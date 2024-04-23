Невдача Humane з AI Pin або чому ви не можете побудувати Apple за допомогою венчурного капіталу

Пропонуємо вашій увазі переклад блогу Бенджаміна Сандовські, співзасновника популярної програми Halide для зйомки професійніших фото на iPhone, який ділиться своїми думками щодо невдачі Humane з AI Pin – першим пристроєм штучного інтелекту для носіння, який засновники компанії називали “вбивцею смартфонів”.

Колишній дизайнер Apple, який став успішним стартапером, якось сказав мені: “Хотів би я провести майстер-клас для стартаперів з Apple, щоб допомогти їм позбутися “шляху Apple”. Як людині, яка прагне створювати продукти з майстерністю та якістю Apple, мені боляче визнавати, що шлях Apple може зруйнувати багато стартапів. Що підводить нас до Humane.

Humane зібрала $230 мільйонів і витратила 6 років, щоб почати постачати AI Pin з катастрофічними результатами.

AI Pin поставляється з частиною функцій, обіцяних під час його презентації 11 місяців тому, а ті функції, які дійсно були реалізовані, здебільшого не працюють. Він занадто важкий і має жахливий час автономної роботи, а користувачі повинні міняти батареї кожні кілька годин, при цьому пристрій працює з некомфортним нагрівом. Його проєктор марний при денному світлі, а система введення незручна і повільна. Від пристрою, який має замінити ваш телефон, очікуєш більшої швидкості роботи, ніж займає витягнути телефон.

Можна з упевненістю сказати, що Ai Pin заслуговує на те, щоб стати експонатом поряд з Juicero і Clinkle в музеї невдач Кремнієвої долини. Він вирізняється з-поміж цих невдач тим, що, на відміну від Clinkle, це не історія молодої людини, якій дали забагато грошей і влади, і якій не вистачило зрілості, щоб ними розпоряджатися. Адже засновники Humane працювали над першим iPhone.

У мене немає внутрішньої інформації про те, що пішло не так, але у мене є теорії, засновані на моєму досвіді роботи з венчурними стартапами та моєму розумінні способу ведення бізнесу Apple.

Венчурне мислення

Питання, яке постійно виникає, — як Humane залучили стільки грошей, нічого не випускаючи. Щоб відповісти на нього, нам потрібно розібратися, що таке венчурний капітал і як венчурні фірми думають про інвестиції.

Багаті люди та багаті організації (згадаймо пенсійні фонди та мільярдні фонди коледжів) не вкладають усі свої гроші в ощадні рахунки чи на фондовий ринок. Вони мають стільки грошей, що можуть робити ставки на альтернативні інвестиції. Це хедж-фонди, нерухомість або венчурний капітал, також відомий як “вкидання грошей у купу стартапів”.

Прибутковість інвестицій завжди співвідноситься з ризиком. У 2018 році ощадний рахунок міг приносити вам 1% щороку, з нульовим ризиком втратити гроші. Фондовий ринок міг приносити вам 10%, але він має ризик обвалу 2007 року. Ризик у венчурному капіталі просто абсурдний, і багато, якщо не більшість ваших інвестицій, втратять гроші. Але час від часу ви знаходите хіти, які окупаються на 10 000%.

Один поважний венчурний інвестор якось пояснив, що третина їхніх інвестицій прогорає, а третина приносить прибуток, тож їм потрібно, щоб остання третина була настільки успішною, щоб компенсувати невдачі та приносити інвесторам великі прибутки. Це означає, що вони грають у протилежну гру, ніж у бейсбол: вони шукають не безпечні ставки, а кілька хоум-ранів. Достатньо лише одного успіху масштабу Uber, щоб компенсувати вибір десятка Juicero.

У той час як звичайна людина була б божевільною, якби вкладала свою пенсію у стартапи, венчурний фонд може об’єднати сотні мільйонів доларів — навіть більше мільярда доларів — від людей і груп, настільки багатих, що втрата $1 мільйона здається як звичайній людині втрата $20 у пральній машині. Фонди закидають широку сітку, і час від часу вони знаходять AirBnB.

Хоча люди, які керують цими інвестиційними компаніями, люблять зображати себе “скаутами мільярдерів”, які володіють гострою інтуїцією, щоб визначити переможців і переможених, в реальності є кілька пунктів, якими може керуватися будь-який посередній чувак.

Одним із важливих сигналів є те, чи мав засновник стартапу попередній успіх. Щойно ви продасте свій перший стартап, венчурні інвестори постукають у ваші двері, щоб профінансувати наступний. Щоразу, коли ви чуєте, що якийсь дурний стартап отримав цілу фуру фінансування, це, швидше за все, випадок, коли успішний засновник повторює успіх свого попереднього стартапу-переможця.

Хоча засновники Humane ніколи не мали власного стартапу, один з них (Імран Чаудрі) працював над оригінальним iPhone. Наскільки велика його роль — питання дискусійне, і більшість людей з Apple, з якими я спілкувався, вважають, що він привласнює собі надто багато чужих напрацювань. Однак особистий вебсайт Імрана називається “Вибрані запатентовані роботи, том 1: 1995-2017” і містить посилання на тисячу патентів, а його ім’я стоїть поряд зі Стівом Джобсом. Багатьох моїх знайомих це змушує здригнутися, але цього достатньо для презентації вашого стартапу перед венчурним інвестором.

Під час пітчу венчурні інвестори шукають “рови”. Це ті особливості компанії, які конкурентам важко скопіювати або щось інакше, що зможе прив’язати ваших користувачів до вашого сервісу. Звичайні люди називають це “монополіями”, але венчурні інвестори воліють не говорити про це вголос.

Humane пітчили як заміну телефону, тож подивіться на iPhone, щоб зрозуміти “рови”. Якщо користувачі довіряють сервісу свої найцінніші фотографії, вони більше ніколи не захочуть мати справу з клопотами переходу на інший сервіс. Як тільки розробники починають розробляти для вашої платформи, навіть найкращим конкурентам (WebOS, Windows Phone) важко наздогнати цей момент.

Нарешті, венчурні інвестори дивляться на інвестиції через призму “Чому зараз?”. У 2012 році Uber показав, що робота на фрилансі може стати майбутнім працевлаштування, тож венчурні інвестори кинулися підтримувати DoorDash, Instacart і все, що пов’язано з фрилансом. Humane був заснований у 2018 році, коли всі зрозуміли, що екрани можуть бути шкідливими. У Кремнієвій долині батьки змушували нянь підписувати контракти, в яких вони погоджувалися ховати свої телефони від дітей. Можливо, вони уявляли, що телефони стигматизують так само як ми стигматизуємо куріння в громадських місцях.

Попри всі свої цікаві моменти, Humane мав і червоні прапорці. Одружені співзасновники — це червоний прапорець, настільки великий, що його можна побачити з космосу. Я думаю, що венчурні інвестори дали Humane поблажку, бо наприкінці 2010-х вони відчайдушно намагалися щось профінансувати.

Щоб не присвячувати весь цей пост фінансовій теорії, просто зрозумійте, що низькі відсоткові ставки призводять до збільшення інвестицій у стартапи. Після фінансової кризи 2008 року в США настав безпрецедентний період низьких відсоткових ставок, і навіть з’явився мем, в якому все божевільне, що відбувалося під час технологічної бульбашки 2010 року, називається “Феномен нульової відсоткової ставки”.

У 2018 році в Кремнієву долину прийшло більше грошей, ніж було якісних стартапів, в які можна було б інвестувати. Для венчурних фондів це нормально, адже вони заробляють гроші незалежно від того, обирають вони переможця чи ні. Вони стягують “плату за обслуговування” в розмірі від 1,5% до 2,5%, тож коли фонд виписує венчурному інвестору чек на дев’ятизначну суму, фірма заробляє мільйони на рік. Це означало, що Humane не потрібно було бути абсолютним фаворитом, їм просто потрібно було бути останньою самотньою людиною в барі на момент закриття.

Стартапи віддають перевагу швидкості

Попри всі свої дивацтва, Humane міг би працювати за традиційною формулою венчурного стартапу. Натомість вони спробували піти шляхом Apple, де продукти 1.0 мають бути настільки шалено відшліфованими, щоб приголомшити всіх навколо.

Такий підхід цілком виправданий для Apple. Як мінімум, їм потрібно підтримувати свою репутацію. Іноді шлях Apple призводить до неймовірних продуктів, як, наприклад, перший iPhone. Іноді він працює не так добре, як у випадку з Apple Watch, останнім проєктом Імрана в компанії.

Apple Watch не був провалом, але він мав певні труднощі на старті. Це очікувано, коли ви пробуєте щось нове. До запуску ви живете у вакуумі та дієте на основі віри в те, що ваші ідеї спрацюють. Після запуску ви виявляєте, що деякі з ваших теорій були правильними (“Apple Watch – це фітнес-компаньйон”), а деякі — дуже хибними (“Люди витрачатимуть $10 000 на гаджет із чистого золота”).

Спосіб Apple працює найкраще, коли вони беруть наявний продукт і роблять його дивовижним. Найкращою ідеєю для Apple Watch був не “Rolex у світі технологій”, а “дуже модний FitBit”.

Це також допомагає, коли продукт використовує існуючу екосистему Apple та репутацію, яку компанія заробила у клієнтів. Apple Watch підключався до додатка про здоров’я, отримував повідомлення з вашого телефону, відтворював вашу улюблену музику тощо. У Apple є прекрасний рів, я впевнений, що він наповнений приголомшливими декоративними коропами.

П’ять років Humane розробляли свій продукт у вакуумі. Їм не вистачало FitBit, щоб довести свою концепцію. У них було мало доказів того, що люди захочуть відмовитися від своїх телефонів. Вони не знали, які форм-фактори будуть прийнятні для користувачів. У них не було нормальних людей, які б сказали їм, що постійна потреба у заміні батареї — це безглуздо.

Але найбільш згубним наслідком їхнього запізнілого запуску стала втрата шансу кувати залізо, поки воно гаряче. Humane звучало як пристойна ідея у 2018 році, але того ж року iPhone запустив функцію “Екранний час”, яка виявилася досить хорошим рішенням для багатьох, щоб приборкати свою екранну залежність. У наступні роки ми спостерігали зменшення використання соціальних мереж, що викликає у мене відчуття “природа зцілює”. Телефонна залежність все ще існує, але вона більше схожа на марихуану, ніж на фентаніл.

Стрижень штучного інтелекту

Очевидно, що Humane пізно звернули увагу на штучний інтелект, і зрозуміло, як їх загнали в цей кут. Формула компанії, яка отримує підтримку венчурних фондів, виглядає так:

Зберіть трохи грошей; Побудуйте щось; Доведіть, що це працює; Перейдіть до кроку 1.

Чим більше ви можете показати венчурному інвестору, що ваша компанія злітає, тим щедрішими будуть умови його інвестицій. Сила впливу означає різницю між тим, щоб віддати 5% чи 20% компанії за ті самі гроші.

Цей урок був забутий у 2010-х роках, коли гроші вільно оберталися, і підприємці залучали набагато більше, ніж їм було потрібно. Коли у 2022 році відсоткові ставки зросли, стартапам раптом стало важче залучати гроші. Інвесторів раптово зацікавила — ОГО! — прибутковість.

На той момент Humane залучила $130 млн, що звучить як втрата грошей, але вони також збільшували штат до сотень співробітників. Це божевілля, коли ви ще не перевірили свій продукт. Знаючи типові зарплати у сфері технологій, я припускаю, що вони витрачали $30 млн на рік лише на зарплати. Крім того, я впевнений, що вони хотіли б продавати свій продукт у збиток, так само як Sony і Microsoft продають ігрові консолі, щоб збільшити свою базу користувачів. Треба будувати рів.

Humane перебував у скрутному становищі щодо залучення додаткових коштів. Зазвичай інвестори очікують, що стартапи знайдуть “вихід” (IPO або будуть поглинуті) десь між п’ятьма та вісьмома роками з моменту заснування. Саме тоді інвестори отримують свої гроші назад з прибутком. Згідно з графіком VC, у Humane вже має бути продукт на ринку зі зростаючою користувацькою базою і принаймні шлях до прибутковості.

Що ще гірше, Humane потребував інвестора, який би виписав великий чек. Одна з причин, чому ви просите менше грошей на початкових етапах, полягає в тому, що інвестори на ранніх стадіях можуть спокійно втратити кілька мільйонів тут і там. Інвестори на пізніх стадіях, які виписують чеки на дев’ятизначні суми, шукають безпечніших ставок, і їх влаштовує лише 5-кратна прибутковість.

Тож Humane потрібно було почати постачати на ринок щось, щоб виглядати як компанія на більш пізній стадії, але, як ми тепер знаємо, їхнє обладнання було відстійним. Вони вирішили зачепитися за штучний інтелект, який перебував у розпалі величезного хайпового циклу. Вони відмовилися від обміну повідомленнями через екран проєктора, і в травні 2023 року Імран виступив на Ted Talk з явно сфальсифікованою демонстрацією, присвяченою ШІ.

У листопаді 2023 року я написав у Твіттері свою теорію про розворот в сторону ШІ, і вона потрапила на офіційний Discord-канал Humane. (Так, Humane створили фан-групу в Discord перед тим, як анонсувати будь-який продукт. Вони також запустили подкаст, присвячений тому, наскільки вони круті).

Процитую свій твіт:

“Моя теорія про те, що сталося в Humane… Засновники запітчили інвесторів на штуку з лазерною проєкцією на руку, коли це був ще тільки скетч на серветці. Вони отримали занадто багато грошей та найняли занадто багато людей. Вони створили прототип, але занадто пізно. Виявилося, що інтерфейс на основі лазерної проєкції відстійний та споживає занадто багато заряду батареї. “Хмм. Інвестори зараз скупають ШІ компанії.. голосовий ввід використовує менше енергії… переходимо до ШІ!” Зненацька зацікавленість в технології пішла на спад. Не змогли підняти ще один раунд фінансування. Запустили альфа-версію. Вони знають, що продукт приречений. Це рекламна кампанія для потенційних покупців компанії”.

“Звісно, все це припущення є помилковим. Найважливіше, що презентація продукту та бачення не мінялися з часу старту компанії у 2018 році” – відповіла співзасновниця Humane Бетані.

Коли хтось каже “ти помиляєшся”, не пояснюючи, в чому саме помилка, ти, мабуть, більше правий, ніж неправий. Бетані намагалася відмахнутися, згадуючи про “презентацію і бачення”, але… годі.

Я впевнений, що їхня презентація 2018 року була про пристрій пост-iPhone. Я впевнений, що там згадувався асистент на кшталт Siri. Існує нульова ймовірність того, що це стосувалося ChatGPT у 2018 році, тому що ChatGPT був запущений у 2022 році.

Якщо це правда, що вони завжди задумували використовувати ШІ як основний інструмент, і витратили 6 років свого життя лише на те, щоб реалізувати цю ідею, то це набагато прикріше, ніж перехід на ШІ в останню хвилину.

Сила швидкої невдачі

Проблеми з Humane почалися ще на стадії підготовки до ранньої стадії залучення фінансування. Їм слід було швидше протестувати ідею й одразу ж її відкинути. Я розумію, що апаратне забезпечення відрізняється від програмного, і Humane ніяк не могла випустити свій проєктор за кілька місяців чи років, але з ранніх прототипів повинно було бути очевидно, що цей продукт має мізерні шанси працювати в реальному світі. Ми вже бачили, як ця концепція була розвінчана.

І все ж я намагався утриматися від суджень після того виступу Імрана на Ted Talk. Я подумав: “Можливо, вони знайшли рішення, як виводити зображення з проєктора при денному світлі, не нагріваючи пристрій і не розряджаючи батарею”. Вони не знайшли. Вони залатали цю проблему. Короткий термін служби батареї? Швидка заміна батарейок! Не працює при денному світлі? Не використовуйте його при денному світлі!

Наскільки ми знаємо, можливо, вони створили прототипи, але переконали себе, що проблему буде вирішено. Це певні типи проблем, які можна вирішити в масштабах Apple, але які нерозв’язні для цього стартапу. Масштабування стартапу — це відкладення проривних ідей на майбутнє, поки ваша компанія не отримає сили, щоб конкурувати в такому масштабі.

Немає нічого поганого в тому, що ви презентуєте інвесторам одну ідею, а потім рухаєтесь у зовсім іншому напрямку. Існує приказка, що інвестори на ранніх стадіях підтримують команду, а не ідею. Twitter починався як платформа для подкастів, а після того, як його зачарувала Apple, перетворився на соціальну мережу. Slack починався як — я не жартую — MMORPG.

Компанія Humane могла б зберегти вірність суті свого продукту, відокремившись від наших телефонів, не вступаючи при цьому в програшну битву. А як щодо телефону з E-Ink екраном? Уявіть собі пристрій, який працює кілька тижнів без підзарядки, але занадто слабкий, щоб зробити вас вразливими до застосунків, які викликають залежність. Можливо, ця ідея відстійна, але я б спробував сотню інших, перш ніж робити ставку на приречений лазерний проєктор.

Можливо, ми можемо дорікнути ранньому залученню коштів. Хотілося б, щоб більше підприємців знали, що не потрібно збирати гроші одразу. Співзасновники, мабуть, пішли з Apple з достатньою кількістю грошей, щоб кілька років без тиску інвесторів займатися безглуздими концепціями. У той момент, коли вони прийняли свій перший чек, годинник пішов. У них було 8 років, щоб побудувати наступну Apple.

Саме це фінансування стане згубним для Humane. Перед запуском Ai Pin вони переконали інвесторів, що компанія коштує $850 мільйонів. Коли вони повернуться за наступним раундом фінансування, їм потрібно буде з серйозним обличчям стверджувати, що зараз компанія коштує $1,7 мільярда. Щасти їм у цьому.

Дуже ймовірно, що наступного разу, коли Humane залучатиме гроші, їм доведеться оцінити компанію нижче, ніж вони сказали своїй останній групі інвесторів. Ці “раунди на пониження” обманюють нещодавніх інвесторів і працівників, оскільки акції, які вони купили, коштують менше, ніж вони за них заплатили. Це також має охолоджуючий ефект на перших працівників. Не дивуйтеся відтоку кадрів.

Пиха

Я не пишу есе про невдачі стартапів, тому що хочу їх добити. Я б не хотів, щоб хтось так робив зі мною. Насправді мої власні застосунки неодноразово ставали об’єктами плагіату, і я зазвичай прикушував язик, щоб не поливати розробників брудом. Це просто безглуздо і марна трата енергії.

Якби мені довелося дати одну пораду стартапу щодо піару, я б порадив бути скромним. Я навчився цьому з перших років існування Twitter, коли користувачі якось терпіли щотижневі перебої в роботі сервісу. Я думаю, що користувачі пробачили Twitter всі його помилки, тому що Ев Вільямс — хороший хлопець, який культивував скромну культуру. Ніхто публічно не обливав брудом Facebook. Навіть такі невдачі, як Google Buzz, були зведені до кількох смішків у внутрішніх списках розсилки. Я не знав нікого в компанії, хто б прагнув знищити інших.

Безглуздість Humane посилювалася самовпевненістю, наче вони думали, що все ще працюють в Apple. Коли Apple випускає щось, вони кажуть, що це найкраща річ у світі. Найчастіше вони мають рацію. Людей приваблює впевненість, тому я розумію, чому це працює на користь Apple, але якщо ви претендуєте на короля, вам не слід промахуватися.

Якщо ви не впевнені на 100%, що ваш продукт буде працювати (а це стосується кожного стартапу), хайп і надмірна самовпевненість — це самосаботаж. Люди прощають аутсайдерам, які замахуються і промахуються, але коли самовпевнений чувак обливає брудом конкурентів і падає долілиць, всі сміються.

Раніше того ж року компанія Humane випустила трейлер, який невиразно натякав на щось на кшталт проєкційної системи. (Дивний вибір для продукту, орієнтованого на штучний інтелект?)

Трейлер був схожий на бойовий клич у тому ж дусі, що й реклама Apple 1984 року. Зрозумійте мене правильно, реклама Apple була приголомшливою, але, можливо, саме через цю пихатість Стіва Джобса звільнили з Apple через рік?

Коли Стів Джобс повернувся, він започаткував культуру, в якій Apple нічого не анонсує заздалегідь. Можливо, він знав, що якщо дозволити уяві клієнтів розгулятися, у вас немає жодної надії виправдати їхні очікування.

Тільки пихатість може пояснити найтупіше рішення Humane: обов’язкову підписку за $24 на місяць, яка використовує окремий телефонний номер. Відкладіть гроші, ніхто не хоче керувати двома номерами! Я маю дві адреси електронної пошти й шкодую про це щоразу, коли заповнюю форму.

Я можу уявити собі продуктову зустріч в Humane. “Коли ми випустили iPhone, ми не розробляли його як аксесуар для вашого телефону. Він мав бути настільки дивовижним, щоб користувачі були готові піти ва-банк. Ми не можемо скомпрометувати Ai Pin, зробивши його аксесуаром. Ми не повинні обертатися назад”.

Помилка в цьому міркуванні полягає в тому, що все, що було до iPhone, було відстійним. Люди були раді перейти на смартфон, якщо не брати до уваги ціну в $600, яку було важко прийняти.

Сьогодні ми настільки залежимо від смартфонів, що відмова від них переверне наше життя. Мій брокерський рахунок використовує спеціальний додаток для автентифікації, тому без мого телефону і цього дуже специфічного застосунку я не можу отримати доступ до своїх грошей. Цю проблему можна було б вирішити, якби моя брокерська фірма перенесла свій автентифікатор на Ai Pin, але цього ніколи, ніколи не станеться.

Завдяки шаленому успіху першого iPhone компанія Apple переконала багатьох розробників освоїти абсолютно новий набір навичок, і ці розробники вже 16 років працюють у цій екосистемі. Навіщо витрачати час та енергію на вивчення нової платформи, якщо не схоже, що для їхніх застосунків знайдеться ринок збуту?

Кращою стратегією для AI Pin 1.0 було б випустити його як аксесуар, що під’єднується до вашого iPhone. Відмовтеся від передачі даних через мобільну мережу, щоб збільшити час автономної роботи та знизити витрати. Якщо користувачі прийдуть зі своїм оператором мобільного звʼязку, то буде менше скарг на розриви з’єднання.

Поки ми скорочуємо функції, викиньте камеру. Скільки людей хочуть робити фотографії, які вони не можуть попередньо скомпонувати? Заощаджуйте на деталях і використовуйте цей простір для розміщення більшої ємності акумулятора. Менші витрати відкривають можливості для більшої кількості користувачів, що приваблює сторонніх розробників, які хочуть бути в перших рядах наступної великої мобільної революції.

Натомість Humane спробувала косплеїти під Apple, перейнявши їхню позицію “Мій шлях або ніякий” без жодних важелів впливу Apple, які змушують це працювати.

Небезпека ностальгії

Кен Коціенда — це мікрокосм одержимості компанії Humane минулим. Кен працював над оригінальною віртуальною клавіатурою iPhone і нагадує про неї всім, хто знаходиться в межах досяжності, протягом останніх двох десятиліть. Після звільнення з Apple він вирішив зробити “Apple is over” (“З Apple покінчено”) своїм особистим брендом з усією злістю чувака, якого кинули і який наполягає: “Я кинув її!”.

Після того, як Кен опублікував у Твіттері стільки сильних думок про дизайн, інженерію та продукт, у 2020 році він запустив свій перший власний проєкт, гру Up Spell. Він не зміг запалити світ, і наступного року його найняли в Humane, щоб очолити відділ розробки продукту.

Я тут не для того, щоб висміювати Up Spell. Це абсолютно чудова гра. Але Кен підняв великий галас про те, що він написав її на Objective-C, і що ця мова програмування набагато краща за Swift. Він опублікував відео про це, суть якого зводиться до того, що “я вже знаю Objective-C, а Swift занадто складний”. Він представляє хибну дихотомію, коли ви можете або працювати на Swift, або зосередитись на створенні чудового користувацького досвіду.

Думка Кена суперечить більшості розробників iPhone, які раділи переходу на Swift. Звичайно, це вимагає вивчення нових речей, але Swift винагороджує вас меншою кількістю помилок і більшою продуктивністю. Я витратив вісім років на написання Objective-C до того, як перейшов на Swift, і жодного разу не пошкодував про це. Тепер я створюю функції за години, а не дні, і це дає мені більше часу на створення чудового користувацького досвіду.

У відео Кена є іронія. Він стверджує, що застосунки — це про чудовий досвід, а не про технологію, але замість того, щоб зробити відео про те, наскільки крутий Up Spell, він зняв рекламний ролик про технологію.

Проєкційна система Humane виглядає дуже круто, але досвід — відстій. Досвід роботи зі штучним інтелектом звучить круто на папері, але результати відстійні. Попри всі розмови Humane про звільнення користувачів від технологій, вони створили технологію без призначення.

Я звинувачую команду в ностальгії. Вони явно хочуть відтворити Apple 2007 року, але це неможливо в умовах обмеженого венчурного капіталу та без темпів розвитку Apple. Всупереч тому, що вважають Імран, Кен і, я впевнений, багато інших в Humane, iPhone не почався з їхньої роботи у 2000-х роках над Project Purple. Все почалося в 1976 році з комп’ютера Apple і десятиліть доброзичливого ставлення до нього з боку споживачів. Проєкт очолив хлопець, готовий витратити мільярдні доходи від продажу iPod, якщо це допоможе реалізувати його бачення, і він ні перед ким не звітував. Це сталося в ідеальний момент, коли всі знали про можливості інтернету, але не було способу носити весь цей досвід у кишені. Ви не можете повторити всі ці фактори за кілька років, незалежно від того, скільки грошей вам вкине венчурний капітал.

Я люблю продукцію Apple, і саме тому я створюю свої власні продукти поза системою венчурного капіталу. Я також консультую та інвестую в компанії, які сумісні з венчурним капіталом, тому що це може спрацювати, якщо ви готові до “угоди з дияволом”. Для моїх власних проєктів я щасливий створювати відшліфовані продукти, які ніколи не коштуватимуть мільярди доларів. Але що б я робив, якби хотів створити наступний iPhone?

Імран пішов з Apple у 2017 році, і його прощальний лист свідчив про те, що найкращі дні Apple залишилися позаду. Сім років по тому компанія випустила Vision Pro, гігантську розробку, яка не поступається оригінальному iPhone. Ми досі не знаємо, куди вона піде, але сам запуск дає зрозуміти, що в Apple все ще повно пристрасних, геніальних людей, готових взятися за наступну велику справу.

Якщо і є трагічний урок, який можна винести з Humane, то це те, що якщо ви витрачаєте весь свій час на минуле, ви втрачаєте свій шанс сформувати майбутнє, яке знаходиться прямо перед вами.