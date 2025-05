IT-кластери України: як живе ком'юніті під час війни

Нещодавно Україну назвали «цифровим тигром» Європи. Згідно із дослідженням Асоціації IT Ukraine та агенції Top Lead під назвою Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — 2023, яке було презентовано у березні 2024 року, Україна має понад 2300 активних ІТ-компаній, $14,06 млрд валютного виторгу та 68,1 млрд грн податків за 2022-2023 роки.

Одним із важливих складників розвитку IT-галузі в Україні стало вміння налагоджувати комунікації між компаніями всередині країни, що своєю чергою допомагає ринку зростати, знаходити кадри, залучати інвестиції, впроваджувати новітні технології та виживати під час війни.

Українські IT-компанії, навчальні заклади, юридичні та фінансові консультанти стали частіше об'єднуватися в горизонтальні спільноти, які називають IT-кластерами. Напрямками роботи таких кластерів є освіта і популяризація IT-фаху, аналітичні дослідження галузі, проведення тематичних заходів, підтримка нових бізнесів, конкурси стартапів тощо.

Мапа IT-кластерів України на початок 2022 року — дані звіту Ukraine IT Report 2021 від Асоціації «IT Ukraine»

За даними Асоціації IT Ukraine, до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, в нашій країні існував 21 IT-кластер. Після початку великої війни багато чого змінилося. Деякі компанії релокувалися в інші регіони України, деякі спільноти реорганізувалися або призупинили тимчасово свою активність. Проте більшість з них працює, платить податки та допомагає військовим з розробками та з впровадженням ШІ.

Ми дізналися у представників IT-кластерів про їх діяльність, основні виклики та плани, а також для зручності зібрали важливу інформацію про українські IT-спільноти. Якщо вам є що додати, пишіть у коментарях.

Українські IT-кластери: огляд локальних проєктів

На ринку кажуть, що українські ІТ-компанії вперше об’єднались у кластер у 2011 році у Львові. Тож почнемо огляд із Львівського IT-кластера.

1. Львівський ІТ-кластер

Lviv IT Cluster — це найбільша бізнес-асоціація IT-компаній України, яка об’єднує понад 300 техкомпаній, у яких працює більше ніж 100 000 фахівців. Львівський IT-кластер реалізує аналітичні дослідження, працює над розвитком профільної освіти, запускає та втілює сервіси юридичної підтримки, а також проєкти, направлені на різносторонню підтримку техкомпаній. Головний виконавчий директор — Степан Веселовський. Один із найвідоміших проєктів кластера — технологічна конференція IT Arena, яка вже одинадцять років об'єднує понад 5500 підприємців та інноваторів у Львові на три дні дискусій, нетворкінгу та натхнення. Вона є найбільшою конференцією України та однією з найбільших ІТ-подій Східної Європи. Після початку повномасштабної війни в кластері з’явилася серія проєктів, які допомагають Силам оборони України, посилюють рівень безпеки та обороноздатності. Також Львівський IT-кластер має декілька власних спільнот: M&A Community — спільнота, яка має на меті сприяти розвитку інновацій, зростання глобальної конкурентоспроможності та покращення інвестклімату в Україні; її часники можуть дізнаватися все про особливості успішного проходження процесу M&A від топекспертів та фаундерів, які вже мають досвід у цій сфері; Executive Connect — спільнота, що була створена для оперативного реагування на зовнішні загрози, переросла в ініціативу, яка відтепер об’єднує топменеджерів та СЕО для оперативного інформування та неформального спілкування; Product Community — спільнота для розвитку нових ІТ-продуктів, що дає розуміння фахівцям, куди рухатися під час змін; це ком'юніті для CPO, Product Manager, Product Owner, Head of Product, маркетологів, бренд-менеджерів та UX/UI дизайнерів, ІТ-фахівців та всіх, хто працює над створенням продуктів; Sales Community — спільнота, яка об’єднує представників Sales-відділів компаній, що входять до Львівського ІТ-кластера; об'єднання спрямоване на розширення можливостей пошуку клієнтів, нових ринків та лідогенерацію; HR Community — спільнота учасників Львівського ІТ-кластера, які об’єдналися для створення нових проєктів для HR-спеціалістів, досягнення спільних цілей та обміну досвідом; Game Community — спільнота, що об’єднує фахівців ігрової індустрії, які націлені на підвищення рівня освіти своїх і потенційних кадрів, обмін досвідом, обговорення актуальних тем та ідей; СТО Community — спільнота, яка об’єднує фахівців технологічної галузі зі схожими інтересами, цілями та обов’язками займаних посад (CTO, Deputy CTO, Director of Engineering, Technical Director, VP of Engineering, VP of Technology); IT Law Community — створена для координації зусиль компаній-членів IT-кластера щодо реалізації спільних правових та законодавчих ініціатив для захисту інтересів ІТ-галузі.А ще для фахівців галузі існує проєкт IT Meets — серія одноденних професійних заходів, які збирають практиків з різних напрямів ІТ‑індустрії для обміну знаннями та нетворкінгу. Також спільнота працює над найбільшою програмою лояльності для айтівців в Україні — IT Club Loyalty. Наразі програмою користуються 32 000 фахівців і отримують знижки в понад 1000 брендів-партнерів по країні. Діяльність кластера давно вже вийшла за межі міста Львова. Його представники проводять багато різних івентів в регіонах, допомагають іншим кластерам розбудовувати інфраструктуру, здійснюють глобальне дослідження ринку. А ще Львівський IT-кластер має представництво у Києві. Всі проєкти кластера — за посиланням.

«Потрібно більше «бульйонів» — середовищ, в яких варяться інновації. Таким «бульйоном» є Львівський IT-кластер та IT Arena. Таких середовищ у нас вже багато, а має стати більше. Цей «бульйон» інновацій має варитися в багатьох місцях», — вважає CEO Lviv IT Cluster Степан Веселовський.

CEO Lviv IT Cluster Степан Веселовський

За його словами, щоб «єдинороги» залишались українськими компаніями, а не просто компаніями з українським корінням, потрібно буде звернути гори. «Таких локацій, де вигідно структурувати компанію у світі, не багато. Тому важливо, щоб ми поставили собі цю ціль та досягли її», — розповів нещодавно в одному з інтерв'ю Степан Веселовський.

У спільноті нам повідомили, що наразі активно працюють над створенням Дослідного центру Львівського IT-кластера. «Для нас — це логічний розвиток наших освітніх ініціатив. Дослідний центр об’єднуватиме лабораторії для міжсекторальних досліджень та простори для розвитку стартапів і підприємницьких навичок. Це буде місце, у якому ми прагнемо об’єднати усіх стейкхолдерів: студентів, науковців, представників компаній, владу міста та партнерів», — зазначили у Lviv IT Cluster.

Нещодавно Forbes Ukraine повідомляв, що Львівський ІТ-кластер планує створити медіа, яке писатиме про українське ІТ, а також платформу для підтримки українських IT-компаній. Два менеджери великих компаній анонімно розповіли виданню, що медіа називатиметься Scroll.online. Йдеться про сайт та застосунок. Один із вищеназваних менеджерів зазначив, що медіа захищатиме інтереси ІТ-індустрії. Також спільнота розробляє і ще один продукт — платформу, яка буде розповідати міжнародним компаніям про українську IT-галузь.

У Lviv IT Cluster на наше запитання про запуск медіа нам відповіли, що наразі не коментують чутки про даний проєкт. А ось інформацію про запуск платформи для підтримки IT-компаній нам підтвердили. «Дослідження IT Research Ukraine 2024 та платформу для підтримки IT-компаній презентуємо в Києві 21 листопада 2024 року на Ukrainian Outsourcing Summit. Це буде перша всеукраїнська подія для керівників C-рівня, топменеджерів та засновників сервісних ІТ-компаній. Серед спікерів — ключові гравці ІТ-ринку», — заявили у Львівському ІТ-кластері.

2. Дніпро ІТ Ком'юніті

ІТ Dnipro Community — створює середовище для запуску, розвитку, захисту бізнесу з суттєвою ІТ-складовою в Дніпрі. Також спільно з освітянами формує сучасні програми та запити на ІТ-фахівців для управлінців компаній. Основними видами діяльності є створення освітніх програм; співпраця з владою; надання підтримки бізнесу; просування регіону на міжнародній арені. Головний виконавчий директор — Євген Гостіщев. Основні проєкти IT-спільноти з Дніпра: IT Dnipro Clubs — серія офлайн-заходів в Дніпрі, які обʼєднують профільних фахівців з різних напрямків IT-галузі: маркетинг, продажі, рекрутмент, дизайн, тестування тощо. Мета проєкту — підвищення кваліфікації через обмін досвідом та експертизою; IT Dnipro BizSchool — бізнес-курс від лідерів IT-галузі з багаторічним досвідом; CFO Community — платформа для учасників, які працюють у фінансовому секторі задля розв'язання професійних викликів, обміну досвідом та професійного нетворку. В рамках CFO Community проводяться щомісячні зустрічі та регулярні вебінари із запрошеними експертами; CEO Clubs — зустрічі представників C-level задля обміну досвідом, заведення нових партнерств та неформального нетворку; Product Dnipro Community — створене для того, щоб стимулювати розвиток та запуск українських цифрових продуктів. І містить в собі серію офлайн подій з лідерами міжнародних продуктових IT-компаній, вебінари та навчання на модулі Product Force в IT Dnipro BizSchool; Каталог IT-компаній — проєкт, який створено із ціллю додаткової промоції експертизи та сервісів компаній учасниць спільноти на українському та західних ринках; Military Tech — ініціатива, яка переросла в окремий напрямок та спрямована на підсилення технологічної переваги ЗСУ та закриття нагальних потреб армії; Learn IT — проєкт, спрямований на промоцію та профорієнтацію в IT серед молоді Дніпра та регіону. Всі проєкти кластера — за посиланням.

CEO ІТ Dnipro Community Євген Гостіщев повідав нам, що наразі спільнота обʼєднує понад 60 IT-компаній, а основними напрямками діяльності є military-tech, education, legal, розвиток GR-напрямку та профільні ком’юніті всередині спільноти для IT-фахівців, фінансистів, маркетологів, рекрутерів.

CEO ІТ Dnipro Community Євген Гостіщев

«В спільноті є декілька проактивних учасників, які наразі є ФОП-ми, але для нас головний критерій для прийняття — прозорість бізнесу та представництво або інтереси в Дніпрі, а також щире бажання спільно впроваджувати проєкти заради розвитку регіону. Якщо казати в розрізі освіти, то в цьому році ми поставили собі за мету — розвиток продуктового напрямку в Дніпрі й прямо зараз власники IT-бізнесу проходять навчання в нашій бізнес-школі на модулі Product Force. Ми також активно взаємодіємо з університетами, надаємо рецензії на освітні програми та проводимо корисні вебінари й профорієнтаційні заходи», — пояснив виконавчий директор ком'юніті.

За його словами, найголовніший виклик — війна. «Є багато питань, які необхідно вирішити у площині державного регулювання. Задача, яка стоїть перед ком’юніті — сприяти технологічному посиленню ЗСУ та закриттю нагальних потреб армії, формувати проєкти та ініціативи задля збереження людського капіталу та розвитку молодого тех-покоління. Також реагувати на зміни законодавства та посилювати голос IT-індустрії у розв'язанні питань на державному рівні», — розповів Євген Гостіщев.

А ще він зазначив, що ІТ Dnipro Community зараз знаходиться на етапі підготовки до великої стратегічної сесії спільноти, яка змінить або посилить чинні напрямки задля більш ефективної взаємодії та розвитку. «Ми на етапі впровадження масштабного аналітичного дослідження IT-галузі регіону. Результати будуть відомі вже у першому півріччі 2025 року й ми маємо на меті продемонструвати країні та партнерам потужний тех-потенціал Дніпра», — підсумував голова Дніпровського IT-кластера.

3. Odesa IT Family

Odesa IT Family — це динамічний IT-кластер, що об'єднує професіоналів, компанії та освітні ініціативи в Одеському регіоні. Спільнота створила єдину платформу, в рамках якої всі учасники мають рівні права щодо перебування в комфортних і взаємовигідних умовах, плідних для розвитку IT-бізнесів і галузі. Виконавчий директор — Катерина Соловей. Одеський кластер окрім компаній об'єднує такі місцеві IT-спільноти: Odesa Design Community — ця спільнота створена для підвищення рівня одеських дизайнерів, обміну досвідом, розширення контактів та для фана; проводить дизайн-мітапи, воркшопи, поєднує різні співтовариства; Odyssey — Odessa Data Science Community — спільнота науки про дані, націлена на створення можливостей для професійного зростання учасників і сприяння розвитку галузі; Cloud Native Computing Odesa Meetup Group — смакує CNCF проєкти та інші відкриті технології, які допомагають розробникам програмного забезпечення створювати чудові продукти, дозволяючи підприємствам рухатися швидше, ніж будь-коли раніше; Odessa Frontend Community — це некомерційне співтовариство розробників Одеси, головною метою якого є підвищення рівня знань внаслідок доступного обміну практичним досвідом між розробниками; проєкт абсолютно безплатний для IT-фахівців; Одеське .NET співтовариство — волонтерська група розробників, об’єднаних спільними інтересами до інформаційних технологій; група проводить особисті та онлайн зустрічі для дискусій та обміну знаннями та досвідом; спільнота відкрита для всіх бажаючих.

Нещодавно спільноті Odesa IT Family виповнилося 4 роки. Як нам повідомили у кластері, наразі до нього входять 10 найпотужніших IT-компаній з загальною кількістю співробітників понад 11 000, які охоплюють різноманітні сфери IT: програмування, веброзробка, IT-консалтинг та кібербезпека. ФОПи також мають змогу долучитися до ком'юніті. Спільнота постійно проводить практичні воркшопи та вебінари, часто з фінансово-правовою тематикою, та закриті зустрічі стейкхолдерів для обміну досвідом. Мережа партнерів Odesa IT Family налічує вже понад 100 організацій, підприємств, фондів, асоціацій та кластерів.

CEO Odesa IT Family Катерина Соловей

«Ми перезавантажили систему освітніх ініціатив у регіоні, запустивши серію профорієнтаційних лекцій, провівши 4 науково-технологічні конференції та 3 всеукраїнські хакатони, які підтримали понад 60 стартап-проєктів. Також ми запустили два потоки English-speaking клубів для студентів і викладачів, долучились до проєкту Мінцифри та МОН «IT-студії», продовжуючи знімати відеоуроки для 4 мільйонів школярів, і запустили курс Erasmus+ про можливості міжнародної інтеграції та співпраці. У підтримці бізнесу ми організували серію конференцій IT Wave, де обговорюємо актуальні питання, зокрема запланували вже 10-ту ювілейну конференцію», — розповіли в Odesa IT Family.

4. Харківський IT-кластер

Kharkiv IT Cluster — один із найбільших ІТ-кластерів в Україні, створений у 2015 році. Станом на 2024 рік він об’єднує понад 600 провідних українських технологічних компаній, а також 200+ освітніх партнерів та органи влади з метою розвитку технологічного бізнесу й подолання спільних викликів. За словами багатьох представників галузі, Харківський IT-кластер є одним із найактивніших в Україні.Він має місію, що відображає пріоритети та цінності спільноти: «Розвиваємо екосистему для технологічного бізнесу. Rooted in Kharkiv, expanding globally». Хоча коріння кластера в Харкові, він працює на національному рівні та інтегрується у глобальний технопростір. Харківський IT-кластер наразі сфокусований на таких ключових напрямках діяльності: масштабування технологічного бізнесу; юридична підтримка та адвокація на всіх рівнях з питань бронювання й відряджень за кордон, податкових колізій; розвиток людського капіталу; нетворкінг та освіта дорослих; участь у благодійних проєктах IT4Life. Власні спільноти Kharkiv IT Cluster, що об’єднують профільних фахівців: CEO-клуб — об’єднує керівників компаній, допомагає тримати руку на пульсі подій та спільно реагувати на виклики; PR Community — спільнота провідних експертів з маркетингу, які обмінюються знаннями та досвідом, формують потужний голос ІТ-індустрії; HR Community — спільнота кращих HR-фахівців країни, які модернізують корпоративну культуру українського ІТ та зберігають команди попри все; Legal Community — найкращі юристи України, які допомагають вирішувати найгостріші legal-питання для ІТ-бізнесу; Finance & Accounting Community — спільнота професіоналів, які об’єднують зусилля для обміну досвідом та кращими практиками у сфері фінансів та обліку; TechWomen Community — клуб, де жінки на менеджерських посадах діляться досвідом, лайфхаками та натхненням. Кластер відомий і своїми масштабними освітніми проєктами: IT для дошкільнят; профорієнтація школярів; підвищення кваліфікації вчителів та викладачів; підтримка талановитої молоді; кар'єрне консультування та шлях до ІТ-професій. Участь у них щороку бере понад 30 000 учасників — школярів, студентів, вчителів та викладачів, початківців в ІТ. Виконавча директорка — Ольга Шаповал. Всі проєкти — за посиланням.

Щоб полегшити компаніям вихід на нові ринки, кластер нещодавно став частиною EEN — найбільшої у світі мережі підтримки малих та середніх підприємств з міжнародними амбіціями. Тепер ком’юніті-менеджери допомагають шукати нових клієнтів через цю платформу й брати участь у подіях, які вона організовує. У кластері нам повідомили, що спільнота зараз активно працює над запуском Eastern Ukraine EDIH (European Digital Innovation Hub), відкриття якого планується 1 листопада 2024 року. Цей хаб, підтриманий Єврокомісією, стане потужним інструментом для впровадження передових цифрових технологій та інновацій в Україні.

А ще у 2023 році Kharkiv IT Cluster запустив проєкт IT Cluster in the Cloud, який дозволяє компаніям, що не мають фізичних офісів через релокацію команд по різних куточках світу, приєднуватися до спільноти. Це забезпечує їм доступ до ресурсів та можливостей кластера, незалежно від географічного розташування. Як заявила нам у коментарі Executive Director Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал, до організації входить понад 600 технологічних компаній та партнерів різної спеціалізації. «Ми відкриті для приєднання як великих компаній, так і середнього та малого бізнесу. ФОПи можуть стати членами кластера, якщо вони мають команду та працюють під власним брендом. Ми прагнемо об'єднати тих, кому відгукується наша місія», — зазначила директорка кластера.

Executive Director Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал

За словами Ольги Шаповал, для айтівців кластер організовує різноманітні заходи та створює профільні клуби-спільноти за різними напрямками IT-бізнесу. Серед них: CEO-клуб для керівників компаній; спільноти PR, HR, Legal, бухгалтерів, сейлзів; TechWomen Community для підтримки жінок в IT. Ці спільноти надають можливість фахівцям обмінюватися досвідом, розвивати професійні навички та налагоджувати корисні контакти.

А ще у Kharkiv IT Cluster нам розповіли, що спільнота має найбільшу в Європі мережу освітніх партнерів технологічного напрямку: понад 200 навчальних закладів усіх рівнів у 17 регіонах, включаючи 46 університетів та більше 200 бакалаврських і магістерських програм. Кластер охоплює всю «воронку» підготовки фахівців: профорієнтація школярів; підвищення кваліфікації викладачів; підтримка талановитої молоді; кар'єрне консультування та спільний шлях до ІТ-професій; освіта дорослих.

«Кластер приділяє велику увагу роботі з ветеранами та реалізує програму Razom Tech, спрямовану на підтримку реінтеграції ветеранів та адаптацію бізнесу до їх повернення», — розповіла виконавча директорка спільноти. З 24 лютого 2022 року під опікою кластера знаходиться 56 військових частин Харкова та інших регіонів, для яких реалізуються ініціативи з шерінгу ІТ-експертизи та забезпечення необхідною технікою.

Ольга Шаповал також відмітила, що найбільшими викликами наразі є: нестабільність механізму бронювання айтівців та відсутність цієї можливості для тих, хто працює з закордонними замовниками; відсутність прозорого механізму виїзду за кордон для участі в міжнародних заходах та проєктах, з обов’язковим поверненням; постійні зміни в регулюванні та оподаткуванні; низька передбачуваність дій держави та порушення гарантія стабільності умов Дія.City.

«На майбутнє ми прагнемо: об'єднати зусилля задля збереження людського потенціалу галузі; адвокатувати інтереси IT-спільноти на державному рівні; розвивати проєкти відновлення та цифровізації; сприяти міжнародній співпраці між українськими IT-компаніями та західним світом. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо подолати ці виклики та забезпечити сталий розвиток технологічного сектору України», — підсумувала директорка кластера Ольга Шаповал.

5. Київський IT-кластер

Kyiv IT Cluster — команда, що збирає провідних гравців IT-ринку в єдиному просторі. З 2016 року знаходить нові можливості для різних гравців ринку — від великих компаній до сміливих стартапів, від аутсорсерів до передових айтівців відомих команд. Кластер має на меті зробити з Києва найпопулярнішу IT-спільноту Східної Європи. Для цього він збирає потужне ком'юніті, розширює знання його учасників та допомагає розвивати виробничі можливості. Головний виконавчий директор — Сергій Ящук.

«Київ — це місто з найбільшою кількістю компаній та IT-інженерів. Тут відчувається конкуренція між IT-компаніями, і вони досить закриті. Їх складніше об’єднати, ніж в малих містах. У столиці всі самодостатні, є багато офісів міжнародних компаній, і об’єднати їх дуже складно», — розповідав раніше співзасновник ком'юніті Ігор Архипенко.

CEO Kyiv IT Cluster Сергій Ящук

У Kyiv IT Cluster нам повідомили, що після початку великої війни спільнота тимчасово зупинила збір членських внесків, однак планує відновити платне членство з 2025 року. «На цей час у нас налічується 72 учасники, включно з ФОП. Точні дані про членство будуть доступні на початку наступного року», — заявили у столичному кластері.

У вересні 2024 року в Київському IT-кластері повністю змінилась команда. Саме вона зараз активно працює над новими напрямками діяльності. Новим головним виконавчим директором Kyiv IT Cluster став Сергій Ящук, який також є CEO коворкінгів PLATFORMA.

А ще у кластері нам розповіли, що наразі спільнота активно працює над реорганізацією проєктів і планує представити нову стратегію на 2025 рік наприкінці цього року. Серед основних напрямків залишається організація заходів для членів кластера та ком’юніті, а також співпраця з торгово-промисловими палатами для підтримки експорту IT-послуг. «Ми запустили новий проєкт разом із коворкінгом «Платформа» — Kyiv IT Center, софтлендінг програму для компаній, які планують відкрити свої офіси в Києві. Більше інформації буде оголошено на заході з презентації нашої стратегії на 2025 рік», — пояснили у Kyiv IT Cluster.

Для айтівців у Київського IT-кластера вже розроблена програма з кібербезпеки, яка почне діяти на початку 2025 року. «Як і багато інших організацій, ми стикаємося з численними викликами. Однак ми постійно підтримуємо зв’язок з державними проєктами та IT-асоціацією, щоб спільно працювати над подоланням труднощів. Наш основний план — залишатися єдиною спільнотою та підтримувати тих, хто потребує допомоги», — підсумували в IT-ком'юніті Києва.

6. Хмельницький ІТ-кластер

ГО «ІТ-кластер міста Хмельницького» — це група ініціативних людей, які об’єднались, на громадських засадах, задля розвитку ІТ-галузі в Хмельницькому. Тактичними цілями є доступ до людського капіталу, комунікація інституцій освіти та компаній, впровадження міжнародних проєктів. Діяльність же полягає в партнерстві між учасниками кластера, промоції та розвитку компаній-членів, розвитку молоді, співпраці з владою, промоції міста та кластера на міжнародному рівні. Голова Хмельницького IT-кластера — Степан Танасійчук.

Як нам повідомили у спільноті, наразі в Хмельницький ІТ-кластер входить 18 компаній: за формою власності усі вони різні, є міжнародні компанії, є компанії-гіганти українського IT-ринку, але переважна більшість — це локальні компанії міста Хмельницького.

Керівник Хмельницького IT-кластера — Степан Танасійчук

«Деякі напрямки діяльності розвиваються не так швидко, як би хотілося. З початку повномасштабного вторгнення додався ще і волонтерський напрямок. Ми активно співпрацюємо з вищими навчальними закладами та коледжами, в яких викладають ІТ-спеціальності. Для студентів організовуємо цікаві зустрічі, MEET UP, майстер-класи, воркшопи та гостьові лекції за участю провідних спеціалістів наших компаній. Також працюємо над розвитком напрямку шкільної освіти — профорієнтаційні зустрічі, майстер-класи для школярів», — розповіли у кластері.

За словами представників IT-спільноти Хмельницького, одним з основних викликів для більшості компаній є питання бронювання ключових співробітників. «Загалом плануємо розвиватися, проводити активності для молоді та комʼюніті — розвивати усі напрямки нашої діяльності та наближати нашу перемогу», — підсумували в громадській організації.

7. Рівненський ІТ-кластер

Rivne IT Cluster — це об'єднання рівненських ІТ-компаній, навчальних закладів та партнерів. Представники кластера долучаються до міських ініціатив, організовують зустрічі, форуми, конференції. Цілями спільноти є: створення в місті необхідних умов для розвитку галузі; підвищення рівня знання англійської серед молоді; покращення рівня викладання ІТ-спеціальностей в університетах і школах; підвищення рівня Soft skills серед майбутніх та існуючих спеціалістів; формування позитивного бренду Rivne IT Cluster; формування сервісів для учасників кластера. Виконавча директорка — Ольга Степанченко.

У Рівненському ІТ-кластері нам повідомили, що наразі учасниками спільноти є 11 компаній та 11 навчальних закладів, а також ФОПи.

CEO Rivne IT Cluster Ольга Степанченко

«Головна подія Rivne IT Cluster — це щорічна конференція Game City Conference. Вже другий рік поспіль захід відвідує понад 300 відвідувачів, серед яких ІТ-спеціалісти, підприємці, студенти. Подія відбувається в Рівному і сприяє розвитку тех-індустрії в регіоні. Усі доповіді учасників розділені за темами: освіта, бізнес, GameDev та ІТ», — повідали у ком'юніті.

8. Вінницький IT-кластер

IT Association Vinnytsia — одне з найбільших бізнес-об’єднань технологічних компаній в Центральній Україні. Є майданчиком синергії між ІТ-бізнесом, владою, закладами вищої освіти, бізнес спільнотами та працює задля розвитку ІТ-екосистеми Вінниці. Кластер займається: лобіюванням та захистом інтересів індустрії на рівні органів місцевого самоврядування та міністерств; проводить щорічні дослідження та звітності локальної ІТ-інфраструктури та дотичних галузей; надає власні майданчики для інформ-партнерства, співпраці з профільними та європейськими ЗМІ; створює брендинг ІТ-спільноти в українському та світовому бізнес-середовищі, допомагає формувати міжгалузеві зв'язки; проводить власні профільні події про ІТ та для ІТ; співпрацює з освітніми закладами. Головний виконавчий директор — Дарія Нишпорська. Проєкти кластера — за посиланням.

СЕО IT Association Vinnytsia Дарія Нишпорська розповіла нам, що працюючи шостий рік на ринку організація об'єднала 18 IT-компаній, які мають локальні представництва та понад 50 партнерів. ФОПи наразі не входять в асоціацію, але були кейси вступу невеликих команд, які згодом переходили на ТОВ. «Працюємо за класичною кластерною моделлю, об’єднуючи разом ініціативи ІТ-бізнесу (МСП та компанії-гіганти), владу, освіту та індустріальний бізнес. Основна задача — підтримувати та зрощувати екосистему для комфортного ведення бізнесу. Ми проводимо щорічні дослідження IT VN Research — за їх даними, у Вінниці наразі працює близько 10 000 спеціалістів», — зазначила директорка спільноти.

Дарія Нишпорська, CEO у IT-Association Vinnytsia

Для працівників місцевих IT-компаній діють щомісячні тематичні клуби, дні відкритих дверей Open Days. А ще кластер активно співпрацює з місцевими закладами вищої освіти, які навчають технічні кадри для ринку, входить до ради стейкхолдерів Вінницького національного технічного університету, Донецького Національного Університету імені Василя Стуса, Вінницького торгівельно-економічного інституту ДТЕУ.

Дані дослідження IT VN RESEARCH 2023

«Основними викликами для індустрії досі лишається падіння експорту та пауза на ринку молодих кадрів. Це тісно пов’язано з економічними путами накладеними урядом на бізнес, зокрема в питаннях податкового регулювання та бронювання ключових спеціалістів компаній. Попри постійний діалог з владою, часто він перетворюється у монолог. Як приклад — призупинення бронювання через портал «Дія». Було обіцяно, що процес бронювання на паузу не стане — і от 20 жовтня 2024 року послуга припиняє працювати. Наразі по індустрії заброньовано лише 4% спеціалістів — це мізерна цифра як для галузі, що посідає друге місце за обсягами експорту. Попри це, ми розуміємо що економіка циклічна і активно готуємось до нового підйому», — заявила голова асоціації.

А ще Вінницький IT-кластер розбудовує наразі міжнародні зв’язки. Нещодавно він долучився до European Cluster collaboration platform, ініціативи Pact for Skills, відвідав EU Cluster conference у Брюселі та підписав меморандуми з ІТ-кластерами Латвії, Румунії, Іспанії. У планах — підготовка інкубаційних програм для молодих команд на базі нового Інноваційно-технологічного парку «Кристал». «Ми вже провели дебютну подію Innovation Day та готові розбудовувати осередок створення інноваційних технологічних продуктів», — підсумувала Дарія Нишпорська.

9. Закарпатський IT-кластер

IT Cluster Transcarpathia — об’єднання IT-бізнесу для створення нового центру технологій та інновацій. Кластер був створений у 2022 році. За даними спільноти, з початком великої війни на Закарпатті знайшли прихисток близько 30 000 IT-спеціалістів. IT-кластер Закарпаття реалізує проєкти в таких напрямках: освіта та управління талантами, розвиток IT-спільноти та нетворкінг, інтернаціоналізація та залучення інвестиції, безпека і логістика, благодійний фонд IT.CT Foundation. Директорка — Мирослава Майдич. Проєкти — за лінком.

Станіслав Шикалов, голова правління ІТ-кластера, розповів нам, що наразі резидентами спільноти є 14 ІТ-компаній і 20 ФОПів. «ІТ-кластер Закарпаття не лише платформа для підтримки локального ІТ-бізнесу, а й драйвер змін. Ми інтегруємо найсучасніші практики для розвитку ІТ-екосистеми регіону та активно працюємо з міжнародними партнерами для залучення інвестицій. Наш найбільший цьогорічний проєкт — «Дрони Закарпаття». Ініціатива реалізується спільно з Національною гвардією України. Проєкт об’єднує провідних фахівців не лише для навчання управління БпЛА, а й для створення дронів, які здатні виконувати широкий спектр завдань для наших військових», — зазначив Станіслав.

Станіслав Шикалов, голова правління ІТ-кластера Закарпаття; Мирослава Майдич, виконавча директорка

За словами виконавчої директорки Закарпатського ком'юніті Мирослави Майдич, ІТ-кластер щомісяця стає осередком зустрічей місцевих айтівців для обміну досвідом. «Ми проводимо публічні дискусії, ІТ-ланчі, мітапи, вебінари, де кожен може поспілкуватися в колі однодумців та колег, знайти нові можливості, дізнатися про сучасні тенденції й отримати нові контакти. Розвиток освіти — один із найважливіших напрямків діяльності. Взаємодіючи з Ужгородським національним університетом, підвищуємо рівень технічної освіти в регіоні, оновлюємо навчальні програми, що допомагає підготовці молодих фахівців. Віримо, що наш регіон має потенціал, і хочемо, аби молодь бачила можливості для розвитку тут, не виїжджаючи за кордон», — підсумувала Мирослава Майдич.

10. Черкаський IT-кластер

Cherkasy ІТ Cluster — громадська спілка була утворена у 2015 році для популяризації галузі, об'єднання зусиль для розробки спільних проєктів, налагодження діалогу з владою та суспільством. Засновники кластера роблять ставку на освітні проєкти, щоб якомога більше школярів дізналися про переваги IT-професій. Виконавча директорка — Анастасія Негода.

Черкаський IT-кластер наразі має 15 учасників — ІТ-компаній регіону. «Це компанії, які працюють на ринку з 2006 року, з репутацією та значним досвідом в галузі технологій. Учасником кластера також є черкаська філія академії «IT STEP», а фінансовим партнером UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Учасниками є безпосередньо ІТ-компанії, які співпрацюють із ФОПами. Окремо ФОПи не є учасниками спільноти», — розповіла нам виконавча директорка Cherkasy ІТ Cluster Анастасія Негода.

Анастасія Негода, Executive Director у Cherkasy ІТ Cluster

За її словами, стратегічними напрямками діяльності кластера є:

EDUCATION — покращення якості ІТ-освіти у вищих навчальних закладах, коледжах та школах; спільнота тісно співпрацює з регіональними освітніми закладами;

PR — промоція ІТ-галузі на регіональному рівні та Черкас як ІТ-локації на національному; за останнім дослідженням ринку, яке у 2023 році зробив Львівський ІТ-кластер, в Черкаському регіоні працює 7000 ІТ-спеціалістів;

Government Relation — підтримка діалогу та комунікації із владою на національному та локальному рівнях; у кластері вважають, що цей напрям є одним із найважливіших, адже має на меті допомогти бізнесу долати актуальні виклики в реальному часі та зберігати економічну стабільність; колеги з Асоціації «IT Ukraine» допомагають черкащанам долучатися до зустрічей із Мінцифрою та Михайлом Федоровим;

CSR — Military — з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну всі соціальні проєкти в кластері переорієнтували, зосередившись на підтримці оборонців — перш за все черкаських підрозділів; спільнокоштом по проєктах кластера спрямовано понад 2 млн грн, а компанії-учасники ІТ-спільноти задонатили захисникам понад 70 млн грн.

У 2023 році Черкаський IT-кластер започаткував і вперше провів TFUSION BUSINESS FORUM, який в тому числі був орієнтований і на ІТ-спеціалістів.

Щодо напрямку EDUCATION, то тут Cherkasy ІТ Cluster реалізовує два ключові освітні проєкти: STUDIT OPEN SOFTLAB — профорієнтаційний проєкт для школярів і студентів, головна мета якого системно інтегрувати ІТ-профорієнтацію в освітній процес; IT KIDS — безплатні курси програмування для школярів 6-7 та 8-9 класів. Другий проєкт реалізується спільно з Черкаським державним бізнес-коледжем.

Ось посилання на супровідні відео, які можуть допомогти школярам та студентам зрозуміти, що таке ІТ-профорієнтація:

Анастасія Негода вважає, що для українського технологічного бізнесу основним викликом є збереження людського капіталу. «Експорт ІТ-сектору значно знижується в порівнянні із минулими роками, на це сильно впливає можливість забронювати ключових фахівців, які тримають проєкти компаній. Наразі кількість заброньованих становить близько 1% від загальної кількості фахівців галузі, що є дуже маленьким показником для подальшого розвитку і зростання сектору. А значить і для економічної стабільності в цілому», — підсумувала директорка Cherkasy ІТ Cluster.

11. Чернівецький ІТ-кластер

Chernivtsi IT Cluster — це об’єднання креативних та ініціативних людей, які працюють над розвитком IT-галузі в місті Чернівці. В кластер входять представники провідних IT-компаній регіону. Основна мета — розвиток IT-галузі в регіоні, створення відповідної інфраструктури в місті, робота над спільними проєктами. Чернівецький кластер окрім об'єднання компаній створив також і такі місцеві IT-ком'юніті: HR Community, QA Community, BA Community, FrontEnd community. Це місцеві спільноти професіоналів у сфері управління людськими ресурсами, тестування якості, бізнес аналізу та програмування, в яких можна обмінюватись досвідом, здобувати нові знання, знаходити контакти та менторів. Голова правління кластера — Дмитро Шкільнюк. Детальніше про кластер — за посиланням.

Як розповів нам голова правління Chernivtsi IT Cluster Дмитро Шкільнюк, до спільноти входить 14 компаній. ФОПи наразі не входять до кластера. Основними напрямками діяльності є: створення умов для комфортного ведення ІТ-бізнесу в регіоні; підвищення якості та кількості ІТ-спеціалістів; популяризація ІТ-галузі; підвищення рівня ІТ-освіти в регіоні; організація ІТ-заходів; підтримка молодих компаній; спільний захист ІТ-бізнесу.

Дмитро Шкільнюк, CEO у Chernivtsi IT Cluster

За словами очільника спільноти, Чернівецький ІТ-кластер мінімум раз в два тижні проводить різні активності для підвищення технічного рівня ІТ-талантів в місті: ІТ-сніданки (до 40 відвідувачів), де розглядаються технічні теми, теми IT-бізнесу, IT-маркетингу; зустрічі тематичних ком'юніті (мінімум раз на місяць профільний захід); міні-конференції профільних ком'юніті (до 160 відвідувачів); навчання для представників кластера (для менеджменту компаній); СЕО вечері для власників та ТОП-менеджменту компаній, для партнерів; щомісячні міні-змагання з кросфіту «IT-заруба».

«Намагаємось створити умови, щоб наші ІТ-таланти отримували в Чернівцях найкращі знання і досвід. Хочемо зробити так, щоб у фахівців не було потреби їхати за знаннями в Київ чи Львів. Робимо знання та досвід доступними. До кінця року плануємо запустити AI community, BackEnd community, PM community. Конференції ми називаємо, наприклад, HR hills, QA hills. Чому "hills"? Тому що місто Чернівці розташовано в передгір'ї, навколо міста невисокі гори та в місті багато пагорбів. Тому асоціація міста на пагорбах», — пояснив керівник місцевої IT-спільноти.

Щодо освітніх проєктів, то діяльність кластера тут фокусується на співпраці з закладами шкільної та вищої освіти. Спільнота має вісім спільних проєктів з міським і обласним управліннями освіти. Метою є популяризація ІТ-галузі, залучення абітурієнтів в місцевий університет. «Ми хочемо показати школярам, що працюючи в ІТ, вони можуть отримувати європейську зарплату в Чернівцях та працювати над світовими проєктами. Основні наші проєкти — це Портал ІТ-абітурієнта, мотиваційний захід для школярів IT KickStart, Буковинські інформатичні олімпіадні студії. Забезпечуємо проходження практики для студентів Чернівецького національного університету та Політехнічного коледжу», — повідав нам CEO Chernivtsi IT Cluster Дмитро Шкільнюк.

За його словами, основне зараз — це втримати галузь на тих показниках що є, і не дати їй падати. Також важливим завданням, на думку Дмитра, є створення сприятливих умов для ведення ІТ-бізнесу в Чернівцях, щоб ІТ-талантам було комфортно жити в місті.

12. Полтавський IT-кластер

Poltava IT Cluster — провідні IT-компанії Полтави та Кремечука об'єдналися у кластер для розвитку та підтримки IT-ком'юніті у Полтавській області. Про Полтавський IT-кластер відомо небагато, але в соцмережах значиться, що засновниками є шведсько-українська ІТ-школа Beetroot Academy, яка допомагає людям розвивати свою кар'єру; глобальна інженерно-консалтингова платформа Avenga Ukraine; українська продуктова ІТ-компанія RiverSoft та молода компанія Optimozg, яка займається розвитком діджитал-маркетингу клієнтів. Спільнота була заснована у 2020 році. Керівник — Денис Сергеєв.

13. Маріупольський ІТ-кластер

MRPL IT Cluster — спільнота розпочала діяльність у 2018 році, об’єднавши понад 20 ІТ-компаній та 700 фахівців з Приазов’я та Сходу України для розвитку ІТ-сектору Донецької області. Після 24 лютого 2022 року учасники кластера релокувалися в різні міста України та світу. Частина команди знаходиться в Хмельницькому та Мукачево. В нових проєктах кластер фокусується на допомозі в розвитку, пошуку партнерів та інвестицій для релокованих ІТ-бізнесів і спеціалістів з усієї України. Кластер у партнерстві із кращими експертами реалізує різноманітні консалтингові програми та можливості розвитку для українських IT-компаній. Директор та співзасновник — Андрій Гадашевич.

14. ІТ-кластер Луганщини

IT-cluster «Reactor» Luhanshchyna — спільнота була заснована у 2018 році програмістом з Баку Нусратом Нурієвим в Лисичанську. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до кластера входило 40 осіб: власники маленьких ІТ-компаній, які продавали послуги на аутсорс і програмісти з місцевих промислових та хімічних компаній. Також у кластера були налагоджені зв’язки з Інститутом фізики, математики та інформаційних технологій в Рубіжному. Спільнота проводила онлайн зустрічі, хакатони, конференції. Як до великої війни розвивався IT-cluster «Reactor» Luhanshchyna можна почитати за посиланням.

Мапа ІТ-кластерів Луганщини до 2022 року: існував трикутник Сєвєродонецьк-Рубіжне-Лисичанськ

15. ІТ-кластер Донеччини

IT Cluster Donbass — спільнота, яка об’єднала представників ІТ-компаній, місцевої влади та освіти для розвитку IT-галузі у місті Краматорськ та Донецькій області. Кластер був заснований в Краматорську у 2020 році керівниками трьох ІТ-компаній: Данилом Третяковим (Solution Mentors Ukraine), Сергієм Кондратюком (QuartSoft Ukraine), Володимиром Щербиніним (It 2.0). Наразі директором в IT Cluster Donbass є Олена Калугіна.

16. Кластер ІАМ — Запоріжжя

Zaporizhzhia IAM Cluster — громадська спілка «Запорізький кластер «Інжиніринг — Автоматизація — Машинобудування». Структура кластера включає: розробників, виробників та інженерних компаній — як головних рушіїв інновацій Індустрії 4.0; промислові підприємства з галузей машинобудування; технічні університети та інші навчальні заклади; індустріальні та технопарки; регіональну торгово-промислову палату; органи регіональної влади та місцевого самоврядування; агенції регіонального розвитку; фонди розвитку. Керівник кластера — Андрій Карпенко, доктор економічних наук, професор Національного університету «Запорізька політехніка». Сторінка спільноти у Facebook — за посиланням.

17. Тернопільський IT-кластер

Ternopil IT Cluster — це громадська організація, що сприяє розвитку сфери ІТ в місті. Ком'юніті співпрацює із освітніми закладами та владою міста, аби спільними зусиллями підняти ІТ-галузь Тернополя на якісно новий рівень. Кластер сформований в серпні 2017 року. Ком'юніті організовує та проводить заходи, які дозволяють молоді отримати нові знання та мотивацію для подальшого розвитку в професії, а також допомагає розробляти проєкти, які покращують життя мешканців Тернополя. Спільнота об'єднує понад 15 місцевих IT-компаній та інших представників галузі. Керівниця — Катерина Міхайліді.

18. Східноукраїнський технокластер

EastUkrainian Technocluster — є спільнотою малих та середніх за розміром компаній. У 2022 році «Східноукраїнський технокластер» евакуювався з Краматорська та відновив роботу у Львові. Тут команда шукає нових клієнтів та викорінює програмне забезпечення країни-агресора, пропонуючи натомість українське. Керівник спільноти — Павло Зайцев. Його компанія «Ареал» та команда кластера створили український софт для бухгалтерів на заміну російській програмі «1С». Також підприємці почали співпрацювати з Lviv IT Cluster.

«Десь ми допоможемо, десь наші конкуренти допоможуть. Але мета в нас одна спільна чітка: в Україні повинен працювати український софт або софт країн, які не є канібалами», — заявляв у жовтні 2022 року керівник EastUkrainian Technocluster Павло Зайцев.

19. Миколаївський IT-кластер

Mykolaiv IT Cluster — спільнота була заснована у 2017 році. До неї відразу увійшли дві ІТ-компанії: FFW agency та Sintez Technologies. За ініціативи кластера було створено Mykolaiv IT Community (модератор — Микита Худяков). Спілка підтримала також запуск професійних спільнот для PM, iOS, QA, Design та Sales. До 2022 року кластер проводив лекції з Blockchain, Big Data і проєктного менеджменту та займався організацією конференції, присвяченої веброзробці і тестуванню. Про діяльність кластера сьогодні інформації немає.

20. Херсонський IT-кластер

ІТ HUB Kherson — вільне відкрите співтовариство осіб та організацій, зацікавлених у розвитку IT-галузі регіону. Кластер був заснований у 2018 році та об'єднував 16 компаній. До початку повномасштабного вторгнення у Херсоні жили тисячі IT-фахівців і працювали офіси великих IT-компаній та онлайн-бізнесів: EPAM, DataArt, SoftServe, Glovo, розвивався локальний бізнес, як IT-аутсорс, так і продуктовий. За даними «Опендатабот», у Херсоні та області було зареєстровано понад 2860 фізосіб-підприємців (ФОП) за IT-КВЕД. Про діяльність кластера сьогодні інформації немає. Більше про IT у Херсоні — за посиланням.

21. Конотопський IT-кластер

IT-cluster Konotop — це громадська організація, яка об’єднує провідних IT-спеціалістів регіону та прагне спільно з навчальними закладами та місцевою владою впроваджувати інформаційні технології у повсякденне життя городян. Спільнота — це громадська організація, яка об’єднує провідних IT-спеціалістів регіону та прагне спільно з навчальними закладами та місцевою владою впроваджувати інформаційні технології у повсякденне життя городян. Спільнота Дмитро Гланц.

22. Криворізький IT-кластер

Kryvyy Rih IT Cluster Артем Карявка. Більше про IT у Кривому Розі — — спільнота розвиває культуру високотехнологічного підприємництва в Кривому Розі. Кластер був заснований у 2015 році трьома організаціями: Науково-виробничим Діагностичним Центром, Європейською Бізнес Школою та Міжнародною Бізнес Асоціацією. Ком'юніті об'єднало понад 10 учасників і партнерів. Виконавчий директор —. Більше про IT у Кривому Розі — за посиланням

23. Луцький ІТ-кластер

LITaC: Lutsk IT-сluster — об’єднання компаній, організацій, структур та спеціалістів сфери інформаційних технологій у місті Луцьку та Волинській області, які інтеграційно взаємодіють між собою. Засновано у 2015 році. Спільнота об’єднує ІТ-спеціалістів, згуртовує людей для спільних проєктів, заходів та рекреації, співпрацює з різними компаніями, допомагає університетам з актуалізацією освітніх програм, співпрацює зі школами, організовує аутсорсингові розробки. Співзасновник — Віктор Левандовський.

24. Івано-Франківський ІТ-кластер

IT-cluster Івано-Франківськ — об'єднання засновано у 2015 році за ініціативи керівників найбільших дев'яти ІТ-компаній області задля розвитку ІТ-галузі Івано-Франківська та регіону. Учасниками кластера є представники ІТ-партнерів, технологічних компаній та спільнот, а також афілійовані учасники, котрі представляють освіту, владу та бізнес, поділяють бачення, місію та цінності громадської організації. Окрім розвитку ІТ, співпраці науки та бізнесу зусилля кластера активно спрямовані на розвиток освіти. Спільнота продуктивно співпрацює з місцевими освітніми закладами — надає інформацію та рекомендації щодо потреб на ринку: інформує, які конкретні практичні знання потрібні програмістам у роботі. Директорка — Ірина Дарвай. Проєкти кластера — за посиланням.

25. Коломийський ІТ-кластер

Kolomyia IT Cluster — автономний структурний підрозділ Івано-Франківського ІТ-кластера, який був заснований у 2017 році. Це об'єднання ІТ-фахівців, які відбулись кожен у своїй професії і тепер працюють над розвитком ІТ-спільноти та поширенням ІТ-культури в рідному місті. На сайті та у соцмережах кластера публікується корисна інформація про IT-навчання, вакансії, лекції та події в Коломиї та Івано-Франківську. Очільник філії IT-Cluster Івано-Франківськ в місті Коломия — Микола Романюк. Проєкти кластера — за посиланням.

26. Чернігівський ІТ-кластер

Chernihiv IT Cluster — ком'юніті, яке було створене у 2017 році, об'єднує наразі дев'ять компаній Чернігова. Ці компанії працюють у різних напрямках: створення e-commerce моделей; автоматизація бізнес-процесів; розробка сайтів, продуктів та рішень для бізнесу. Місією спільноти є вдосконалення умов для розвитку та промоції IT-галузі в регіоні через підвищення рівня та якості профільної освіти, популяризація Чернігова як комфортної локації для ІТ-бізнесу, а також об’єднання відповідних компаній зі спільними цінностями. Голова правління Chernihiv IT Cluster — Юлія Дайнеко. Проєкти кластера — за посиланням.

Також слід згадати про Асоціацію IT Ukraine, яка є найбільшим національним об’єднанням ІТ-компаній в Україні та представляє інтереси понад 85 000 ІТ-спеціалістів. Об'єднання займається захистом інтересів ІТ-компаній у сфері оподаткування та юридичних аспектів ведення бізнесу; реалізує освітні та соціальні проєкти; забезпечує юридичну і PR підтримку, обмін досвідом між учасниками та партнерами; промотує бренд України як провідного розробника та постачальника IT-продуктів і послуг у світі.

Інфографіка про бізнес-ком'юніті IT-галузі — дані від Асоціації «IT Ukraine»

А ще допомагає компаніям отримати контракти на міжнародних ринках та представляє інтереси компаній-учасників у міжнародних індустріальних організаціях. Асоціація IT Ukraine багато років проводить різні глобальні та локальні дослідження українського IT-ринку. Виконавча директорка — Марія Шевчук. Детальніше про діяльність Асоціації — за посиланням.

Нещодавно Асоціація IT Ukraine спільно з виданням Mind та за підтримки Мінцифри провели дослідження «Де IT на ВІЙНІ», згідно з яким за два роки повномасштабної війни технологічна індустрія вклала в підтримку Сил оборони України щонайменше 38,8 млрд грн, у гуманітарні проєкти — 2,4 млрд грн, на допомогу ветеранам скерувала 2,8 млрд грн.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також галузь інвестує в перемогу не тільки кошти з виторгу, а й власний досвід та експертизу. «Ми переживаємо наймасштабнішу війну технологій у світі. Без новітніх розробок було б значно важче протистояти ворогу, у якого більше ресурсів. Втім технологічні компанії прийняли цей виклик. Сотні їхніх розробок уже знищують окупантів», — сказано в дослідженні.

90% ІТ-фірм мають мобілізованих працівників. Переважна більшість цих компаній продовжують зберігати за ними робочі місця, закуповувати спорядження, надавати фінансову підтримку, зберігати виплати зарплати. У лавах Сил оборони перебуває понад 10 000 співробітників ІТ-компаній.

Інші IT-ком'юніті, хаби, коворкінги

Окрім кластерів в Україні існує чимало IT-хабів, інноваційних парків, центрів та коворкінгів, в яких айтівці можуть знайомитися один з одним, ділитися досвідом або просто комфортно працювати. Під час блекаутів такі місця не раз рятували IT-фахівців. Бували часи, коли навіть звичайні кав'ярні та МакДональдз перетворювалися на мініковоркінги. Всіх ми не згадаємо, але хочеться перелічити найвідоміші IT-осередки. Такими місцями є: київський UNIT.City — перший інноваційний парк в Україні; Coworking Platforma (Київ), Peremoga (Київ), Creative States (Київ, Дніпро), смартворкінги «Сад» (Київ), коворкінг Kooperativ (Київ), Generator (Київ), «Промприлад.Реновація» (Івано-Франківськ), LvivTech.City (Львів), CoMMuna (Львів), ТЕРИТОРІЯ (Львів), Coworking Futura (Львів), Sense It Global (Хмельницький), Cooffice (Одеса) та багато інших файних місць.

Інноваційний центр «Промприлад. Реновація». Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За різними оцінками, в Україні також щорічно проводиться до 1000 заходів, пов’язаних з технологіями, стартапами та інвестиціями. Як ми бачимо, ІТ-екосистема в Україні розвивається в тому числі й завдяки ініціативам локальних ІТ-кластерів. Вони створюють нові можливості для айтівців та пожвавлюють бізнес-процеси в регіонах. Тож побажаємо всім нам швидкої перемоги та сталого інноваційного розвитку.