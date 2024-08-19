Останні роки відзначилися різким зростанням кіберзлочинності по всьому світу. Тільки за 2023 рік кількість зареєстрованих кіберінцидентів зросла на 62,5%, порівняно з 2022 роком. Цього ж року відбувся злив найбільшої бази паролів за весь час, про що ми писали раніше. Тому питання кібергігієни в інтернеті наразі стоїть досить гостро, тим більше в часи повномасштабної війни з країною-терористом. Тому сьогодні ми познайомимося із таким зручним та необхідним інструментом як менеджер паролів. Він необхідний для організації наших паролів та захисту від потенційного зламу.

Використання менеджерів паролів — це один з найефективніших способів захистити себе в інтернеті, поряд з багатофакторною аутентифікацією та регулярним оновленням операційної системи та веббраузера. Якщо ваш пароль слабкий, його легко вгадати, або якщо ви використовуєте один і той же пароль на кількох сайтах, це створює значний ризик. У разі злому сайту, яким ви користуєтеся, і компрометації вашого облікового запису, ви можете втратити доступ до своїх даних. Щобільше, якщо ви повторно використовуєте паролі, існує велика ймовірність, що ваш пароль уже може бути викраденим. Для перевірки можете скористатися ресурсом Have I Been Pwned чи були ваші електронна адреса або пароль залучені до витоку даних.

Менеджери паролів пропонують зручність, яка робить ваше існування в інтернеті менш вразливим до атак на основі паролів. Усі створені вами паролі шифруються в одному місці. Все, що вам потрібно запам’ятати, це ваш головний пароль, а ваш менеджер паролів запам’ятає все інше, заповнюючи ваше ім’я користувача та пароль щоразу, коли ви входите на сайт на своєму телефоні чи комп’ютері. Найбільша перевага в тому, що після налаштування, менеджер паролів значно прискорює процес входу і спрощує керування обліковими записами в інтернеті.

На сьогодні існує досить велика кількість різноманітних менеджерів паролів, кожен з яких може мати унікальні функції та надійний захист. Ми ж зупинимось на декількох з них найбільш відомих. Наша ціль ознайомитися з головним та додатковою функціональністю, ціновою політикою і головне зручністю.

1Password

Переваги:

Висока доступність;

Зручний інтерфейс;

Широка функціональність;

Функція Watchtower та Travel Mode.

Недоліки:

Відсутність безплатної версії;

Закритий код;

Відсутність української мови.

Відкриває наш список 1Password розроблений канадською компанією AgileBits ще у 2006 році. Без сумніву він є одним із найкращих менеджерів паролів сучасності. 1Password пропонує широку підтримку операційних систем, простоту використання та розширені функції надійності пароля. До них належать інструменти для генерації надійних паролів, моніторингу скомпрометованих паролів і проведення перевірок безпеки.

1Password є досить простим у налаштуванні. Після завантаження програми та створення облікового запису вам необхідно створити головний пароль. Цей пароль має вирішальне значення, оскільки він є головним паролем, який потрібно буде вводити під час аутентифікації. Він має бути досить складним, але при цьому легко запам’ятовуватися. Гарним прикладом є “паролі-фрази” — це може бути цитата з фільму або кілька речень з улюбленої пісні, які легко запам’ятати, але важко підібрати зловмисникам. Як альтернатива, є підтримка FIDO U2F, що дозволяє працювати з YubiKey та іншими ключами безпеки, а також біометрична аутентифікація, як-от відбиток пальців або розпізнавання обличчя.

Після налаштування облікового запису 1Password допоможе імпортувати паролі з інших менеджерів або браузерів. До прикладу я імпортував паролі з одного з тестових облікових записів Google, який вдалося знайти. Сам імпорт записів не зайняв у мене навіть хвилину.

Щодо надійності, 1Password генерує паролі за допомогою вбудованого генератора, автоматично зберігаючи їх у вашому сховищі, яке захищено 256-бітним шифруванням AES, одним із найнадійніших стандартів шифрування.

Однією із головних особливостей 1Password є інтеграція з сервісом Watchtower. Він може миттєво попередити вас про будь-які слабкі місця у вашій екосистемі безпеки, включаючи паролі, які потрібно змінити або посилити, скомпрометовані входи та оновлення безпеки з вебсайтів, для яких ви зберігаєте облікові дані. У моєму випадку сервіс вказує, що у мене є значні проблеми з безпекою, такі як повторювані та слабкі паролі. Таким чином, знаючи про ці проблеми, я можу успішно їх усунути.

Також, серед унікальних функцій 1Password варто виділити Travel Mode. Він дозволяє приховувати або тимчасово видаляти чутливу інформацію зі свого пристрою під час подорожей або перетину кордону. Уявіть, що ви подорожуєте країною, де встановлені суворі правила щодо особистих даних. У такому випадку, використовуючи Travel Mode, ви можете приховати всі свої особисті та робочі паролі, зберігаючи на пристрої лише ті дані, які можуть бути безпечними для показу. Корисна річ для людей із відрядженнями в інші країни.

Стосовно сумісності, 1Password охоплює основні платформи, такі як iOS, Windows, Android, Chrome OS і Linux. Також є розширення для браузерів Chrome, Firefox, Edge, Safari, Brave та Opera, що дозволяє зберігати та вводити паролі безпосередньо з браузера

По тарифних планах:

Індивідуальний план підписки підійде для окремих користувачів. Він надає вам єдиний обліковий запис для необмеженої кількості пристроїв і паролів, а також доступ до основних функцій 1Password. Вартість становить від $2,99/місяць (~ 125 грн).

Сімейний план підтримує до 5 користувачів для необмеженої кількості пристроїв. Додатково до основних функцій є можливість відновлення облікового запису та спільні сховища паролів. Вартість становить $4,99/місяць (~ 205 грн).

План для бізнесу підтримує інтеграцію з Azure AD, OneLogin, Slack, Duo тощо. Передбачає можливість створення звітів, інструменти для адміністратора та налаштування власних політик безпеки. Вартість становить від $7,99 на місяць (~ 330 грн).

Стартовий план для команди. Його особливістю є підтримка до 10 користувачів за фіксовану плату із наданням повної функціональності. Вартість становить $19,95 на місяць (~820 грн).

Підсумовуючи, 1Password є простим у використанні та надійним менеджером паролів. Його широкі функції безпеки, як-от шифрування даних AES-256, двофакторна аутентифікація та безпарольний варіант із використанням ключів доступу, гарантують, що ваші дані залишатимуться в безпеці.

Єдиним мінусом залишається платна основа, хоча і тут розробники сервісу пропонують 14-денну безплатну пробну версію перед оформленням платної підписки.

Спробувати можна за наступним посиланням.

Bitwarden

Переваги:

Високий рівень безпеки;

Відкрите програмне забезпечення;

Широка сумісність;

Безплатний план;

Підтримка української мови.

Недоліки:

Обмежена функціональність.

Наступником і особисто моїм фаворитом є Bitwarden. Він поєднує в собі чи не ідеальний баланс між доступністю, функціональністю та безпекою. Почнемо з того, що сам менеджер має відкритий код, що робить його прозорим в очах користувачів, на відміну від того ж 1Password. Що стосується функціональності, Bitwarden пропонує стандартні можливості, такі як підтримка шифрування AES-256, генератор паролів, синхронізація між пристроями та широка сумісність.

Серед додаткових функцій можна відзначити різноманітні методи автентифікації, такі як двофакторна автентифікація (2FA) через електронну пошту або апаратні ключі, наприклад, YubiKey. Швидкий доступ через Face ID або Touch ID, що дозволяє вам увійти у своє сховище без повторного введення головного пароля. Крім того, Bitwarden пропонує звіт про стан сховища, що допомагає контролювати безпеку ваших збережених даних.

Щодо сумісності є програми для Android, iOS, Windows, macOS і Linux, а також розширення для всіх основних веббраузерів. Також підтримуються Windows Hello та Touch ID у настільних програмах для Windows і macOS, що забезпечує додаткову безпеку за допомогою біометричних систем автентифікації.

Інтерфейс Bitwarden є простим і функціональним, з чіткою навігацією та зрозумілими панелями для доступу до всіх основних функцій.

Головною перевагою Bitwarden є наявність безплатного плану, який вже включає основна функціональність, як-от генератор паролів, автоматичне заповнення та синхронізацію паролів на кількох пристроях. Ця перевага робить його привабливим вибором для користувачів, які шукають надійний менеджер паролів без додаткових витрат, не жертвуючи безпекою та функціональністю.

Серед недоліків можна відзначити обмежену функціональність порівняно з 1Password, наприклад, відсутність функції Travel Mode, яка дозволяє приховати чутливу інформацію під час митних перевірок, або 1Password X, розширення для браузера, яке дозволяє легко керувати паролями без відкриття десктопного додатка.

Окрім безплатного плану, є також Premium, Families, Teams та Business.

Premium підійде для окремих користувачів, яких цікавлять додаткові функції, як-от 1 ГБ зашифрованого сховища файлів, двофакторна аутентифікація з пристроями, такими як YubiKey, FIDO U2F і Duo, а також звіти про гігієну пароля та стан сховища. Його вартість становить $1/місяць (~42 грн).

План Familie має додатково функцію спільного сховища для 6 осіб та вартість підписки $3,33/місяць (~136 грн).

План Teams підтримує безпечний обмін даними, журнал подій та інтеграцію з іншими сервісами. Вартість становить $4/місяць (~164 грн).

План Business в додаток до функцій вказаних в попередньому плані додається можливість створення корпоративних політик та відновлення облікових даних. Вартість становить $6/місяць (~246 грн).

В цілому, Bitwarden є чудовим рішенням для людей, які хочуть отримати максимум функціональності без додаткових витрат. Він пропонує відмінний баланс між безплатними та платними функціями. Хоча деякі функції можуть бути обмежені в порівнянні з конкурентами, такими як 1Password, безплатний план Bitwarden вже забезпечує достатній рівень функціональності для більшості користувачів. Для тих, хто потребує додаткових можливостей, платні плани пропонують широкий спектр опцій, включаючи збільшене сховище, двофакторну аутентифікацію та сімейні плани. В цілому, Bitwarden є гідним конкурентом на ринку менеджерів паролів і заслуговує уваги як досвідчених користувачів, так і новачків.

Спробувати можна за наступним посиланням.

NordPass

Переваги:

Надійний захист;

Синхронізація між пристроями;

Простий інтерфейс;

Інтеграція з NordVPN;

Наявність безплатного плану.

Недоліки:

Відсутність додаткових функцій;

Менша гнучкість в налаштуваннях.

Останній менеджер паролів, який ми розглянемо сьогодні, — це NordPass. Він був запущений у 2019 році в досить сирому вигляді, через що отримав посередні відгуки від користувачів. Однак з часом команда розробників суттєво покращила продукт. Зараз NordPass підтримує основні функції безпеки, хоча залишається дещо обмеженим в додаткових можливостях.

Загалом, це досить універсальний клієнт, який має чудову продуктивність, пропонуючи плавну та дискретну роботу на всьому шляху від початкового налаштування до щоденного використання. Він пропонує надійні функції безпеки, зручний інтерфейс і безплатний план. Хоча ці характеристики не є унікальними, ринок насичений менеджерами, які можуть запропонувати подібні функції.

Інтерфейс NordPass має чистий, мінімалістичний дизайн, що робить його зрозумілим навіть для новачків. Він добре організований: на головному екрані відображаються збережені паролі, кредитні картки, нотатки та інші дані. Основне меню дозволяє швидко переходити до таких функцій, як генератор паролів, автозаповнення форм і управління сховищем.

Щодо безпеки, NordPass підтримує стандартні функції, такі як генерація, збереження паролів, автозаповнення та синхронізація. Він забезпечує двофакторну аутентифікацію за допомогою програм автентифікації, зокрема Google Authenticator, Duo та Authy. В останній версії додано підтримку FIDO U2F, що дозволяє працювати з YubiKey та іншими ключами безпеки. Проте варто зазначити, що цей захист вбудований під час входу в службу, а не в саму програму, що може бути слабкою стороною.

Серед особливостей NordPass він використовує алгоритм XChaCha20 для шифрування, що забезпечує високу продуктивність, особливо на мобільних пристроях. Цей алгоритм менш вразливий до певних видів атак і оптимізований для сучасних процесорів, тоді як конкуренти здебільшого використовують AES-256.

Клієнт підтримується на платформах Windows, macOS, Linux, Android та iOS, а також має розширення для всіх основних веббраузерів.

Попри простоту та ефективність, NordPass має певні недоліки. Наприклад, він не пропонує можливості налаштування сховища, що доступне в таких конкурентів, як 1Password. Крім того, безплатна підписка не дозволяє використовувати NordPass на кількох пристроях одночасно, що може стати вирішальним фактором для деяких користувачів.

У безплатний план входить обмежена кількість функцій порівняно з Bitwarden, де в безплатній підписці повністю доступна основна функціональність, як-от синхронізація між пристроями, безпечний обмін даними або двофакторна аутентифікація (2FA).

Стосовно підписок, NordPass пропонує окрім безплатної ще Premium та Family.

Premium план пропонує всі функції безплатного плану плюс синхронізацію на кількох пристроях та підтримку багатофакторної автентифікації. Вартість становить $1,89/місяць (~70 грн).

Family план пропонує всю функціональність, наявний у Premium, тільки для 6 осіб із можливістю мати спільне сховище паролів. Вартість становить $3,69/місяць (~150 грн).

NordPass, попри свій стрімкий розвиток і покращення з моменту запуску, все ще має певні недоліки. Хоча він забезпечує надійний рівень безпеки та зручний інтерфейс, на ринку є інші менеджери паролів, такі як Bitwarden, які пропонують більше функцій у безплатному плані. Проте для тих, хто шукає простий у використанні та продуктивний інструмент для управління паролями, NordPass залишається непоганим варіантом, особливо якщо ви вже використовуєте інші продукти екосистеми Nord.

Спробувати можна за наступним посиланням.

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Підсумовуючи, кожен з цих менеджерів паролів може стати надійним інструментом для захисту ваших паролів; тут все залежить від особистих уподобань. Якщо вам потрібна максимальна гнучкість та можливості для команди, обирайте 1Password. Якщо ви шукаєте потужний і водночас доступний варіант, зверніть увагу на Bitwarden. А якщо вам важлива простота та ефективність — NordPass стане вашим найкращим союзником.