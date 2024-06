Довідка: Uni-Bit Studio — це команда професіоналів, що створює захоплюючі ігри для смартфонів, комп’ютерів або консолей. Вона вже понад 9 років займається розробкою мобільних ігор та застосунків, а також постачає кваліфікованих спеціалістів до інших студій і бізнесів. Загалом компанія працює у таких напрямках: development of mobile, console, and PC games; creation of high-quality 2D and 3D graphic design for AAA projects; development of VR, AR, and MR projects for entertaiment, marketing, and education; professional experience with NFT projects; software project management and art/game development consulting.