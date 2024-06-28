Сучасний бізнес давно потребує не просто окремих компʼютерів чи робочих станцій, а комплексні рішення, які можуть розвʼязувати складні завдання та підвищувати ефективність роботи. Саме тому компанія Lenovo активно працює над екосистемою Think, що об’єднує в собі інноваційні девайси, програмне забезпечення та послуги, розроблені спеціально для потреб бізнесу. З чого складається екосистема Think та як вона може допомогти українському бізнесу нам допоміг розібратися керівник напряму комерційних пристроїв Lenovo в Україні Микола Антонюк.

З чого складається екосистема Think

Ноутбуки ThinkPad – легендарні пристрої, відомі своєю міцністю, продуктивністю та надійністю, що ідеально підходять для роботи в будь-яких умовах;

Ноутбуки ThinkBook – міцні та стильні ноутбуки, призначені для малого та середнього бізнесу. Вони пропонують баланс продуктивності, безпеки та привабливості;

Настільні комп’ютери ThinkCentre – потужні та універсальні рішення для офісів, та інших корпоративних задач;

ThinkStation – високопродуктивні робочі станції, призначені для роботи з графікою, інженерними програмами, науковими розрахунками та іншими ресурсомісткими завданнями;

ThinkSmart – рішення для розумних офісів, що включають відеоконференц-обладнання та програмне забезпечення для спільної роботи, що допомагають покращити комунікацію та співпрацю між співробітниками;

ThinkVision – лінійка моніторів, розроблених для забезпечення високої якості зображення, ергономічності та зручності роботи;

ThinkShield – комплексні рішення для кібербезпеки, що допомагають захистити дані та пристрої від кіберзагроз;

ThinkSystem – повне портфоліо серверних рішень та систем зберігання даних;

Сервісні послуги – широкий спектр послуг, що надаються Lenovo, включаючи гарантійну підтримку, ремонт, консалтинг та інші.

Ми запитали Миколу Антонюка, в чому перевага цих рішень та як вони можуть допомогти українському бізнесу.

Про головну перевагу екосистеми Think

Екосистема Think на сьогодні включає багато різних пристроїв та програмно-апаратних рішень. Відповідно, коли ми говоримо про Think, це в першу чергу про надійність, про довговічність і про максимальне забезпечення очікувань та цілей, які ставить перед собою бізнес.

Екосистема Think формувалась дуже давно, з наших флагманських ноутбуків ThinkPad, що зʼявилися понад 30 років тому. І якщо говорити саме про персональні девайси, такі як ThinkPad, ThinkBook або ThinkCentre, то це пристрої, які мають сертифікацію за MIL-SPEC – системою стандартів міністерства оборони США. Це означає, що пристрої будуть продовжувати працювати в несприятливих умовах та будуть надійними помічниками при непередбачених обставинах. В тому числі при холоді, жарі чи випадковому проливанні рідини.

У цьому році компанія Lenovo представила вже 12-те покоління ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon, який важить всього 1,09 кг. Це ноутбук для амбітних користувачів, які хочуть втілити в життя масштабні плани й цілі, оснащений новітнім процесором Intel® Core™ Ultra. Технологія Intel vPro® на платформі Evo™ забезпечує багаторівневий захист, продуктивність професійного рівня, стабільну та надійну роботу та повний набір засобів управління ІТ-системами. Корпус і компоненти виготовлені з перероблених матеріалів, а упаковка пристрою не містить пластику і частково складається зі швидко поновлюваних матеріалів на основі волокон бамбука та цукрової тростини.

Як екосистема Think допомагає українському бізнесу працювати ефективніше

Уявіть ситуацію, коли п’ятеро людей приходить в офісі в переговорну кімнату зі своїми ноутбуками, а ще п’ятеро знаходяться віддалено, й усім потрібно підключатися на спільну зустріч. І для того, щоб ці десять людей в офісі могли по черзі говорити, їм потрібно було б включати та вимикати мікрофони та звук, перемикати камеру, щоб брати слово. З рішеннями ThinkSmart ця проблема нівелюється, оскільки є пристрої, які дозволяють організувати колаборацію в рамках невеликих переговорних кімнат з підключенням віддалених співробітників. Це якісні всеспрямовані мікрофони, динаміки та можливість передачі зображення через камери та виведення на зовнішні пристрої, такі як монітори, проєктори чи смартпанелі. Це лише один з прикладів кейсів, де ефективно використовувалася наша екосистема.

Окрім того, організація робочого місця вдома – це вже не тільки робочий або персональний ноутбук, який раніше співробітник міг брати з офісу. Ковідні часи простимулювали новий вигляд повноцінного домашнього робочого місця з необхідними девайсами, серед яких ноутбук, монітор та докстанція. Тому що максимально зручно одним кабелем все під’єднати та мати великий монітор для того, щоб малювати графіки чи аналізувати таблиці. Це саме те, що ми пропонуємо нашим користувачам з моніторами ThinkVision і докстанціями ThinkPad.

Якщо ми говоримо про складніші рішення, то варто згадати, що в організаціях може бути певна кількість співробітників, які працюють з великими обсягами даних, але завдяки екосистемі Think не обов’язково, щоб їхні персональні девайси були потужними. Вони можуть підключатися віддалено або локально в офісі до кластерів, які були реалізовані на наших серверних рішеннях, і здійснювати потрібні обчислення. Це технологія досить цікава з погляду масштабування, адже в персональному девайсі, як ноутбук чи комп’ютер, не можна збільшити потужність тут і зараз, якщо вам потрібно щось більше або масштабніше прорахувати. У випадку віддалених робочих місць – це максимально просто.

Як екосистема Think забезпечує комплексний захист даних та пристроїв

Наш пакет ThinkShield містить програмні та апаратні можливості з комплексними рішеннями для захисту робочих місць та інформації. Апаратні рішення — це TPM-модулі в усіх ноутбуках Think, сканери відбитків пальців, смарт-картрідери, а програмні — це рішення з кібербезпеки.

Скільки в середньому девайси Think “живуть” в бізнесах

Якщо говорити про гарантію, то для усіх пристроїв Think ми надаємо базову гарантію 3 роки з можливістю розширення для ThinkPad до 5 років. При цьому більшість комерційних компаній змінює свої пристрої раз на 3 роки, або раз на 4 роки. Цікавим прикладом буде те, що якщо подивитися на OLX пропозиції б/у техніки Lenovo, а саме ноутбуків ThinkPad, то ви знайдете там девайси, які вироблені у 2010, 2011, 2012 роках. І вони досі працюють, вони досі надійні та якісні.

Чому молоді підприємці обирають ThinkBook

Лінійка ThinkBook з’явилася разом з появою нового покоління користувачів. Традиційний ThinkPad – це чорний ноутбук, інколи ми експериментуємо з сірим кольором, але 90% ThinkPad – це класичні чорні моделі.

Стильні, якісні, з клавіатурою, яку вже ніколи не забудеш, якщо колись користувався. З легендарним червоним трекпадом посередині клавіатури. Але це не приваблювало молодих користувачів, які хотіли, щоб ноутбук більше підкреслював їхню індивідуальність. Так з’явилась лінійка ThinkBook Це ноутбуки, які відрізняються стильнішим та менш стриманим дизайном. Попри це, вони несуть в собі потужність та надійність ThinkPad. І це гарно спрацювало, ThinkBook завоював свою нішу. Ці моделі також популярні серед креаторів, особливо серед тих, хто працює з контентом.

Як працює підтримка Lenovo в екосистемі Think

У кожного пристрою є базова гарантія, яка буває двох видів:

Перший (carry in), це коли щось трапилося, і користувач приносить свій девайс Think в сервісний центр. Вони в нас є в кожному обласному центрі, і не тільки. Сервіс забезпечується протягом 5 робочих днів, хоча законодавство дозволяє до 14 днів. Але ми не хочемо, щоб бізнес наших клієнтів зупинявся. За майже 10 років, у нас було в рік один або два кейси, коли ми не вкладалися в ці терміни. Це або була якась специфічна техніка, або форс-мажори пов’язані з тим, що ми маємо в останні два роки.

Другий тип гарантії (on site) – коли до клієнта приїжджає інженер і на місці проводить діагностику і за можливості ремонт.

З першого липня 2024 року всі пристрої Think, і не тільки ThinkPad, а й вся комерційна техніка Lenovo, будуть мати базову гарантію 3 роки. Одні девайси будуть мати сервіс “carry in”, коли потрібно приносити пристрій в сервісний центр. Інші будуть мати “on site”, коли майстер буде приїжджати та ремонтувати на місці.

Всі комерційні пристрої мають можливість апгрейду сервісного обслуговування. Якщо у пристрою передбачено сервіс “carry in”, то можна зробити апгрейд до «on site», докупивши його або підвищивши до Premier Support.

Premier Support – це технічна підтримка 24/7. І вона стосується не тільки «заліза», але й софту. А це близько 40 пакетів різних найбільш використовуваних в роботі нашими клієнтами програм, по яких ми надаємо підтримку онлайн.

З 9:00 до 18:00 (та з 8:00 до 17:00 у зимовий час) можна отримати підтримку українською мовою, цілодобово – англійською мовою. Якщо у користувача, наприклад, злетів Photoshop, чи PowerPoint о десятій годині вечора, а завтра потрібно здавати роботу, то можна набрати номер Premier Support і підтримка допоможе. Клієнт вчасно здасть свою роботу.

Про те, як працює “повне каско” для пристроїв Think

Те, що ми називаємо “повне каско”, або “Захист від випадкових пошкоджень” – це дуже цікавий додатковий сервіс. Наприклад, розбитий екран чи розбитий корпус не покривається базовою гарантією. На жаль, такі випадки не рідкість. Ноутбук може впасти, на нього може щось впасти, хтось може сісти. «Захист від випадкових пошкоджень» покриє витрати на такий ремонт.

Я нещодавно сам скористався цією послугою. Мій ThinkPad випадково впав з дивану на кут, і по екрану пішли полоси. Корпус витримав, механічного пошкодження не було, але я зрозумів, що з полосами на екрані не комфортно працювати, бо вони зʼявилися якраз в тому місці, де у Windows кнопка закриття вікна. Оскільки на моєму пристрої, окрім сервісу “Захист від випадкових пошкоджень” був ще й Premier Support, у вівторок я зв’язався зі службою підтримки, і вже у четвер приїхав інженер, який за 15 хвилин в офісі поміняв екран, а я встиг тільки каву попити та продовжив працювати.

Якби треба було везти ноутбук у сервіс, чекати на заміну, то це б зайняло декілька днів, і я не зміг би повноцінно працювати без свого ноутбука. І для бізнесу це були б великі втрати. Тому «Захист від випадкових пошкоджень» є максимально корисним і потрібним для тих, хто рахує не вартість пристрою, а вартість володіння. Тим більше, що у великих компаніях може бути підмінний фонд техніки, але не всі бізнеси можуть собі це дозволити.

На що українському бізнесу варто звертати увагу, коли він обирає технологічні рішення

Останнім часом ми розвиваємо десктопні компʼютери ThinkCentre та надпотужні робочі станції ThinkStation для складних обчислень. В цьому ми конкуруємо з локальною збіркою, серед якої є перевірені часом та надійні бренди, але водночас є й ледве не одноденні фірми, що не гребують продавати не дуже якісні рішення.

На жаль, не всі бізнеси думають про майбутнє та готові купувати сьогодні дешевше, і тільки завтра вони починають задумуватися, як такі системи будуть працювати та як їх обслуговувати. Тому українському бізнесу варто звертати увагу на надійність постачальників, на надійність виробників техніки, яка закуповується.

Інвестиції в якісні та надійні рішення від перевірених виробників можуть здатися більшими на початковому етапі, але вони окупаються з часом завдяки меншим витратам на обслуговування, ремонт та модернізацію. Крім того, такі рішення гарантують кращу продуктивність, стабільність роботи та безпеку даних, що є критично важливим для будь-якого бізнесу.