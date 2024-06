Проходження ігор, до яких раніше не доходили руки, або ностальгічне перепроходження улюблених ігор – схоже, це і є відповідь на питання “У що пограти у червні 2024 року”. Цікавих новинок, відверто кажучи, катма. Так, у нашій сьогоднішній збірці найгучніший анонс – це, напевне, DLC до Elden Ring. Але ми були до цього готові: цікаві ігри виходять найчастіше восени. Проте, у червні 2024 р. ми чекаємо на розширене перевидання цілком гідної Shin Megami Tensei 5 для всіх платформ, оригінальну, в усякому разі концептуально, гру про ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та декілька ігор, здатних добряче налякати.

Дата виходу 2 червня 2024

Жанр симулятор, адвентюра, рольова гра

Платформи Nintendo Switch

Сказати щось конкретне про цю гру поки що доволі важко. Ніякої гучної кампанії, ба навіть англомовних трейлерів на YouTube на момент написання статті не було. Лише один ролик, кілька скріншотів та скупий опис на сайті Nintendo.

Перед нами – симулятор дослідника Червоної планети. Гравцеві доведеться зіштовхнутися з суворими умовами Марсу, відтвореними, за словами розробників, з приголомшливою реалістичністю на основі даних справжніх наукових місій.

Отже, ми, в рамках команди дослідників, опиняємося на Марсі, де потрібно розбудувати поселення та забезпечити його виживання і процвітання. Нестача матеріалів і суворі умови змушуватимуть гравців ретельно планувати й розподіляти життєво важливі ресурси. Розробники обіцяють цікаві дослідження, експедиції та геологічні розвідки.

Дата виходу 4 червня 2024

Жанр асиметричний мультиплеєр, action, горор, виживання

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Можливо хтось пам’ятає трешовий комедійний фільм жахів “Клоуни-вбивці із космосу”, що вийшов у 1988 році. Там, де закохана пара побачила падіння “метеорита”, але на місці зіткнення знайшла не уламки космічного тіла, а цирковий намет, повний клоунів-вбивць, яким земляни потрібні у якості корисного білка.

У грі ж цирковий десант приземляється неподалік невеличкого американського містечка. Перед нами – асиметричний мультиплеєрний горор на кшталт еталонного для жанру Dead by Daylight, де троє гравців приміряють на себе роль кровожерливих гостей у гримі та використовуючи різноманітні здібності полюють на команду місцевих жителів (семеро гравців). Потенційні жертви клоунів повинні ховатися та виконати кілька послідовних завдань, щоб врятуватися. Приємно, що завдання можуть відрізнятися від партії до партії. Наприклад, гравцям треба буде знайти ключі від бункера, каністри з пальним, карти доступу. Найчастіше від клоунів потрібно втекти, але іноді є рішення з ослабленням та подальшим вбивством клоунів.

Дата виходу 6 червня 2024

Жанрмедичний симулятор з елементами горора

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Дещо нестандартна гра, що лякає не так змістом, як концепцією: перед нами – симулятор патологоанатома з елементами горору. Тут гравцеві доведеться робити розтини, співставляти докази та визначати точну причину смерті тих, хто опинився у цьому віртуальному морзі. Процесу розтину приділили багато уваги: розробники консультувалися зі справжніми судмедекспертами та патологоанатомами.

Крім основної, вкрай специфічної симуляції, у грі є і цікавий сюжет. Ми граємо за судмедексперта, який під час розтину невідомої жінки знаходить у її тілі обручку своєї покійної дружини. Цей момент запускає низку загадкових подій. Під час проходження нам будуть відкриватися нові подробиці цієї таємничої справи.

Дата виходу 6 червня 2024

Жанр симулятор, стратегія, пісочниця

Платформи Windows

Blockbuster Inc. – це симулятор кіностудії, який переносить вас у чарівний світ кіноіндустрії. У грі ви виступаєте керівником студії, відповідаючи за всі аспекти виробництва фільмів: від створення сценаріїв та найму акторів до управління бюджетом та маркетингом.

Гравцеві доведеться приймати складні рішення та робити стратегічні вибори, які визначатимуть долю кіностудії. Blockbuster Inc. дозволяє створювати власні фільми з нуля, наймати акторів та керувати ними та знімальною групою, управляти бюджетом і маркетингом, досліджувати різні жанри та епохи кіно, змагатися з іншими студіями за звання найкращої та заробляти гроші, розширюючи свою імперію.

Дата виходу 6 червня 2024

Жанр симулятор, адвентюра

Платформи Windows

Катастрофа на Чорнобильській АЕС надихнула багатьох розробників ігор. Зазвичай подібні витвори базуються на містичному підґрунті. Польські розробники з компаній Live Motion Games та Frozen Way вирішили розкрити тему трагедії Чорнобиля дещо в іншому ключі. Цього разу ніякого сталкерства, паранормальних подій чи мутантів. Лише сумна та героїчна проза життя, з якою довелося зіткнутися реальним ліквідаторам аварії. Гру можна умовно вважати симулятором.

Гравцеві доведеться вирушити в епіцентр катастрофи, досліджувати зруйновані будівлі, гасити пожежі на руїнах реактора, ліквідувати витоки палива, зачищати території від радіоактивного графіту, рятувати людей і навіть вбивати заражених тварин. Розробники обіцяють багато цікавих локацій, відтворених з дотриманням історичної точності, та ситуації зі складним моральним вибором, який впливатиме на розвиток сюжету.

Дата виходу 7 червня 2024 (Дочасний доступ)

Жанрaction, платформер, рольова гра

Платформи Windows

За сюжетом у світі цього фентезійного action-платформера з елементами rougelike всі дракони, що кинули виклик богам, були знищені. Вижив лише один – Герніен, лідер темних драконів. Він втратив всіх і тепер готовий заразити світ скверною. Ми граємо за драконоборця, чия місія – очистити світ від скверни та перемогти Герніена. У грі будуть різноманітні персонажі, кожен із яких відрізняється стилем та схильностями, розгалужену систему прокачки із комбінацією навичок, крафт зброї та руни посилення артефактів. У передчасному доступі нам буде доступно 8 глав та двійко ігрових персонажів.

Дата виходу 14 червня 2024

Жанр рольова гра

Платформи Windows, PlayStation 4/5, XBox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Покращене та доповнене видання п’ятої частини знаменитої серії Shin Megami Tensei тепер виходить не лише на Nintendo Switch, але й на інших платформах.

Дія гри відбувається у сучасному Токіо та його пекельній інкарнації. Головний герой, як часто буває у серії, – школяр. Повертаючись зі школи, він вирішує обійти місце страшного злочину через тунель, але той зненацька валитися йому на голову. Оговтується хлопець в альтернативній версії Токіо, перетвореного на піщану пустелю, наповнену демонами. Він дізнається про війну між янголами та демонами і якимось чином об’єднується із загадковим незнайомцем, стаючи “нахобіно” — напівдемоном із видатними здібностями.

Бої тут, як і завжди у серії, покрокові. І, так само як завжди, можна говорити із демонами та переманювати їх на свій бік, а також міксувати їх, створюючи інших демонів з успадкованими та новими здібностями.

Vengeance — це та сама Shin Megami Tensei V, але з додатковим контентом та покращеннями. Розробники додали альтернативну сюжетну лінію, яка розповідає про помсту занепалих, нові області, додаткові рішення для сюжету та нових демонів. Також у Vengeance обіцяють поліпшену графіку, бойову систему та нові музичні композиції.

Дата виходу 18 червня 2024

Жанр адвентюра, action/RPG

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Якщо ви любите мультфільми кінця дев’яностих та початку двотисячних, графіка та сюжет цієї гри може викликати у вас нестримну ностальгію. А все тому, що виглядає #BLUD точнісінько як анімації тих часів. Тож коли дивишся трейлер, то не зразу розумієш, що перед тобою – гра.

У цьому рольовому бойовику ми граємо за старшокласницю, яка нещодавно переїхала до міста та вступила у старшу школу Карпентерсвілля. Але вона не просто школярка, а остання у давньому роді чаклунів та винищувачів вампірів. І на новому місці їй буде чим зайнятися окрім уроків, бо треба рятувати місто від навали демонічних сил. Дія гри, до речі, розгортається не в дев’яностих, бо гнізда нечисті можна шукати через соціальні мережі, а слабкі місця демонів проявляються на селфі.

У грі, окрім класної графіки та гумору, обіцяють багато підземель та цікавих персонажів, систему прокачки вампіровбивчої ключки та розкриття моторошних таємниць.

Дата виходу 18 червня 2024

Жанр адвентюра, горор

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Розробники називають Still Wakes the Deep симфонією action, тривоги, страху та тонких емоцій, де кожен крок може стати останнім, а звуки з темного коридору здатні налякати не на жарт. У грі ви опинитеся на буровій платформі у Північному морі в 1975 році. Після катастрофи платформа втратила зв’язок із зовнішнім світом і почала тонути. Гравець бере на себе роль робітника, який залишився сам на сам зі страшними подіями та намагається вижити на цій хиткій та ненадійній конструкції. У Still Wakes the Deep можна досліджувати напівзатоплені коридори, шукати інших членів команди та ховатися від жорстокого ворога.

Згідно з релізними трейлерами, гра буде дуже атмосферною, з чудовою графікою на рушії Unreal Engine 5.

Дата виходу 20 червня 2024

Жанр рольова гра

Платформи Windows, PlayStation 4/5, XBox One, Xbox Series X|S

Хоча Shadow of the Erdtre – не окрема гра, а всього лише DLC, воно має особливий статус. По-перше, це єдине доповнення до Elden Ring, зі слів головного творця гри Хідетаки Міядзакі, тож інших чекати не варто. По-друге, за масштабом воно чимале: гравці отримають близько 30 годин ігрового часу та велику кількість нового контенту. По-третє, ціна доповнення у Steam та PlayStation Store складає 1199 гривень, що також в якомусь сенсі вражає.

Фанати фентезійного бойовика зможуть вирушити у мандри в Землі Тіней. Це нові локації, що знаходяться в тіні Дерева Ерд. Розробники обіцяють багато нових складних босів, цікавих персонажів, унікальних локацій та довгу сюжетну лінію. Хідетака Міядзакі заявив, що доповнення краще починати проходити в той момент, коли сюжетно ви вже наблизилися до середини оригінальної Elden Ring. Проте це лише рекомендація автора.

Інші цікаві ігри, що вийдуть у червні 2024 року

Gangs of the Street – пригодницький action, автори якого явно надихалися ранніми GTA. 3 червня 2024

HORROR TALES: The Beggar – горор з науково-фантастичним сюжетом авторства розробника-одинака, 17 червня 2024

Midnight Margo – рольова адвентюра, 18 червня 2024

Movies Tycoon – ще один симулятор менеджера кіностудії, 25 червня 2024

Apartment No 129 – турецький інді-action на основі міських легенд, 28 червня 2024