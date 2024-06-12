Нам стало цікаво, чим живе український геймдев під час війни, тому ми звернулися до найбільших представників індустрії з такими питаннями:

Які нові проєкти зараз в роботі та що планується в майбутньому? Як змінилася робота компаній та життя співробітників через війну? Як загалом зреагував на події в Україні ринок геймдеву та клієнти компаній?

Зауважимо, що не всі компанії, до яких ми звернулися, знайшли час та можливість відповісти нам. Також до деяких компаній ми вирішили не надсилати запити з ідеологічних причин (зв’язки з рф). У будь-якому разі, читайте та пишіть у коментарях, що думаєте про український геймдев. Відповіді нижче. Але спочатку трохи статистики.

За рік роботу втратило майже 15% фахівців

Попри війну, геймдев ринок в Україні непогано розвивається, так само як і IT-галузь. Проте працівників в українському геймдеві стає трохи менше. Так, за даними GameDev DOU на лютий 2024 року, кількість фахівців в індустрії за пів року скоротилася на 1020 людей (або 11,75%), а за рік — на 1411 (майже 15%). Цікаво, що частка саме технічних спеціалістів за останні пів року зросла. Взимку 2023 року їх було 81,4% від усіх працівників, в серпні минулого року — майже 81%, а станом на лютий 2024 року — 84%. Причинами скорочення вважається обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг.

Щодо вакансій, то весна для геймдевців закінчилася на позитивній ноті — після падіння на 5% у квітні, травень повернув показники до березневого рівня. Можливість працювати віддалено, як і завжди, присутня у переважній більшості пропозицій. А містами-лідерами, в яких найбільше шукали геймдев-фахівців у травні 2024 року, стали Київ, Львів та Дніпро.

Однією із тенденцій, спричинених війною, є також відкриття українськими геймдев-компаніями представництв та офісів у країнах Євросоюзу. Найбільш популярною локацією є Польща, де відкрилися за останні два роки більше 10 компаній-розробників ігор. Ця тенденція свідчить про бажання українських розробників збільшити аудиторію, отримати доступ до європейських ринків та залучити кваліфікованих фахівців. Про це більш детально представники геймдев індустрії повідали на iForum 2023. Відео з дискусійної панелі — тут.

Український геймдев: плани та нові проєкти

Ольга Сендзюк, Studio Manager, Ubisoft Ukraine:

Українські студії Ubisoft беруть участь в найвідоміших франшизах компанії. Зараз триває робота над Assassin’s Creed Shadows, XDefiand, Rainbow 6 Seige та Rainbow 6 Mobile, Skull&Bones. Окрім того, у компанії сильні технічні команди працюють над рушіями Ubisoft, Ubisoft Connect, автоматизацією, комплаянсом та іншим. А ще Ubisoft Ukraine багато років поспіль є міжнародно визнаним експертом в питаннях accessibility.

Компанія планує закріплювати позиції на тих елементах, де вже має гарну репутацію та експертизу, та досліджувати можливості росту як команд, так і внеску в ігри та сервіси. Ubisoft Ukraine буде продовжувати розвиватися в Україні, інвестувати в зростання економіки та піклуватися про команди.

Довідка: Ubisoft Ukraine — це дім для двох динамічних студій розробки ігор, розташованих у Києві (заснована у 2008 році) та Одесі (заснована у 2018 році). Маючи понад десятирічну історію, Ubisoft Ukraine зарекомендувала себе як життєво важлива частина глобальної мережі Ubisoft. сприяючи створенню визнаних ігор на різних платформах, включаючи мобільні. Талановиті українські команди мають багатий досвід і креативність, співпрацюючи з такими відомими франшизами як Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Tom Clancy’s Ghost Recon, Rainbow Six, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones та багатьма іншими. Влітку 2016 року на базі київської студії було відкрито відділ тестування відеоігор, які розробляються студією. Також Ubisoft Kyiv відповідає за розробку ПК версій ігоор і бере участь у спільній розробці разом з іншими філіями компанії.

Олена Бурда, General Manager у Plarium Ukraine та Plarium Poland:

Цього року компанія відзначає п’яту річницю свого найуспішнішого проєкту RAID: Shadow Legends. Гра продовжує утримувати провідні позиції на американському ринку серед RPG. На початку року завдяки співпраці з Capcom було запущено кросовер із Monster Hunter в RAID. Крім того, компанія співпрацювала з Universal Games and Digital Platforms, результатом чого стала поява Ксени як легендарної героїні в RAID.

Plarium продовжує розвивати PvP-шутер Mech Arena. Гру завантажили вже понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі, і ця кількість постійно зростає. Торік команда випустила десктопну версію гри. Ігри компанії стали доступні на платформах Steam, Epic Store та Microsoft Store. Зараз триває активна робота над розробленням ще неанонсованого шутера від третьої особи та розширюється команда проєкту.

Довідка: Plarium — це міжнародна продуктова компанія-розробник і видавець мобільних та комп’ютерних MMO-ігор у різноманітних жанрах: RPG, Action, Strategy, Casual Games тощо. Понад 1300 фахівців створюють ігри віддалено і в офісах в Ізраїлі, Україні, Фінляндії, Польщі та США. RAID: Shadow Legends, Mech Arena — ці та 18 інших хітів об’єднують більш ніж 450 млн гравців у всьому світі. За 15 років створення ігор компанія досягла високої якості у розробленні та графіці. Facebook двічі визнавав Plarium кращим розробником хардкорних ігор, а проєкти компанії отримують фічеринг від App Store та Google Play.

Олександр Каліберов, STUDIO MANAGER, Gameloft_KHA:

Зараз у портфоліо компанії є два проєкти — Minion Rush та Dragon Mania Legends, а скоро буде довірена розробка ще одного проєкту з числа топ-5 ігор від Gameloft. Назву проєкту поки не розкривають, але запевняють, що це буде дуже захоплююча гра.

«Я раджу всім встановлювати ігри від Gameloft та слідкувати за новинами, оскільки наша команда працює над усіма кращими іграми компанії», — розповів STUDIO MANAGER Gameloft_KHA Олександр Каліберов.



Довідка: Gameloft — це видавець і розробник відеоігор зі штаб-квартирою в Парижі та відділеннями в усьому світі. Компанія створює ігри для всіх цифрових платформ і має аудиторію понад 157 мільйонів користувачів нам місяць. Gameloft керує власними франшизами, такими як Asphalt, Order & Chaos, Modern Combat та Dungeon Hunter. В Україні компанія працює з 2007 року: Gameloft Kharkiv — одна з найбільших та найуспішніших студій розробника відеоігор, з якою співпрацює понад 360 геймлофтерів; Gameloft Lviv — молода студія, яка налічує понад 180 геймлофтерів і продовжує зростати.

Сергій Шумигора, Executive Director, Wargaming Kyiv:

Команда Wargaming Kyiv продовжує розробляти та підтримувати World of Tanks. Це створення і випуск різноманітних ігрових режимів та подій, розробка оновлень, покращень для гри, робота художників. Саме художня команда відіграла велику роль у створенні візуального стилю українських бандлів в благодійному проєкті WargamingUnited.

Частина згаданих ігрових івентів у WoT побудована на грі проти суперників під керівництвом штучного інтелекту, на технології якого і спеціалізується київська студія. Також є окрема велика команда художників Central Art, яка задіяна в роботі з різними іграми Wargaming.

Є і команда Platform, яка розробляє те, що не видно на перший погляд: систему прийому та обробки платежів, лаунчер Wargaming Game Center, функціонування акаунтів, інші внутрішньоігрові сервіси. Вони відіграли важливу роль у створенні технічного рішення для переходу українських гравців на європейські сервери в іграх компанії у 2022 році.

Продовжує працювати команда гри World of Warplanes, яка була розроблена у київській студії WG, і ще одна команда, що працює над неанонсованим поки проєктом. У планах — продовжувати розробляти, підтримувати та робити ігри ще кращими для гравців і випускати нові проєкти. Про них буде повідомлено, коли компанія буде до цього готова.

Довідка: Wargaming — це один із найбільших світових видавців і розробників ігор на ринку free-to-play MMO. Компанія, заснована в 1998 році, має офіси по всьому світу й нараховує понад 5000 співробітників. Аудиторія ігор охоплює понад 200 мільйонів користувачів на всіх великих ігрових платформах. Київська студія Wargaming — одна з перших ігрових компаній в Україні з 20-річною історією. Сьогодні це понад 440 спеціалістів, які розробляють відомі у світі тайтли — World of Tanks та World of Warplanes, а також створюють нові ігри.

Коментар від компанії Kevuru Games:

Назви окремих проєктів компанія називати не може через умови NDA. Kevuru Games зараз активно працює над розширенням присутності в інших регіонах світу, як зі сторони клієнтів та партнерів, так і зі сторони співробітників. Компанія постійно бере участь у важливих світових геймдев конференціях, що дозволяє їй тримати руку на пульсі індустрії, активно просувати бренд та представляти Україну на міжнародній арені.

Довідка: Kevuru Games — це студія ігрового мистецтва та розробки, глобальний партнер із розробки ігор, який допомагає розробникам та видавцям створювати ігри, надаючи послуги як з повного циклу розробки ігор, так і окремого створення ігрового арту. Компанія заснована у 2011 році. Маючи понад 250 штатних професіоналів, Kevuru Games спеціалізується на таких сферах: повний цикл розробки гри; арт (2D, AAA); анімація (2D, 3D); портування; QA.

Данило Полудьонний, Director в N-iX Game & VR Studio:

«Ми продовжуємо підтримання здорових стосунків з нашими партнерами, успішно підписуємо нових клієнтів, а також фокусуємося на розробці власних продуктів», — зазначив нам у коментарі Director в N-iX Game & VR Studio Данило Полудьонний.

Довідка: N-iX Game & VR Studio — компанія з розробки ігор та артвиробництва. Вона заснована у 2012 році як осібна одиниця всередині міжнародної IT-компанії N-iX, яка розробляє ігри, ігровий дизайн і застосунки віртуальної й доповненої реальності. Серед клієнтів N-iX Game & VR Studio такі компанії як Paradox Development Studio, MindArk, Silicon Studio, Adverty. Компанія займається розробкою повного циклу; спільною розробкою; 2D/3D артом; 2D/3D анімацією, захватом руху, VFX; NFT арт продакшеном; Unreal Engine / C++ розробкою; VR та рішеннями Metaverse; хмарними рішеннями. Брала участь у таких великих проєктах, як World of Tanks, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, Stellaris, Crusader Kings III.

Олександр Благодаренко, СЕО компанії Bini Games:

Наразі Bini Games працює за п’ятьма ключовими напрямами, створюючи розвивальні та розважальні продукти для дітей:

▪️Learn&Play. Навчальні застосунки для знайомства з абеткою, цифрами та для розвитку ключових дошкільних навичок. У цьому році вийшов великий проєкт Bini Trucks — гра з елементами конструктору, у якій малюки можуть доглядати за спецтехнікою та будувати власне місто.

▪️Funny Food. Розвивальні застосунки, які занурюють у яскравий всесвіт Кумедної Їжі, де кожна гра відтворює побутові ситуації: приготування їжі, магазин, збір врожаю тощо. Виконуючи різноманітні завдання, діти вивчають основи математики, абетку, розвивають когнітивні навички.

▪️Drawing Team. Інтерактивні розмальовки з покроковим малюванням та малюванням за номерами, у яких, після завершення, намальовані персонажі оживають. Дітям доступна велика палітра кольорів та інструментів, які вони можуть вільно використовувати. Застосунки пропонують, як класичні розмальовки з улюбленими персонажами, так і навчальні завдання для вивчення алфавіту та цифр.

▪️SuperApp. Новий напрям, що має на меті створення додатку-платформи із різноплановими розважальними механіками з розвивальними елементами. Упродовж останнього півріччя було розроблено 10 ігр-механік та понад 10 готуються до включення в додаток платформу.

▪️MaPanda. Проєкт з інтерактивними уроками, де педагоги та психологи в масці милих персонажів дзвонять дітям і проводять заняття. Гарно показав себе на українському ринку, особливо як інструмент для психологічного відновлення малюків після перенесеного стресу та розвитку емоційного інтелекту. Наразі вже майже 3000 дітей пройшли програму психологічної підтримки. Серед них — близько 600 Дітей Героїв.

Також було створено два застосунки нового формату: Whatty — продукт, що базується на взаємодії маленьких користувачів зі штучним інтелектом, а також Bun Bun World — інтерактивні мультфільми із цікавими міні-іграми.

Найближчі цілі та плани компанії Bini Games:

▪️активно розвивати й розширювати продуктовий портфель, вийти в суміжні ринкові ніші (освітні технології, розважальна сфера), а також розширити вікові групи цільової аудиторії;

▪️покращити географічне проникнення продуктів із використанням цільової роботи з локальними ринками та виходу на альтернативні платформи розповсюдження додатків;

▪️пропрацювати можливості, переваги та застосування штучного інтелекту (AI/ML), як у процесах, так і в продуктах;

▪️активізувати розвиток бізнесу, сформувати стратегічні партнерства на ринку, зокрема, з популярними дитячими брендами (Intellectual Property);

▪️розвивати культуру компанії, базуючись на професійності, відповідальності й ініціативності кожного окремо та команд загалом.

Довідка: Bini Games — українська продуктова компанія, провідний розробник розвиваючих мобільних додатків для дітей. Компанія заснована у 2012 році. Команда Bini Games створила понад 30 застосунків і локалізувала їх на більш ніж 10 мов, зокрема на англійську, китайську, українську, має аудиторію більш ніж 350 мільйонів маленьких користувачів по всьому світу. Застосунки працюють на iOS, tvOS, Android (Google Play Store, Amazon).

Олександр Благодаренко, Founder в Uni-Bit Studio:

Цього року компанія працює над кількома цікавими проєктами:

▪️Uni-Bit Studio співпрацює з Blizzard над проєктом Diablo IV, в рамках якого працює над створенням 3D-моделей зброї, елементів довкілля та тварин. Завдяки успішному партнерству, компанія та всі співробітники, що беруть участь у проєкті, були включені до списку авторів в кінці гри, визнавши їх вагому роль у створенні цієї ігрової майстерності.

▪️А ще компанія може похвалитись перемогою разом з командою Blizzard у Game Maker’s Sketchbook Selection в розділі Iconography зі значками талантів для проєкту Warcraft Rumble. Ось — посилання на переможців.

▪️Проєкт Sword Reverie — захоплююча RPG, доступна на платформі Steam. Uni-Bit Studio портувала гру на Meta Quest 2 та Quest 3, розширюючи охоплення на ринку віртуальної реальності. Крім того, компанія постійно додає новий контент і функціонал, щоб надати гравцям більше вражень.

«Ми прагнемо розширювати можливості та залишатися на передових позиціях у галузі розвитку ігор. Головні напрямки включають AAA, мобільні та консольні ігри, VR, AR та MR проєкти. У майбутньому плануємо продовжувати роботу у всіх цих напрямках, зосереджуючись переважно на великих релізах (AAA) для персональних комп’ютерів та ігрових консолей. Крім того, ми розглядаємо можливість значного розвитку у сфері доповненої та віртуальної реальності. Наша компанія планує активно працювати над проєктами для цих платформ, спираючись на значний технологічний прорив у цих областях», — розповів нам Founder в Uni-Bit Studio Олександр Благодаренко.



Довідка: Uni-Bit Studio — це команда професіоналів, що створює захоплюючі ігри для смартфонів, комп’ютерів або консолей. Вона вже понад 9 років займається розробкою мобільних ігор та застосунків, а також постачає кваліфікованих спеціалістів до інших студій і бізнесів. Загалом компанія працює у таких напрямках: development of mobile, console, and PC games; creation of high-quality 2D and 3D graphic design for AAA projects; development of VR, AR, and MR projects for entertaiment, marketing, and education; professional experience with NFT projects; software project management and art/game development consulting.

Вплив війни на роботу геймдев-компаній

Ольга Сендзюк, Studio Manager, Ubisoft Ukraine:

Компанії знадобився час, щоб пристосуватися до нової реальності. Наразі Ubisoft Ukraine віднайшла свій баланс. У пріоритеті безпека та добробут команд, а проєкти та внесок як кодев студії є стабільними.

Частина співробітників захищає Україну, а компанія намагається всіляко підтримувати команди — це можливість взяти довгу відпустку, доступ до сервісів психолога та служби підтримки, постійні внутрішні сесії з експертами із ментального і фізичного здоров’я. Окрім того, в Ubisoft Ukraine розробили програму реінтеграції ветеранів і були відзначені у ТОП-25 роботодавців для ветеранів журналом Forbes.

Щодо хедкаунту — то скорочень у компанії не було, проте є натуральна плинність кадрів, є працівники, що виїхали та приєднались до інших студій Ubisoft. Зараз українські студії співпрацюють з близько 750 фахівцями.

Олена Бурда, General Manager у Plarium Ukraine та Plarium Poland:

Деякі працівники компанії долучилися до ЗСУ, хтось допомагає підрозділам, відправляє гуманітарну допомогу й навіть відкриває власні благодійні фонди. Пріоритетами для Plarium є безпека та добробут співробітників і їхніх родин. Впроваджено нові бенефіти й оновлено наявні для забезпечення підтримки фахівців. Компанія надає допомогу під час релокації й облаштування робочого місця в разі блекаутів. Запроваджено лекції та компенсації консультацій із психологами, а також можливість взяти лікарняні в разі відключень світла, обстрілів чи екстрених ситуацій.

Plarium остаточно перейшла на віддалений формат роботи. Співробітники працюють дистанційно в Україні та за її межами. Офіс у Львові продовжує функціонувати та переїхав у більше приміщення. Також відкрито студію у Варшаві. Для тих, хто служить у ЗСУ, зберігаються робочі місця та надається повна матеріальна допомога до їхнього повернення з війни.

Також до роботи повертаються ветерани. Наразі в Plarium Ukraine працює понад 650 спеціалістів. У компанії не було скорочень через війну. Проте на початку року було оголошено про деякі зміни в глобальній організації Pixel United, які вплинули на позиції в глобальній команді, зокрема на команду Plarium в Україні. Під час цього перехідного періоду існувала підтримка співробітників, яких це торкнулося: було надано матеріальну допомогу, рекомендаційні листи, консультації та гайди щодо пошуку роботи.

У 2023 році Plarium увійшов у ТОП-3 платників податків серед резидентів «Дія.City». Було розширено співпрацю з українськими фондами, серед яких Національний реабілітаційний центр UNBROKEN, «Діти Героїв», Veteran Hub, «Волонтерська» та інші. Також компанія долучилася до оновлення шкільної програми з інформатики за ініціативи Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти й науки.

Олександр Каліберов, STUDIO MANAGER, Gameloft_KHA:

На початку вторгнення компанія чітко визначила, що життя й здоров’я співробітників — це пріоритет номер один, тому намагалася забезпечити всіх необхідним для продовження роботи в умовах кризи.

У Gameloft є дві студії в Україні (Харківська та Львівська). В перші місяці конфлікту багато співробітників з Харкова вирушили до Львова, де спільно продовжили працювати. Компанії довелося оптимізуватися, щоб отримати новий для студії проєкт. За рік після початку повномасштабного вторгнення українська команда очолила надважливу гру для фінансових показників глобальної компанії. Більшість команди Gameloft залишається в Україні, переважна більшість — у Харкові.

«Частина локального менеджменту, включаючи мене, знаходиться у Харкові, але ми всі активно слідкуємо за новинами та підтримуємо зв’язок з усіма членами нашої команди цілодобово, 24/7», — зазначив STUDIO MANAGER Gameloft_KHA Олександр Каліберов.



Як нещодавно повідомила HR Manager у Gameloft Kharkiv Катерина Кошпаренок, штат харківського офісу компанії зменшився на 41 працівника. За даними GameDev DOU, у цей перелік потрапив і голова студії Артем Набатов, який пропрацював у компанії понад 14 років.

«Це рішення було прийнято непросто, і ми розуміємо, який вплив воно може мати на постраждалих співробітників. Ми працюємо з ними в кожному конкретному випадку, щоб знайти найкращий спосіб вирішення їхньої ситуації», — заявила Катерина.

Менеджерка також підкреслила, що повідомлення про звільнення та компенсації були здійснені, відповідно до українського законодавства. А ще вона розповіла про причини, чому студія пішла на цей крок.

«Ми повинні постійно переглядати наші виробничі потужності. Після ретельного розгляду та у відповідь на постійні зміни ринкових умов, з якими ми стикаємося, виникла необхідність запровадити скорочення штату», — підсумувала менеджерка.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року стало відомо про звільнення 38 працівників у львівському офісі компанії — Gameloft Lviv.

Сергій Шумигора, Executive Director, Wargaming Kyiv:

Щодо глобального Wargaming, до якого відноситься і київська студія, то після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році було прийнято рішення про вихід з ринків рф і рб, припинення бізнесу в цих країнах і закриття офісу розробки компанії в Мінську. Після цього рішення компанія втратила $250 млн і близько 1600 співробітників, проте звільнень в київській студії через це рішення не було.

Працівники в Києві отримували та продовжують отримувати підтримку від глобального WG після початку повномасштабного вторгнення. До кінця 2022 року було оптимізовано бізнес і переглянуто портфоліо.

Компанія намагається надати співробітникам всю можливу підтримку, в тому числі й через доступ до платформи із психологічної підтримки. Зараз у Wargaming Kyiv понад 440 спеціалістів. Частина з них служить в лавах ЗСУ, компанія продовжує виплачувати їм зарплату в повному обсязі.

Коментар від компанії Kevuru Games:

З першого дня війни найголовніше питання для компанії — це безпека працівників. Окремим пунктом було максимальне збереження робочих місць в умовах воєнного стану та рецесії економіки.

Наступним викликом було — збереження пулу існуючих клієнтів та залучення нових в умовах нової реальності (відключення електрики, нових атак). Компанія розробила план для забезпечення безперебійної роботи під час вимкнень електронергії та блекаутів, оптимізувала процеси. Наразі значна частина команди Kevuru Games знаходиться за кордоном, постійно на зв’язку та готова підстрахувати колег, які знаходяться в Україні, у будь-яку мить.

На цей час в компанії є відкриті вакансії як для українських спеціалістів, так і для фахівців з інших країн, де працює Kevuru Games. За більш ніж два роки війни кількість співробітників змінилась. Особливо за останній рік у зв’язку із кризою на геймдев ринку.

Основне скорочення штату було через такі причини: легалізація за кордоном; глобальне сповільнення ринку ІТ послуг, зокрема геймдев; клієнти (як нові, так і теперішні) більш повільно та обережніше інвестують у нові проєкти в Україні. Наразі в компанії працюють 259 співробітників.

Данило Полудьонний, Director в N-iX Game & VR Studio:

«В перші два тижні війни було складно, тому що в хаосі переміщень людей було важко робити та відслідковувати роботу. Після цього періоду, коли люди перемістились в безпечні місця — робота продовжилась в попередньому режимі. Далі були проблеми зі світлом і комунікацією. Компанія допомагала працівникам в придбанні джерел живлення і супутникових систем Starlink. Звільнень не було, наразі в нас працює близько 210 людей (фулл та парт-тайм)», — повідав нам Director в N-iX Game & VR Studio Данило Полудьонний.

Олександр Благодаренко, СЕО компанії Bini Games:

Однією з пріоритетних задач було питання безпеки співробітників і їх сімей. Компанія ввела систему компенсацій для придбання необхідного обладнання і надавала консультації для того, щоб допомогти кожному в індивідуальній ситуації. Щоб підтримати осіб, які постраждали від воєнних дій, було засновано благодійний фонд, куди виділяється до 10% прибутку.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Bini Games вимушено перейшла на повністю віддалений формат діяльності, бо єдиний офіс компанії був у Харкові. Це призвело до перебудови більшості процесів, але така модель роботи довела ефективність в наявних умовах.

Компанія продовжила заплановану ще у 2021 році стратегічну трансформацію Bini Games, у зв’язку із чим штат скоротився з 250 до 200 осіб. Також поступово компанія перейшла до студійного формату організаційної структури та виокремила підрозділ паблішингу. Абсолютна більшість контракторів в Bini Games є українськими фахівцями.

Олександр Благодаренко, Founder в Uni-Bit Studio:

Під час війни компанія вирішила швидко адаптуватись та змінити підходи для забезпечення безпеки персоналу і стабільності діяльності:

▪️режим роботи — було введено дистанційну форму роботи для співробітників, щоб зменшити ризики фізичної безпеки та забезпечити продовження діяльності компанії;

▪️відбулося підвищення комунікації між командами та керівництвом компанії задля забезпечення швидкої реакції на будь-які випадки;

▪️відбулося забезпечення безпеки та неперервності роботи під час надзвичайних ситуацій; Uni-Bit розробила систему планування, яка включала спектр заходів і стратегій реагування на можливі проблеми. Особливою увагою було враховано той факт, що деякі співробітники проживали на окупованих територіях, тому було важливо забезпечити їхню безпеку та негайно перемістити у безпечні місця.

Під час повномасштабного вторгнення, компанія Uni-Bit стикнулася з необхідністю прийняття ряду непопулярних рішень, включаючи звільнення працівників. У перші дні конфлікту, було звільнено 8 працівників з рф через об’єктивні обставини та безпекові аспекти.

Протягом двох років, в компанії також відбулися інші звільнення внаслідок ситуації на ринку та зменшення завантаження працівників. Однак, водночас, було і розширення персоналу в певних напрямках діяльності компанії. Наразі в Uni-Bit працює 48 українських фахівців.

Як реагують на війну клієнти та ринок геймдеву

Ольга Сендзюк, Studio Manager, Ubisoft Ukraine:

Українські студії вже багато років є надійним партнером всередині Ubisoft на основних франшизах і продовжують розвивати та розширювати свою експертизу. Наприклад, українські команди взяли участь у розробці шести ігор, опублікованих Ubisoft минулого року.

Також компанія пишається своїм внеском у розробку Assassin’s Creed Shadows та внеском у розробку неймовірної гри XDefiant, яка вийшла 21 травня 2024 року, в тому числі й українською мовою.

«Щодо українського ринку — ми бачимо помірковано стабільну ситуацію в основних гравців геймдев ринку. Не дивлячись на певне зменшення кількості персоналу в цих компаніях у попередніх періодах, частіше за все це було пов’язано не стільки з ситуацією в Україні, а більшою мірою з глобальними реорганізаційними або оптимізаційними процесами, які відображають загальний стан індустрії у всьому світі», — пояснила Studio Manager Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк.



За її словами, важко заперечувати наявність впливу війни та пов’язану з ним додаткову обережність ризик-орієнтованих інвесторів, а також достатньо високу кількість розробників, які обирають продовжити своє життя за межами України.

«Можна відмітити виток інтересу до всього українського і відкритість інвесторів до обережного, але стабільного інвестування в українську експертизу та продукт. Також міжнародні компанії все частіше додають українську локалізацію до своїх проєктів. На мою думку, інтерес до нашої країни зростає і я хочу вірити, що ці процеси стануть довгостроковим трендом для українського ринку геймдев», — підсумувала Ольга Сендзюк.

Олена Бурда, General Manager у Plarium Ukraine та Plarium Poland:

«Ми отримали неймовірну підтримку від наших гравців. Коли почалася війна, в усіх чатах користувачі спілкувалися лише про те, як вони можуть допомогти. Нас накрило хвилею турботи й підтримки від модераторів і гравців з усього світу: вони поширювали петиції, проводили благодійні стріми, на яких збирали кошти на підтримку України», — розповіла нам General Manager у Plarium Ukraine та Plarium Poland Олена Бурда.

Компанія додала українських персонажів і символіку в ігри. У RAID: Shadow Legends з’явилися герої Тарас Лютий і Марічка Непереможна, а в Mech Arena — українські скіни для мехів і пілотеса Стефанія.

«Макроекономічна ситуація та геополітична нестабільність негативно впливає і на геймдев-ринок. Індустрія змінюється, виникають нові виклики, а конкуренція за залучення нових гравців стає ще жорсткішою», — відзначила Олена Бурда.

Олександр Каліберов, STUDIO MANAGER, Gameloft_KHA:

STUDIO MANAGER Gameloft_KHA Олександр Каліберов зазначив, що початок повномасштабного вторгнення співпав глобально зі скасуванням ковідних обмежень. За його словами, під час карантину люди більше грали, що позитивно впливало на галузь.

Однак із послабленням обмежень люди стали більше приділяти часу роботі та іншим видам діяльності, що призвело до скорочення кількості гравців, часу, який вони проводять в іграх, і фінансових показників.

«Ми, як частина глобальних процесів, спостерігаємо за змінами, але і розробляємо та впроваджуємо ефективні плани, що дають оптимізм на розвиток студії», — підсумував Олександр Каліберов.

Сергій Шумигора, Executive Director, Wargaming Kyiv:

«Наші клієнти — це наші гравці. І однією із задач було зробити все для того, аби гравці продовжували отримувати оновлення та доступ до гри. Це, звичайно, стосується й українських гравців, які хотіли перемикнутися і провести час за грою. Ми вдячні всім за підтримку і те, що залишаються із нами, а ми, своєю чергою, намагаємось радувати їх покращенням гри», — розповів Executive Director Wargaming Kyiv Сергій Шумигора.

За його словами, якщо говорити про ринок геймдеву, то тут така сама ситуація, як і в багатьох інших індустріях, тобто вистачає різних прикладів: хтось підтримав українців конкретними діями з допомогою працівникам, зборами, пожертвами, активностями, хтось просто словами, а хтось не зробив нічого. «Перших прикладів більше і хочеться, аби продовжувалась допомога тим, кому вона потрібна в Україні. В цілому, ігрова індустрія у цьому питанні показала себе з людяного боку», — сказав Сергій Шумигора.

Коментар від компанії Kevuru Games:

У Kevuru Games відзначили, що клієнти компанії підтримували їх та не закривали проєкти. В перший місяць війни компанія, як і всі інші студії, сфокусувалась на забезпеченні безпеки фахівців, а також працювала над збереженням робочих місць та продовження контрактів з клієнтами.

У березні 2022 року вже працювало 90% команди. «Далі ми почали адаптуватись до реалій: оптимізували бізнес-процеси, щоб забезпечувати безперебійність делівері проєктів; розробили план на випадок енергокризи; відкрили хаб у Варшаві», — підсумували у Kevuru Games.

Данило Полудьонний, Director в N-iX Game & VR Studio:

«Клієнти відреагували на ситуацію з розумінням, деякі навіть надсилали гроші своїм командам в нашій компанії. Ринок так само відреагував без паніки», — розповів нам Director в N-iX Game & VR Studio Данило Полудьонний. Також Данило порадив подивитися інтерв’ю з конференції XDS, в якому N-iX Game & VR Studio та інші українські студії детально обговорювали сьогоднішній стан геймдеву та вплив війни на індустрію:

Олександр Благодаренко, СЕО компанії Bini Games:

«Bini Games є продуктовою компанією, тому безпосередні наші клієнти — це батьки та діти із Європи та США. Зазвичай вони реагують на зміни лише тоді, коли щось відбувається безпосередньо в їхніх країнах. Тому суттєвого прямого впливу на наших клієнтів війна не здійснила», — пояснив СЕО компанії Bini Games Олександр Благодаренко.

Але, за його словами, IT ринок в цілому, та геймдев зокрема, переживають не найкращі часи. Глобальне погіршення інвестклімату, уповільнення темпів економічного зростання знаходять своє відображення в кризі мобільного ігрового ринку та інформаційних технологій.

«Всі ми можемо пригадати непоодинокі випадки хвиль скорочень навіть в найвідоміших і найуспішніших компаніях. Ситуація залишається напруженою, але ми твердо впевнені, що кожне сповільнення обов’язково зміниться зростанням і найголовніше пам’ятати, що будь-яка криза це час можливостей», — підсумував СЕО Bini Games.

Олександр Благодаренко, Founder в Uni-Bit Studio:

В Uni-Bit Studio розповіли, що реакція клієнтів компанії на війну була різноманітною: деякі виявили велику підтримку та співчуття, а інші виявили занепокоєння стосовно збереження графіків проєктів та щодо того, як компанія буде працювати без світла та під обстрілами.

«Навіть були випадки, коли нам доводилося евакуювати співробітників з міст, які були поблизу лінії фронту, спостерігаючи занепокоєний погляд клієнтів на відстань між нами та зонами конфлікту», — відмітив Founder в Uni-Bit Studio Олександр Благодаренко.



За його словами, з початком повномасштабної війни Uni-Bit Studio відмовилася від всіх контрактів з російськими та білоруськими компаніями, які на той момент складали 60% контрактів. Це спонукало компанію до пошуку партнерства з більшим числом клієнтів на західному ринку. Процес виявився довготривалим, але компанії вдалося налагодити співпрацю з Blizzard. Це стало відкриттям нового ринку для Uni-Bit Studio.

«Стосовно ринку геймдеву загалом, можна сказати, що складна політична та економічна ситуація значно впливає на нього. Це актуально і для українського ринку геймдеву, де західні клієнти обирають підрядників з обережністю через ризики, пов’язані з обстрілами, відсутністю електрики та мобілізацією. Погіршення інвестклімату на глобальному ринку геймдеву лише підсилює цю ситуацію, ускладнюючи пошук фінансування та створення нових проєктів», — підсумував Благодаренко.