фільм навіть порівнювали з фільмами категорії B, і називали не гідним оригінальної серії. І це попри потужну рекламну компанію, спеціальні програми та акції, супутні товари, комікси та навіть гру (насправді кошмарну) від Visiware та Ubi Soft.

Запланований спочатку сиквел скасували після того, як Тім Бертон сказав, що він краще вистрибне у вікно, ніж повернеться до франшизи. Але Fox не забула про Planet of the Apes.

Медіа фантастичний фільм

Рік 2011

Сценарій нового фільму, Rise of the Planet of the Apes, який мав стати перезавантаженням серії, був готовий вже у 2005 році, але зйомки почалися лише за 5 років. Від оригінальної ідеї Булля тут залишилися хіба що розумні мавпи та їхнє протистояння з людьми. Події відбуваються на Землі у наш час і частково повторюють події Conquest of the Planet of the Apes (1972). Тут знову є Цезар, але він не син Зіри та Корнеліуса, які прилетіли з майбутнього, а звичайний шимпанзе, покращений завдяки сучасним біотехнологіям. Плюс у новій стрічці є смертельний для людей вірус з концепту Кріса Коламбуса для перезавантаження Planet of the Apes 2001 року.

На відміну від попередніх фільмів накладний грим вже не використовувався, настав час CGI. Головну роль, шимпанзе Цезаря у цьому та двох наступних фільмах зіграв майстер перевтілення Енді Серкіс, який отримав купу нагород та схвальних рецензій за цю роль. Fox намагалася навіть висунути Серкіса на “Оскара” за головну роль, але академіки не зрозуміли цього жарту.

Взагалі критики та глядачі зустріли Rise of the Planet of the Apes дуже позитивно. Стрічка отримала гарні відгуки, поступившись лише оригінальній Planet of the Apes і зібрала у прокаті $481 млн. Відразу після перших результатів бокс-офісу Fox почала планувати сиквел.

Медіа фантастичний фільм

Рік 2014

Dawn of the Planet of the Apes продовжує історію Цезаря та його родини через 10 років після подій Rise of the Planet of the Apes. Майже усі люди на землі вимерли від “мавпячого грипу”, а залишки намагаються порозумітися з колонією мавп під проводом Цезаря. Але конфлікту не уникнути.

Fox виділила на виробництво стрічки дивовижні $170 млн, що дозволило запросити таких зірок як Гарі Олдмена та Джейсона Кларка. Енді Серкіс звісно ж повернувся до ролі Цезаря. Режисерське крісло зайняв режисер Cloverfield Метт Рівз. Крім того, вагому частку грошей віддали під візуальні ефекти.

CGI робила новозеландська студія Wētā FX, та сама, що працювала над першою частиною перезавантаження, а також над такими відомими стрічками як Lord of the Rings, Avatar, фільмами Marvel Cinematic Universe. До речі, студія належить режисеру Пітеру Джексону, першою роботою Wētā FX стала джексонівська Heavenly Creatures (1994), яка принесла йому першу номінацію на “Оскар”.

Власне за спецефекти Dawn of the Planet of the Apes теж був номінований на “Оскар”, але поступився Hugo Мартіна Скорсезе. Знову ж таки, купу номінацій, але не Academy Awards, отримав і Енді Серкіс, який вміє оживляти комп’ютерних персонажів.

Dawn of the Planet of the Apes продемонстрував рекордні для франшизи збори, заробивши у прокаті понад $710 млн. До того ж стрічка має дуже непогані рейтинги: Rotten Tomatoes – 91%, Metacritic – 79/100. Наступну частину почали розробляти ще до релізу Dawn.

Медіа фантастичний фільм

Рік 2017

War for the Planet of the Apes – це така Battle for the Planet of the Apes (1973) здорової людини та закінчення нової історії Цезаря.

Події стрічки відбуваються через 2 роки після подій Dawn of the Planet of the Apes. Мавпи продовжують жити у лісі у північній Каліфорнії, аж раптом на них знову нападають люди, цього разу гарно озброєні та підготовлені. Як виявляється, вцілілі військові вже давно шукають Цезаря та хочуть знищити його.

Метт Рівз залишився режисером, спецефекти зробила та сама Wētā FX. Енді Серкіс знову виступає у ролі Цезаря, а головного ворога мавп, полковника Маккалоу, грає харизматичний Вуді Гаррельсон.

Цікаво що під час написання сценарію та зйомок творці надихалися… The Bridge on the River Kwai за романом того самого П’єра Булля та The Great Escape, а також Empire Strikes Back та… Apocalypse Now. Персонаж Вуді Гаррельсона до біса схожий на полковника Куртца у виконанні Марлона Брандо.

При бюджеті у $150 млн War for the Planet of the Ape зібрала $490 млн, менш ніж перший фільм перезапуску, проте відгуки були вкрай позитивні: Rotten Tomatoes – 94%, Metacritic – 82/100. Це найвищі показники для франшизи. “Оскар” в черговий раз не дався, але візуальні ефекти та Енді Серкіс знову зібрали купу нагород.

Медіа фантастичний фільм

Рік 2024

Історія Цезаря завершилась у War for the Planet of the Apes, новий фільм, Kingdom of the Planet of the Apes – це вже скоріше про спадщину Цезаря і він наближає нас до світу, знайомого нам за першими стрічкам франшизи та книжкою П’єр Булля. Ба більше, у франшизу повертається Нова, здичавіла людська дівчина.

У світі Kingdom мавпи знову полюють на людей, які втратили власну цивілізацію. Але самі мавпи не розуміються на технологіях та живуть на руїнах колишніх будівель людей. Звісно ж, знаходиться мавпа-бунтар, яка намагається з’ясувати як воно було раніше та захищає людину.

У нового фільму новий режисер – Вес Болл, відомий хіба що завдяки досить посередній серії The Maze Runner, і повністю новий акторський склад. Молодого шимпанзе Ноа грає Оуен Тіг (It та It Chapter Two), Нову/Маю – Фрея Аллан, Цірі з серіалу The Witcher. Спецефекти знову зробила Wētā FX, з використанням технологій, що були випробувані на Avatar: The Way of Water (2022).

Бюджет стрічки склав $160–165 млн і Fox сподівається започаткувати нову трилогію Planet of the Apes з цими героями. Принаймні дуже товстий натяк на продовження є наприкінці фільму.

Ігри Planet of the Apes

Медіа відеоігри

Рік 2003-2018

Франшизі Planet of the Apes не дуже пощастило з іграми. Першу гру за фільмом, Revenge of the Apes почали розробляти для Atari 2600 ще у 1983 році, але після великого краху ринку відеоігор, який стався саме того року, 20th Century Fox закрила своє ігрове відділення. Лише у 2003 році студія Retrodesign відкопала та відродила Revenge of the Apes. Навряд чи вона цікава комусь крім відеоігрових археологів.

Наступний проєкт, Planet of the Apes (2001) мав вийти до релізу рімейк з Марком Волбергом. Але Visiware та Ubi Soft не встигли до прем’єри та і сама гра вийшла дуже слабкою. При чому що версія для ПК та PlayStation, що геть інша за геймплеєм та розробниками версія для Game Boy Color та Game Boy Advance.

Про ігри забули до 2014 р., коли у рамках промо до Dawn of the Planet of the Apes у популярний симулятор вірусу Plague Inc. додали мавпячий вірус з фільму.

Наступна гра, Planet of the Apes: Last Frontier (2017) для ПК, PlayStation 4 та Xbox One вийшла до прем’єри War for the Planet of the Apes і мала пов’язувати події другого та третього фільму перезапуску. І наче ця інтерактивна історія у дусі The Walking Dead від Telltale Games з 14 різними персонажами та 19 закінченнями й була непоганою, але… її здається просто не помітили. Якщо цікаво, гра є на Steam.

У 2018 році та сама студія Imaginati випустила VR-шутер Crisis on the Planet of the Apes, події якого теж розвиваються у проміжку між фільмами Rise of the Planet of the Apes та Dawn of the Planet of the Apes. І знову не судилося, оцінки невисокі, кількість гравців просто ганебна (22 гравця в онлайн Steam максимум). Після релізу студія Imaginati припинила своє існування.

Здається в Fox нарешті зрозуміли, що з іграми в них не виходить, тому до прем’єри Kingdom of the Planet of the Apes ніяких ігрових проєктів не планується.

Що далі?

Серія Planet of the Apes не дотягує до переліку 20 найуспішніших кінофраншиз усіх часів, вона зібрала у прокаті лише $2,1 млрд, проти у $3,3 млрд у The Hunger Games, яка займає 20 стрічку цього списку. Але серії Planet of the Apes виповнилося вже 56 років і вона продовжує розвиватися, і щось підказує нам, що вона залишиться з нами надовго, тому що міжрасові, міжконфесійні конфлікти, неприйняття тих, хто не схожий на тебе, страх невідомого нікуди не подінуться. А що саме ви побачите у фільмах та інших творах франшизи, залежить від вашої власної обізнаності, бо свого часу П’єр Булль заклав в цю, на перший погляд дуже просту історію, багато цікавих наративів.

Приємного вам перегляду. Своїми враженнями від Kingdom of the Planet of the Apes / “Королівства планети мавп” можете ділитися у коментарях під цією статтею або під нашим оглядом фільму, який з’явиться завтра.