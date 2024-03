Історично так склалося, що в Україні найпопулярнішою ігровою платформою з великим відривом завжди був комп’ютер, але весь інший світ весь час грав і грає на десятках самих різних ігрових консолей. Звісно, більшість з них так чи інакше були представлені й у нас, але тут їхню популярність і частку ігрового ринку навіть неможливо порівнювати з поширеністю у світі.

Але наскільки насправді популярні різні консолі та як вони співвідносяться між собою? Найоб’єктивнішим критерієм для оцінки є, мабуть, їхні тиражі, тобто розміри користувацької бази — також за цим показником зручно порівнювати між собою “класику” минулих десятиліть з сучасними системами. Ми зібрали Топ 25 найбільш продаваних ігрових консолей у світі, незалежно від року виходу та типу — “телевізійні” або портативні.

Відразу зазначимо, що для значної частини консолей вказані не офіційно оприлюднені тиражі, а приблизні оцінки експертів та інші непрямі дані, тож насправді деякі консолі можуть дещо мінятися місцями у цьому “топі” — залежно від того, чию версію вважати більш реалістичною.

25. Wii U (13,56 млн)

Наступниця суперуспішної Nintendo Wii, Wii U стала найгіршою консоллю компанії з погляду на кількість проданих екземплярів. Консоль випускалася з 2012 до 2017 р. – одночасно з іншою системою Nintendo, портативною 3DS. Wii U “протрималася” лише 5 років — дуже мало як для консолей компанії, і за словами колишнього президента Nintendo of America, цей досвід допоміг їм у створенні Switch. З ігор на цій платформі можна згадати The Legend of Zelda: Breath of the Wild і Super Mario 3D World.

24. PlayStation Vita (14-15 млн)

Наступниця популярної PSP, друга портативна консоль від Sony вийшла у 2011 р. і не змогла повторити успіх попередниці. Виробник дуже швидко припинив повідомляти дані про продажі Vita, тому орієнтуватися доводиться на непрямі дані: так, ресурс Gamesindustry.biz свого часу повідомляв, що оцінює продажі Vita як менші ніж 15 млн і трохи попереду Wii U. Підтримку PS Vita припинено у 2019 р., з популярних ігор можна згадати Persona 4 Golden.

23. Master System (до 20 млн)

8-бітова домашня система від Sega, що належала до третього покоління консолей, вперше була випущена у 1985 р. під назвою Mark III. Master System конкурувала з легендарною NES і поступилася системі Nintendo через меншу кількість ігор. Цікаво, що Master System набула великої популярності у Бразилії, де консоль вийшла у 1989 р… і продається й досі! Її тираж там становить 8 млн — за різними оцінками, це майже половина від усіх проданих Master System у світі. Серед найвідоміших ігор на цій платформі – Phantasy Star і Sonic the Hedgehog.

22. Xbox (~21 млн)

Перша спроба Microsoft на ринку ігрових консолей вийшла досить вдалою — Xbox вийшов у 2001 р., і хоча й “прожив” лише 5 років, зумів розійтися тиражем трохи більше ніж 20 млн. Знов-таки, остаточних офіційних даних немає, але у 2006 р. Microsoft зазначала “понад 24 млн консолей Xbox” — і саме такий тираж вказаний у Вікіпедії у статті про Xbox. Але насправді у це число тоді було включено й наступницю, Xbox 360, з її на той момент 3,3 млн — тож реальний тираж першого Xbox все ж таки має бути в районі 20-21 млн. Одними з найвідоміших ігор на Xbox стали перші дві частини у франшизі Halo.

21. GameCube (21,74 млн)

Ще одна система Nintendo з низькими продажами, як для цієї компанії. Життєвий цикл GameCube становив 6 років — з 2001 до 2007 р. Цікаво, що за цей час було продано понад 200 млн ігор — виходить майже по 10 ігор на кожну консоль, і це найкращий показник серед усіх систем Nintendo на цей час. З ігор, що отримали найвищі оцінки на цій платформі, можна згадати Metroid Prime, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Twilight Princess.

20. Xbox Series X|S (21+…27 млн)

Microsoft з 2015 року не розкриває тиражі своїх консолей, тому точно оцінити кількість проданих консолей поточного покоління неможливо. Xbox Series — це лінійка з двох консолей, потужнішої Xbox Series X та слабкішої й дешевшої Xbox Series S (такий собі аналог потужного та бюджетного ігрового ПК). Лінійка вийшла у 2020 р., і за одними даними (слайд з офіційної презентації компанії у Бразилії влітку 2023), розійшлася тиражем понад 21 млн, за іншими (звіт про прибутки видавця Take-Two наприкінці 2023) — 27 млн. В усякому випадку, життєвий цикл консолі ще не добіг кінця, тому її тираж надалі лише зростатиме, і нижче 20-го місця вона вже точно не впаде. З типових ігор платформи можна згадати Gears 5, Forza Horizon 5 та Halo Infinite.

19. Atari 2600 (30 млн)

Одна з найперших ігрових консолей у світі від компанії, що до того спеціалізувалася на аркадних ігрових автоматах. Atari 2600 була випущена у 1977 р., популяризувала формат змінних картриджів і протрималась аж до початку 90-х. Всього за цей час, згідно з офіційним пресрелізом, було продано 30 млн консолей. Серед найуспішніших ігор цієї платформи можна загадати Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong — кожна з цих ігор мала мільйонні тиражі.

18. Mega Drive (до 31 млн)

Ще одна консоль від Sega — 16-бітова Mega Drive (відома у США під назвою Genesis), що вийшла у 1988 р., протрималась до 1997 і знов-таки конкурувала з платформою Nintendo — легендарною SNES. Але цього разу, хоча в Японії “битва” знову була програна, за її межами консоль Sega почувалася дуже непогано. Точних даних щодо її тиражу немає: вважається, що оригінальна консоль була продана тиражем до 31 млн екземплярів. Але якщо додати сторонні варіації (Sega ліцензувала систему різним компаніям по всьому світу), можна легко припустити, що сукупний тираж буде суттєво вищий — так, різні експерти оцінюють загальну кількість Mega Drive та її варіантів у 35-40 млн (наприклад, у Бразилії Tectoy продавала її аж до 2023 р. і загалом реалізувала 3 млн екземплярів). У такому випадку можна вважати, що Mega Drive і наступна консоль мають помінятися місцями.

17. Nintendo 64 (32,93 млн)

Третя домашня консоль Nintendo (і остання “велика” система, що використовувала картриджі, якщо не рахувати Switch), вийшла у 1996 р. і конкурувала з Sony PlayStation. Назву консоль отримала через використання 64-бітового процесора (у головного конкурента був 32-бітовий). Згідно з офіційною інформацією, Nintendo 64 за 6 років існування розійшлася тиражем 32,93 млн екземплярів і досі вважається однією з найвідоміших консолей. Серед знакових ігор системи можна згадати Super Mario 64, GoldenEye 007, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Perfect Dark.

16. Super Nintendo Entertainment System (49,1 млн)

Що добре з консолями Nintendo — по них існують офіційні дані щодо продажів, тож і у випадку неймовірно популярної свого часу SNES ми знаємо точну кількість проданих систем. SNES вийшла у 1990-му році та, як і Sega Genesis, випускалась у різних регіонах іншими компаніями за ліцензією. Життєвий цикл SNES закінчився аж у 2005 р., вона була найбільш продаваною системою в епоху 16-бітових консолей і навіть після неї зберігала неабияку популярність. Класичними іграми платформи вважаються Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Dragon Quest VI, Street Fighter II.

15. PlayStation 5 (50+ млн)

Ігрова система поточного покоління від Sony вийшла наприкінці 2020 р. Попри серйозний дефіцит на початку і неспроможність компанії протягом досить довгого періоду наростити її виробництво у достатній кількості, PlayStation 5 розійшлася тиражем у понад 50 млн екземплярів (за офіційними даними на кінець 2023 р.) — тобто принаймні вдвічі більшим за свого головного конкурента, Xbox Series X|S. Серед найвідоміших ігор платформи можна назвати God of War, Gran Turismo 7, Spider-Man.

14. Xbox One (~58 млн)

Третя консоль у серії Xbox вийшла у 2013 р., протягом життєвого циклу, що закінчився у 2020 р., отримала пару оновлених версій – One S та One X, та розійшлася загальним тиражем у приблизно 58 млн — знов-таки, це стало відомо завдяки вже згаданому слайду з презентації Microsoft у Бразилії минулого року. Одними з найкращих ігор на Xbox One були Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V.

13. Nintendo Entertainment System (61,91 млн)

Перша домашня консоль Nintendo, яку компанія вирішила розробити на початку 80-х років, після успіху аркадних відеоігор. В Японії консоль вийшла у 1983 р. під назвою Famicom (від Family Computer), американським же гравцям довелося чекати цілих два роки — в США вона була випущена з оновленим дизайном та назвою NES (Nintendo Entertainment System). Життєвий цикл NES становив цілих 12 років, за цей час було продано, за офіційними даними, майже 62 млн консолей. Вважається, що саме NES свого часу врятувала ринок відеоігор після великої кризи 1983 р., пов’язаної з крахом Atari. Серед найвідоміших ігор системи можна згадати The Legend of Zelda, Metroid, Contra, Duck Hunt.

12. Nintendo 3DS (75,94 млн)

Остання на сьогодні виключно портативна ігрова система Nintendo, 3DS була наступницею дуже популярної Nindendo DS і багато в чому мала вигляд її покращеної та оновленої версії. Головною “фішкою” консолі був верхній екран з 3D-зображенням, яке не потребувало додаткових окулярів. Втім, хоча консоль і мала великий успіх, повторити феномен DS їй не вдалося — 3DS випускалася з 2011 до 2020 р., мала багато різних версій та модифікацій (2DS, 3DS XL, New 3DS тощо) і продалася сукупним тиражем понад 75 млн екземплярів. Знаковими іграми на платформі були Mario Kart 7, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Fire Emblem Awakening, Monster Hunter 4.

11. Game Boy Advance (81,51 млн)

32-бітова портативна ігрова консоль Nintendo, наступниця легендарної Game Boy. GBA отримала звичний сьогодні “пейзажний” дизайн з кнопками обабіч екрана (GB/GBC були “портретними”, з кнопками під екраном). GBA продавалася з 2001 до 2010 р. і отримала кілька редизайнів — зокрема розкладаний варіант Game Boy Advance SP, ідея дизайну якого потім була використана у Nintendo DS. Завдяки ігровій базі, зворотній сумісності з GBC та практичній відсутності конкуренції на ринку GBA стала дуже успішною консоллю. Серед найбільш “тиражних” ігор на платформі можна згадати велику кількість різних “покемонів”, Mario Kart: Super Circuit, Super Mario Advance.

10. PlayStation Portable (82,5 млн)

Інформацію щодо фінального тиражу своєї першої портативної консолі Sony офіційно не оприлюднювала, але колишній президент Sony Interactive Entertainment America у 2023 р. написав у твітері, що загальні продажі PSP за весь час існування консолі (з 2004 до 2014 р.) становили 82,5 млн екземплярів. Це був неабиякий успіх для компанії, який вона спробувала повторити, випустивши PlayStation Vita (але попри досить велику фанбазу PSP, вдруге дива не сталося). Найвідомішими іграми PSP були Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Monster Hunter Portable 3rd, Gran Turismo, God of War: Chains of Olympus.

9. Xbox 360 (понад 84 млн)

Друга консоль у серії Xbox, що випускалася у період з 2005 до 2016 р. (тобто ще кілька років після появи її наступниці, Xbox One). Xbox 360 — найпродаваніша консоль Microsoft, повторити цей успіх з наступницею компанії не вдалося; судячи з усього, не вийде й у поточному поколінні. Точної кількості проданих Xbox 360 насправді немає — останнього разу компанія звітувала у 2014 р. про постачання 84 млн “коробок” до рітейлерів, після чого з 2015 р. припинила оприлюднювати такі дані. Зважаючи на те, що хоча консоль і продавалася ще два роки після цього, однак на ринку вже була присутня наступна модель, можна припустити, що подальші продажі Xbox 360 були невеликі. Серед знакових ігор платформи можна згадати Grand Theft Auto V, Halo 3, Red Dead Redemption.

8. PlayStation 3 (понад 87,4 млн)

Третя домашня консоль Sony протрималась на ринку цілих 11 років — з 2006 до 2017. У цей час її головними конкурентами були Xbox 360 та Nintendo Wii, вона стала першою ігровою системою з приводом Blu-ray і першою PlayStation з онлайновими соціальними функціями. Остаточних даних про її продажі немає — у березні 2017 Sony повідомила про 87,4 млн проданих консолей, але після цього PlayStation 3 ще вироблялась 2 місяці, тож експерти вважають, що фінальний її тираж має становити 87,5-88 млн. Одними з найкращих PS3-ігор вважаються The Last of Us Part 1, Uncharted 2: Among Thieves, Dark Souls, LittleBigPlanet 2.

7. Wii (101,63 млн)

Після порівняно невдалого GameCube Nintendo вирішила зробити “щось зовсім інше”, відмовилась від прямої конкуренції з Sony та Microsoft і створила Wii – казуальну ігрову систему з революційним на той момент керуванням: її контролер мав датчик руху і дозволяв керувати грою за допомогою жестів. Компанія не стала ганятися за високою продуктивністю системи, через що консоль була порівняно недорогою, плюс Wii стала першою домашньою системою Nintendo з підключенням до інтернету та цифровим онлайн-магазином. Через орієнтацію на масового казуального гравця, ефектне керування та нижчу, ніж у конкурентів, ціну, Wii мала дуже великий успіх – понад 100 млн проданих консолей та 920 млн програмного забезпечення. Серед найвідоміших ігор платформи – Wii Sports, Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Twilight Princess, Xenoblade Chronicles.

6. PlayStation (102,49 млн)

Свою першу домашню консоль Sony випустила у 1994 р. – після невдалої спроби співробітництва з Nintendo, для якої Sony намагалася розробити периферійний привід Super NES CD-ROM. PlayStation стала дуже успішною консоллю — завдяки використанню ефектної на той час полігональної 3D-графіки в іграх, відносно низькій вартості, агресивній рекламі, яка просувала консоль серед старшої аудиторії та, звісно, завдяки величезній бібліотеці ігор. Загалом для PlayStation було випущено понад 3 тис. ігор, що розійшлися сукупним тиражем у майже 1 млрд екземплярів. Саме на першій PlayStation стартували такі класичні ігрові серії, як Gran Turismo, Resident Evil, Tekken. Життєвий цикл консолі становив 12 років — PlayStation випускалась аж до 2006 р. (і це при тому, що її наступниця, PlayStation 2, на той момент уже була у продажу цілих 6 років).

5. PlayStation 4 (117,2 млн)

PlayStation 4 домінувала на ринку домашніх консолей у восьмому поколінні: вона була випущена у 2013 р. і все ще залишається актуальною. Саме PS4 належить титул “найшвидшої консолі, що досягла 100 млн продажів” — навіть лідер цього топу їй поступається за цим показником (хоча й лише на 2 місяці). Головний конкурент — Xbox One — розійшовся вдвічі меншим тиражем за PS4, яка все ще продається (за офіційними даними, лише у 2022 фінансовому році Sony продала 1 млн екземплярів). Загальний тираж ігор, проданих на PS4, перевищує 1 млрд, серед бестселерів – Marvel’s Spider-Man, Grand Theft Auto V і God of War, кожна з яких має 20-мільйонні тиражі.

4. Game Boy / Game Boy Color (118,69 млн)

Попри те, що Game Boy Color — оновлена версія портативної консолі Game Boy з кольоровим екраном — вийшла через цілих 9 років (реліз GB відбувся у 1989 р., GBC — у 1998 р.), вона все ж таки вважається не наступним поколінням, а лише оновленою ревізією оригінала (обидві базуються на одному процесорі). Nintendo зняла з виробництва обидві консолі у 2003 р. – тобто їхній сукупний життєвий цикл становить 14 років. Згідно з офіційними даними, обидві системи розійшлися тиражем майже 120 млн екземплярів, а ігор було продано понад 500 млн. Найпопулярнішою грою на Game Boy був Tetris (~35 млн копій), на Game Boy Color – Pokémon Gold and Silver (~23 млн).

3. Nintendo Switch (139,36 млн)

Після фактичного провалу Wii U Nintendo зрозуміла, що схема Wii більше не працює, і треба знову придумувати щось нове. В результаті з’явилась гібридна консоль Switch, яку можна використовувати і як портативну систему, і як повноцінну домашню консоль, підключену до телевізора. Вона вийшла у 2017 р. і досі залишається актуальною, хоча чутки щодо її наступниці точаться вже довго — вважається, що Switch 2 може вийти на початку 2025 або навіть наприкінці 2024. Через 2 роки Nintendo випустила “полегшену” ревізію Switch Lite — виключно портативну, з незнімними контролерами, а ще через 2 — покращений варіант оригінала з OLED-екраном. Зі Switch Nintendo знову “вгадала” — консоль чекав шалений успіх, і враховуючи, що перші два місця у топі найпродаваніших систем посідають вже “мертві” консолі, у Switch є всі шанси його очолити в майбутньому. Грою з найбільшим тиражем на Switch є Mario Kart 8 Deluxe — станом на кінець 2023 р. її придбали 60,58 млн гравців, тобто майже кожен другий власник консолі.

2. Nintendo DS (154,02 млн)

Ще одна суперпопулярна консоль Nintendo, цього разу суто портативна. “Фішкою” NDS були два екрани (Dual Screen, звідси й DS у назві), один з яких був сенсорним, що дозволяло створювати ігри з незвичними на той час ігровими механіками. Як і з іншими консолями, протягом життєвого циклу (2004 — 2013 рр.) Nintendo випустила кілька оновлених ревізій (DS Lite, DSi, DSi XL), сукупний тираж яких перевищив 150 млн — це зробило Nintendo DS найбільш продаваною портативною консоллю і найбільш продаваною ігровою системою (незалежно від типу) у Nintendo. Також NDS є найуспішнішою консоллю компанії за кількістю проданих ігор — 950 млн (найбільший тираж мала New Super Mario Bros. – 30,8 млн копій).

1. PlayStation 2 (понад 155 млн)

І лідером за кількістю проданих консолей є PlayStation 2. Вона прийшла на зміну першій PlayStation у 2000 р. і не просто повторила її успіх, а й затьмарила його. PS2 була набагато потужніша, завдяки чому ігри виглядали набагато краще за попередницю, плюс у консолі був DVD-привід, тож її можна було використовувати ще і як побутовий DVD-плеєр (у майбутньому Sony повторить таке рішення з PlayStation 3 і приводом Blu-ray). PlayStation 2 була беззаперечним лідером у своєму поколінні — достатньо сказати, що сукупний тираж всіх її конкурентів, Dreamcast, GameCube та Xbox, був майже втричі нижчий. Наразі точна кількість проданих PS2 невідома — є лише інформація, що станом на березень 2012 її тираж становив 155 млн, але після цього консоль продавалась ще майже рік. Як і у випадку з першою PlayStation, PS2 мала величезну бібліотеку ігор – понад 4 тис., які продалися сукупним тиражем у понад 1,5 млрд копій. Серед хітів платформи варто згадати Gran Turismo 3: A-Spec, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, God of War.