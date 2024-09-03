За інформацією французьких ЗМІ, 24 серпня генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова було затримано в аеропорту Парижа. На момент написання матеріалу його вже звільнили з-під варти, проте зобов’язали сплатити €5 млн застави(щоб уникнути досудового ув’язнення) та двічі на тиждень з’являтися в поліції.

Мільярдера російського походження звинуватили в тому, що він не вжив належних заходів для запобігання зловживання його платформою для злочинної діяльності.

Французька служба Ofmin, яка займається захистом неповнолітніх від насильства, видала ордер на арешт Дурова за звинуваченнями в організованій злочинності, торгівлі наркотиками, шахрайстві та пропаганді тероризму на його платформі.

За попередньою інформацією, йому загрожує до 20 років в’язниці. Суд призначено на суботу.

Чому Дуров опинився у Франції питання відкрите, оскільки, попри наявність французького громадянства, він знав про оголошення його в розшук і тривалий час уникав відвідування цієї країни. Це пов’язано із досить суворим регулюванням ЄС щодо цензури. Telegram позиціюється як вільна платформа з низьким рівнем модерації, що, на думку французьких правоохоронців, робить її сприятливим середовищем для злочинної діяльності.

Ні для кого не секрет що телеграм отримав дуже широку популярність серед українців з початку повномасштабної війни. Згідно з даними за 2023 рік 75% українців використовували Telegram для спілкування, а 72% отримували звідти новини. І на сьогодні він є одним з найпопулярніших месенджерів в Україні, попри те що має “російський слід”.

Але на порядку денному у нас інше важливо питання: які альтернативи існують? Ринок переповнений різними месенджерами, але який з них може повноцінно замінити Telegram. Спробуємо розібратися.

Signal

App Store / Google Play

Переваги:

Наскрізне шифрування (E2E);

Відкритий код;

Зберігає мінімальну кількість даних;

Не зберігає IP-адреси користувачів;

Відсутність реклами або трекінгу користувачів;

Безплатний.

Недоліки:

Обмежена популярність порівняно з іншими месенджерами.

Наш список відкриває месенджер зі звучною назвою Signal. Він розроблений ентузіастом розробником Моксі Марлінспайком ще у 2014 році, та фінансується некомерційною організацією 501(c)(3). Продукт публікується як безплатне програмне забезпечення з відкритим кодом.

Сам Signal є безплатним та надзвичайно безпечним месенджером для обміну повідомленнями, який використовує наскрізне шифрування для надсилання та отримання будь-яких видів зв’язку з іншими користувачами Signal. Завдяки цьому месенджер став популярним серед прихильників конфіденційності та безпеки.

Месенджер підтримує основну функціональність як-от: зашифровані текстові повідомлення, голосові та відеодзвінки, тимчасові повідомлення та шифровані групові чати. Однією з цікавих функцій є захист екрана, що блокує можливість робити знімки екрана в додатку, запобігаючи несанкціонованому копіюванню тексту повідомлень.

Попри чудову безпеку, Signal все ж має менш розширені можливості для адміністрування великих груп і спільнот, що може бути недоліком для тих, хто шукає месенджер із потужними інструментами для керування групами.

Інтерфейс Signal є простим і мінімалістичним, з акцентом на функціональність і зручність використання. Додаток має чистий дизайн з інтуїтивно зрозумілою навігацією, що робить його легким для освоєння навіть для нових користувачів.

Серед особливостей, під час користування Signal: ваші дані зберігаються на ваших пристроях у зашифрованому вигляді. Єдиною інформацією, яка зберігається на серверах Signal для кожного облікового запису, є номер телефону, за допомогою якого ви зареєструвалися, дата й час приєднання до служби та дата останнього входу.

Це забезпечує високий рівень конфіденційності, оскільки ніхто не може отримати більше інформації без фізичного доступу до вашого пристрою чи пристроїв людей, з якими ви спілкуєтеся.

Цікаво, що роскомнагляд заблокував месенджер Signal ще на початку серпня 2024 року через порушення російського законодавства.

Загалом, Signal є гідною альтернативою Telegram, оскільки він забезпечує високий рівень конфіденційності та безпеки завдяки наскрізному шифруванню всіх повідомлень і дзвінків. Додаток не зберігає метадані та не відстежує активність користувачів, що робить його привабливим для тих, хто цінує приватність. Однак, якщо вам потрібне гнучке адміністрування великих груп та каналів, раджу звернути увагу на наступного кандидата.

WhatsApp

App Store / Google Play

Переваги:

Надзвичайно популярний;

Широка функціональність (голосові та відеодзвінки, групові чати);

Безплатний.

Недоліки:

Проблема з довірою до Meta через скандали з приватністю;

Деякі функції, можуть зберігати дані без наскрізного шифрування (залежить від налаштувань).

WhatsApp було розроблено американським програмістом українсько-єврейського походження Яном Кумом та його колегою Браяном Ектоном у 2009 році. Пізніше, у жовтні 2014 року, Meta (раніше Facebook) придбала месенджер за колосальні на той час $19 млрд. Ця купівля стала найбільшою угодою в індустрії стартапів, перевершивши попереднє найбільше придбання Facebook — покупку сервісу Instagram за $1 млрд. За даними 2024 року, кількість активних користувачів перевищила 2,7 млрд, що є значним досягненням. Варто зазначити, що значна частка цих користувачів перебуває в Китаї. Формально месенджер там заблокований, але працює через VPN.

WhatsApp є популярним месенджером, що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, голосовими повідомленнями, фотографіями, відео та файлами.

Попри його сучасні технології безпеки, він має довгу історію вразливостей. У 2020 році ООН рекомендувала не використовувати додаток для робочих листувань. А в червні 2023 року, компанія ESET виявила оновлену версію шпигунського програмного забезпечення GravityRAT для Android, яке здатне перехоплювати резервні копії WhatsApp та отримувати команди для видалення файлів. Крім того, загроза здатна перехоплювати журнали викликів, список контактів, SMS-повідомлення, місцезнаходження пристрою, загальну інформацію про пристрій та файли зі спеціальними розширеннями для зображень, а також фотографії та документи.

WhatsApp робить багато, щоб заслужити вашу довіру, зокрема використання наскрізного шифрування E2EE, яке гарантує, що повідомлення не можуть бути прочитані ніким, крім вас і кінцевого отримувача. Однак це не усуває той факт, що Meta вже довгий час стикається зі скандалами через витік метаданих своїх користувачів з метою продажу цієї інформації стороннім компаніям. Це може бути головним недоліком WhatsApp.

Звісно, варто зазначити що WhatsApp працює незалежно від Meta, і має свою політику конфіденційності, хоч це не скасовує того фактору, що він все ще залишається частиною Meta.

По функціональності WhatsApp дуже схожий до Telegram. Він надає можливість надсилати текстові повідомлення, голосові повідомлення, фото, відео та документи як у приватних, так і в групових чатах. Також, підтримує голосові та відеодзвінки, включаючи групові дзвінки до 32 учасників. Серед додаткових функцій є “Стільникові чати”, де користувачі можуть обмінюватися повідомленнями, які автоматично зникають через заданий час. Крім того, є можливість створювати канали для поширення інформації серед підписників.

Інтерфейс WhatsApp дуже зручний завдяки простій навігації, де всі основні функції, такі як чати та дзвінки, доступні через зрозумілі вкладки внизу екрана. Дизайн програми є мінімалістичним і чистим, що дозволяє легко знайти потрібні чати та повідомлення без зайвих відволікань. Основна увага в інтерфейсі зосереджена на чатах, що робить їх перегляд і управління ними інтуїтивно зрозумілим.

WhatsApp з усіма його перевагами, такими як широка функціональність і надійне шифрування, може стати гідною альтернативою Telegram. Великим плюсом є широка охопленість серед користувачів, що може полегшити перехід. Хоча не обійшлося і без недоліків, адже додаток вже потрапляв у скандали зі злиттям метаданих користувачів. Тому якщо ви потребуєте більшої приватності, тоді є сенс звернути увагу на Signal; якщо ж це для вас не є пріоритетом, WhatsApp може стати вашим вибором.

Facebook Messenger

App Store / Google Play

Переваги:

Широка популярність та функціональність;

Інтеграція з іншими сервісами(Facebook, Instagram);

Підтримка чат-ботів;

Наявність секретних чатів з наскрізним шифруванням.

Недоліки:

Проблеми з конфіденційністю.

Якщо попередній месенджер напряму не пов’язаний із Meta та має свою політику конфіденційності, то наш наступник є безпосередньо дитям Meta (Facebook). І я кажу про Facebook Massenger який за останні роки отримав величезну популярність у всьому світі.

Facebook Messenger, спочатку відомий як Facebook Chat, розпочав роботу у 2008 році як частина основної соціальної мережі Facebook. На момент запуску це була проста текстова платформа для спілкування в реальному часі, що дозволяла користувачам обмінюватися повідомленнями з друзями, не покидаючи основний сайт. Однак зі зростанням популярності, у 2011 році Facebook вирішив відокремити його як окремий додаток для мобільних пристроїв. Це дозволило розширити функціональність що, своєю чергою, сприяло стрімкому зростанню популярності Messenger. У 2014 році Facebook зробив ще один важливий крок, відокремивши Messenger від основного додатка Facebook, що дало змогу зосередитися на вдосконаленні функцій чату та інтеграції нових технологій.

Як результат ми отримали один із найбільш відомих додатків для обміну повідомленнями у світі. Згідно з квартальними звітами Meta за 2023 рік, кількість щоденних активних користувачів перевершила 2 млрд. Очевидно що його популярність зумовлена інтеграцією з іншими сервісами Facebook.

Messenger пропонує широкий спектр функцій, що робить його універсальним інструментом для спілкування та гідною заміною існуючому Telegram. Користувачі можуть надсилати текстові повідомлення, голосові та відеодзвінки, а також обмінюватися фотографіями, відео та документами. Інтеграція з функціями Stories дозволяє ділитися тимчасовим контентом. Існує також можливість створення групових чатів, які підтримують додавання учасників, організацію подій та спільне використання медіа.

Facebook Messenger також підтримує чат-боти, які дозволяють отримувати інформацію або виконувати дії, спілкуючись із ними. Їх можна знайти в спеціальному розділі пропозицій, який відкривається, коли ви торкаєтеся панелі пошуку.

Інтерфейс досить зручний та інтуїтивно зрозумілий. Головний екран складається з переліку чатів, з можливістю швидкого пошуку по контактах та повідомленням. У верхній частині знаходяться кнопки для створення нового повідомлення, початку відеодзвінка та доступу до налаштувань. Також доступні інтеграції зі стікерами, GIF-анімаціями та іншими медіа для покращення комунікації.

Стосовно особливостей, варто звернути увагу на інтеграцію Messenger з іншими сервісами Facebook як-от Instagram та Marketplace. Це дозволяє користувачам легко перемикатися між платформами, а саме, обмінюватися повідомленнями між сервісами не змінюючи при цьому додаток.

Найкращою особливістю Facebook Messenger є його надзвичайна популярність. На відміну від практично будь-якого іншого месенджера, вам не доведеться витрачати час шукаючи ваших друзів або запрошуючи їх приєднатися до екосистеми Facebook, адже велика ймовірність що вони вже є її частиною. І навіть при умові що вони не є частиною Facebook, ви можете скористатися функцією SMS яка підтримується месенджером, що означає що ви можете безперешкодно надсилати їм повідомлення з того самого додатка.

Попри всі переваги Facebook Messenger, далі ми поговоримо про його недоліки, адже безсумнівно це гарний месенджер із широкою функціональністю та охопленням серед населення, але чи все так ідеально?

З одного боку в Meta підтвердили, що звичайні повідомлення, які надсилаються через Facebook Messenger, шифруються під час передачі, щоб уникнути перехоплення, але Facebook керує ключами шифрування. А отже, він і може їх розшифрувати при необхідності. З іншого боку, Meta підтримує функцію Secret Conversation що є аналогією із “Секретними чатами” з Telegram. Вона дозволяє користувачам вести захищені чати з наскрізним шифруванням (end-to-end encryption). До речі, протокол роботи був запозичений в Signal.

У результаті ми отримали один з найбільш розвинених і популярних месенджерів на ринку завдяки своїй багатофункціональності та інтеграції з платформою Facebook. Його розширені можливості для спілкування, включаючи текстові, голосові та відеодзвінки, разом з унікальними функціями, такими як боти та шифрування повідомлень, роблять його чудовою заміною Telegram. Однак, питання конфіденційності можуть бути недоліками для деяких користувачів. Якщо питання безпеки та конфіденційності стоїть для вас пріоритетом, раджу розглянути інші варіанти в цій статті, в іншому випадку вибравши Facebook Manager ви точно не розчаруєтесь.

Viber

App Store / Google Play

Переваги:

Платформа Viber Out;

Широка функціональність (наклейки, голосові та відеодзвінки, групові чати);

Популярний серед українців;

Наявність секретних чатів з наскрізним шифруванням.

Недоліки:

Наявність реклами;

Немає можливості перенесення історії чатів між платформами;

Повільніші оновлення та інновації порівняно з іншими месенджерами.

Наступний месенджер — це добре всім відомий Viber, хоча його вибір може бути спірним через певні особливості, які ми розглянемо далі. Проте він має велику охопленість серед українців та широку функціональність.

Свій початок Viber бере з Тель-Авіву, де Тальмон Марко захотів створити зручний спосіб спілкування зі своєю дівчиною, оскільки на той час вони знаходилися в різних країнах, а телефонні розмови коштували дорого.

Таким чином, вже у 2010 році була випущена перша версія Viber яка працювала лише на iOS. Згодом японська компанія Rakuten, Inc. викупила права на Viber. Сума угоди склала $900 млн.

З того часу Rakuten Viber активно розвивався і вже у 2018 році його аудиторія перевищила 1 млрд користувачів у 190 країнах світу.

Станом на 2020 рік Viber є одним з найпопулярніших мобільних застосунків і одним із найпопулярніших месенджерів в Україні. В компанії заявляють, що 97% українських власників смартфонів завантажили Viber на свої пристрої.

Стосовно безпеки, у Viber все досить стандартно: підтримка наскрізного шифрування (E2EE), наявність секретних чатів та функція автовидалення повідомлень. Піктограма замка означає, що ваше повідомлення захищене.

Щодо функціональності: крім обміну особистими повідомленнями, Viber підтримує групові та публічні чати, створення каналів, а також обмін медіафайлами. Сервіс підтримує емодзі, але більше уваги приділяє стікерам, які оживляють розмову.

Ви також можете здійснювати аудіо- та відеодзвінки. Додаток використовує ваш звичайний номер телефону, і ви можете безплатно дзвонити будь-кому по всьому світу, якщо у нього також є додаток.

Однією з відмінних функцій Viber, яка відрізняє його від інших месенджерів, — це можливість телефонувати на стаціонарні номери за додаткову плату за допомогою Viber Out. Додаток дозволяє поповнювати кредит Viber Out через багаторівневий тарифний план, повідомляючи про вартість дзвінка в різні країни перед витратами.

Інтерфейс Viber Rakuten є зручним і добре організованим, пропонуючи легкий доступ до основних функцій через вкладки внизу екрана, що дозволяє швидко перемикатися між чатами, дзвінками та іншими розділами. Дизайн має мінімалістичний стиль з чіткими іконками та великим текстом, що забезпечує повну зручність користування.

З мінусів, хочу виділити наявність реклами, зокрема рекламних повідомлень, які можуть з’являтися в чатах, групах або під час використання деяких функцій месенджера. Окрім того, на відміну від більшості інших месенджерів, Viber не має можливості перенесення історії чатів та повідомлень при переході з Android на iOS та назад.

Крім того, минулого року було представлено платну підписку Viber Plus, яка надає доступ до певних переваг, таких як відсутність реклами, можливість змінювати стиль іконок програми, розшифровка голосових повідомлень у текст, режим невидимки та доступ до всіх стікерпаків. За ці переваги пропонують платити $1,99 на місяць.

Як підсумок, Viber пропонує непогану функціональність для обміну текстовими та відео повідомленнями, підтримує наскрізне шифрування та канали. Варто також зазначити його широку охопленість серед користувачів в Україні.

Threema

App Store / Google Play

Переваги:

Високий рівень безпеки;

Анонімність;

Спеціальні версії для бізнесу та освіти;

Відкритий код.

Недоліки:

Низька охопленість користувачів;

Платність;

Відсутність резервного копіювання в хмарі.

Останній месенджер який ми сьогодні розглянемо це Threema. Відразу хочу попередити що навряд чи він зможе стати повною заміною Telegram, натомість він пропонує дещо інше — повну анонімність.

Threema був заснований у 2012 році у Швейцарії, компанією Threema GmbH. Месенджер створювався з акцентом на приватність та безпеку користувачів. Його поява це відповідь на зростаючу стурбованість щодо конфіденційності даних в інтернеті. Threema швидко здобув популярність у Європі серед користувачів, які шукали безпечну альтернативу основним месенджерам. Станом на 2023 рік кількість користувачів перевищила 12 мільйонів, що, звичайно, не так багато порівняно з іншими месенджерами у цій статті.

Threema досить проста у використанні та має повний набір функцій, які можна очікувати від захищеної програми обміну повідомленнями. Месенджер пропонує текстові та голосові повідомлення, голосові та відеодзвінки, групи та списки розсилки, а також можливість ділитися файлами, медіафайлами та розташуваннями. Усе зашифровано наскрізно, включно з елементами, якими ви ділитеся.

Threema була розроблена з урахуванням безпеки. Усі форми спілкування на платформі — повідомлення, фотографії, відео, файли, голосові дзвінки та навіть повідомлення про статус — зашифровані наскрізно. Оскільки користувачі контролюють обмін ключами, жодна третя сторона не може розшифрувати ваші повідомлення.

Крім того, Threema не зберігає вашу інформацію на своїх серверах. Ваші списки контактів керуються на вашому пристрої, і повідомлення не зберігаються після їх доставки. У процесі не створюються файли журналів і не збирається особиста інформація.

Threema не вимагає номерів телефонів або адрес електронної пошти для реєстрації, лише одноразову покупку, яку можна оплатити через магазин програм або анонімно біткойнами. Також, Threema володіє всіма серверами, які фізично розташовані у двох захищених центрах обробки даних. Ці центри обробки даних знаходяться в Цюріху, Швейцарія, що означає, що на них поширюється швейцарське законодавство про захист даних.

Цікаво буде дізнатися, що у січні 2022 року у Швейцарії військовим заборонили користуватися месенджерами Telegram, WhatsApp і Signal, щоб вони перейшли на Threema. Вартість користування месенджером швейцарська армія взяла на себе.

Все це робить Threema надзвичайно надійною з погляду безпеки.

Наразі, існують 4 додаткові версії Threema. Хоча вони й не в центрі уваги цього огляду, їх також варто торкнутися, оскільки можливо саме одна із них стане вам у пригоді.

Threema Work, розроблена для безпечного обміну повідомленнями в бізнес-середовищі. Вона забезпечує централізоване управління акаунтами та інтеграцію з корпоративними системами.

Threema Broadcast дає змогу здійснювати трансляції до списків розсилки, централізовано керованих груп, каналів (динамічних інформаційних бюлетенів) і ботів, які можуть отримувати інформацію через Threema.

Threema Gateway дозволяє інтегрувати зашифровану передачу повідомлень у сторонні додатки та вебсайт через API, що забезпечує безпечний обмін даними. Надає можливість надсилати повідомлення з вашого власного програмного забезпечення користувачам Threema.

Threema Education фактично є варіантом Threema Work. Його відмінність полягає в тому, що компанія пропонує спеціальні ціни для навчальних закладів.

Стосовно інтерфейсу, в Threema він досить простий та функціональний, з акцентом на зручність користування. Головний екран містить перелік контактів і чатів, схожий на інші месенджери. У верхній частині розташовані іконки для пошуку, створення нового чату та доступу до налаштувань.

Серед недоліків Threema варто згадати низьку популярність порівняно з іншими месенджерами. Хоч він і здобув популярність серед користувачів які цінують конфіденційність, все ж якщо ви хочете перейти на цей месенджер постане питання залучення до нього ваших знайомих та друзів. Також, на відміну від таких програм, як Signal, Whatsapp, Viber та Messenger, Threema не є безплатною програмою. Щоб завантажити його, вам доведеться одноразово заплатити $6,99 в Apple AppStore або 264,99 грн в Google Play, що для декого може стати вагомою причиною не користуватися ним.

Як підсумок, Threema це гарний вибір для тих, хто шукає максимально безпечний і конфіденційний месенджер. Він робить фокус саме на приватності та безпеці, проте низька охопленість та платна основа є головними перешкодами для вибору його як основної платформи.

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У результаті, кожен з розглянутих месенджерів має свої унікальні переваги та недоліки. WhatsApp і Facebook Messenger пропонують широку базу користувачів і зручну функціональність, але є питання до конфіденційності даних. Viber є чудовим вибором для тих, хто шукає універсальний інструмент для спілкування з додатковими функціями, такими як публічні чати та широкою базою користувачів серед українців. Threema, хоча і менш популярний, виділяється своєю безпекою та анонімністю, що робить його ідеальним для користувачів, які цінують конфіденційність понад усе. Залежно від ваших пріоритетів — хай то безпека, зручність чи доступність — кожен з цих месенджерів може стати гарною заміною Telegram.