Невідомі номери та спам в Telegram: як їх швидко заблокувати

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Дані дослідження за 2024 рік від USAID/Internews

Тим часом ворожі, російські Telegram-рекрутери й боти вербують українців для диверсій. Як свідчить розслідування Радіо Свобода, спецслужби рф масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії росії, метою якої є показати, що в Україні нібито існує підпілля, що в такий спосіб виступає проти мобілізації. Журналісти встановили, що українських дітей вербують за допомогою мережі пов’язаних між собою ботів і каналів у Telegram, де пропонують за підпали «швидкі гроші».

Тож ми вирішили створити невелику інструкцію, яка допоможе швидко заблокувати невідомі номери та спам-розсилки в Telegram, а також захистити вас від небажаного спілкування.

Як заблокувати людину чи бота в Telegram

У вас є можливість заблокувати в Telegram будь-якого користувача. Це може бути ваш наявний контакт, будь-яка стороння людина або бот, який розсилає спам-розсилки. Це однаково легко можна зробити у Telegram на iOS, Android, macOS, Windows, Linux та у вебверсії месенджера.

Якщо користувач, з яким ви більше не хочете спілкуватися, є у списку контактів, його можна відправити до чорного списку. Для цього навіть не потрібно видаляти його з книги контактів месенджера. Все досить легко, просто і виконується у два кліки.

Щоб заблокувати наявний контакт, необхідно зробити наступне:

▪️відкрийте налаштування месенджера (у застосунку для iOS значок — у правому нижньому кутку, для Android — у лівому верхньому); далі знайдіть кнопку «Контакти»; зайдіть до списку контактів і знайдіть у ньому людину, яку хочете заблокувати; натисніть на її профіль у списку;

▪️після цього відкриється чат із цією людиною (навіть якщо ви з нею ще не переписувались); натисніть на ім'я або фото користувача, яке відобразиться у верхній частині екрана; після цього відкриється її профіль, в якому ви й будете робити потрібні дії;

▪️зайшовши на сторінку цієї людини, потрібно натиснути на три крапки у правому верхньому кутку; після натискання відкриється контекстне меню; у ньому буде кнопка «Заблокувати»; натисніть на неї та підтвердіть дію;

▪️після цього людину чи бота буде заблоковано; ви не отримуватимете від цієї людини повідомлення та дзвінки, а вона більше не зможе дізнатися, коли ви були востаннє онлайн і не побачить ваш аватар; варто пам'ятати, що ви забанили людину лише в месенджері Telegram; вона все ще може дзвонити та писати вам, користуючись мобільним зв'язком.

Як заблокувати людину, якої немає у списку контактів:

▪️якщо ви ще не переписувались із користувачем, введіть його логін у пошук; знайдіть обліковий запис і відкрийте чат, натиснувши на профіль;

▪️якщо ж листування є, то достатньо лише зайти в чат і натиснути на ім'я чи фото користувача у верхній панелі чату з цією людиною; після цього відкриється профіль користувача, як і в попередній інструкції; натисніть три крапки у верхній правій частині екрана;

▪️знову ж таки, відкриється контекстне меню, в якому буде вже знайома нам кнопка «Заблокувати»; натисніть на цю кнопку і підтвердіть дію, якщо впевнені, що не хочете, щоб ця людина вам писала;

▪️якщо ж ви не знаєте логін користувача, а в арсеналі є лише його номер телефону, то доведеться все ж додати його до списку контактів Telegram;

▪️після цього, потрібно виконати дії з попередньої частини статті (месенджер не дозволяє банити випадкові, як йому здається, номери; тому, якщо ви дійсно хочете заблокувати людину як превентивну міру, то доведеться спочатку додати її до списку контактів Telegram).

Є ще один простий спосіб заблокувати спам-бота або користувача, з яким ви не бажаєте спілкуватися. Для цього відкрийте послідовно у Telegram:

▪️«Налаштування» → «Приватність і безпека» → «Заблоковані користувачі» (так званий чорний список);

▪️далі натисніть кнопку «Заблокувати», виберіть людину зі списку діалогів або контактів та підтвердіть дію.

Так само в розділі «Заблоковані користувачі» ви можете за потребою розблокувати акаунт тієї чи іншої людини. Для цього просто натисніть на три крапки, а потім на спливаючий напис «Розблокувати».

Як убезпечитися від небажаних контактів у Telegram

Щоб звести небажані контакти до мінімуму, потрібно відповідно налаштувати приватність у месенджері. Для цього:

▪️зайдіть до розділів «Налаштування» → «Приватність і безпека»;

▪️натисніть на напис «Номер телефону»;

▪️у пункті «Хто може бачити мій номер телефону?» виберіть розділ «Ніхто»; а у пункті «Хто може знайти мене за номером?» — «Мої контакти».

Так ви обмежите можливості сторонніх абонентів, яких немає у ваших контактах, знаходити вас в Telegram та надсилати вам повідомлення.

А ще у Telegram є можливість позбутися небажаних контактів та розсилок, використовуючи архівацію. Можна зробити так, що повідомлення від невідомих користувачів будуть автоматично архівуватися. Сам момент отримання повідомлення від незнайомця ви навіть не помітите. За власним бажанням ви вручну зможете пізніше перевірити, хто вам писав.

Щоб активувати дану функцію, потрібно зробити наступне:

▪️зайти до розділів «Налаштування» → «Приватність і безпека»;

▪️проскролити вниз до напису «Нові чати від невідомих користувачів»;

▪️увімкнути функцію «Архівувати та вимикати сповіщення».

Тепер повідомлення від незнайомих користувачів надходитимуть беззвучно, відразу будуть архівуватися і не заважатимуть вам.

А як дізнатися, якщо хтось заблокував вас? Все просто. Для цього перейдіть в чат з потрібною людиною та спробуйте відкрити фото профілю. Якщо нічого не виходить, а в статусі цієї людини відображається, що вона була «у мережі дуже давно» — це значить, що вас «забанили».

Убезпечившись від небажаних контактів у Telegram шляхом відповідних налаштувань, все одно не слід забувати, що шахраї часто використовують популярні месенджери для виманювання особистої інформації.

За різними даними, найпоширенішими шахрайськими схемами в Telegram є: романтичні (любовні) афери, фейкові агенти техпідтримки, шахрайство «друг в біді», фішингові атаки, інвестиційні афери та фінансові піраміди, фіктивні опитування, неіснуючі вакансії, шкідливі лінки та файли, вигадані роздачі призів і подарунків, псевдо адміністратори Telegram, рекламне шахрайство, клони-шахраї (створюють підроблені акаунти), шахрайство з криптовалютою, шахрайство з Telegram-ботами. Тому важливо завжди бути уважними та пильними, щоб не потрапити у жахливу халепу.