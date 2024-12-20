10 років Prometheus: курси Гарварду, навчання військових та співпраця з топовими роботодавцями

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Навчання більше не обмежується аудиторіями. Все завдяки інтернету, який відкриває людям нові можливості. Тепер у мережі вони можуть підвищувати кваліфікацію, вивчати іноземні мови та навіть отримувати нові професії.

Українська платформа Prometheus сприяє розвитку онлайн-освіти, створюючи різноманітні курси та програми. Цього року проєкт святкує десяту річницю – як він з'явився та чого досяг, з'ясувала редакція Mezha.Media.

З чого почалася історія Prometheus

Цікаве спостереження – успішний бізнес часто починається з особистого запиту. Так сталося і з Prometheus: ідея його створення виникла завдяки прагненню співзасновника та CEO платформи Івана Примаченка навчитися програмувати.

Перші спроби обмежувалися підручниками та лекціями на YouTube, а тому виявилися не дуже ефективними. Бракувало експертної спільноти та можливості ставити запитання й отримувати відповіді.

Ситуацію змінили онлайн-курси Стенфордського університету, які запустили 12 років тому. Іван Примаченко зареєструвався на них, а згодом на ще одних – Гарвардського університету. І справа зрушила з місця!

"Швидко прогресуючи, я подумав: якщо завдяки онлайн-курсам я, історик за фахом, зміг навчитися програмувати до практичного рівня, то це справжній прорив у світі освіти. Таке потрібно зробити і в Україні", – згадує він.

Перший сайт Prometheus створив сам співзасновник завдяки знанням, здобутим в онлайні. Згодом він поїхав навчатися у Стенфорд і використав нові навички для масштабування української платформи.

Виклики повномасштабного вторгнення

На шляху будь-якого бізнесу завжди є виклики. Для Prometheus, як і для багатьох українських компаній, таким викликом стало повномасштабне вторгнення. Спершу активність на платформі очікувано впала, проте вже у квітні-травні 2022 року почалося відновлення.

У червні щомісячна активність перевищила минулі показники. А 2023 і 2024 роки стали для Prometheus рекордними: майже 1,4 млн нових зареєстрованих слухачів і 1,47 млн виданих сертифікатів.

Це пов’язано з тим, що через вторгнення чимало людей втратили роботу. Тепер вони прагнуть здобути знання, щоб працевлаштуватися чи започаткувати власний бізнес.

"Але є й інший аспект: навіть у складні часи люди розуміють, що потрібно розвиватися й інвестувати у своє майбутнє. Дуже круто, що зараз вони знаходять сили та час для навчання", – зазначає Іван Примаченко.

Найпопулярніші напрями на Prometheus сьогодні – це нові професії, англійська мова та курси воєнного часу.

На запит Міністерства оборони платформа створила для застосунку "Армія+" курси, які охоплюють ключові аспекти теоретичної базової військової підготовки, зокрема управління БПЛА. Загалом на Prometheus і партнерських проєктах навчається понад 200 тисяч військовослужбовців.

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Досягнення платформи за 10 років

Оцінюючи результативність проєкту, зазвичай звертають увагу на цифри. У випадку Prometheus – це понад 3 млн зареєстрованих слухачів і близько 2,6 млн виданих сертифікатів із 2014 року.

Не менш важливим є партнерство з провідними українськими закладами вищої освіти: КНУ ім. Т. Шевченка, Могилянкою, Тернопільським національним університетом та УКУ. На платформі також доступні курси, які читають Нобелівські лауреати.

Разом із Посольством США в Україні та Міністерством освіти і науки Prometheus реалізує проєкт "Всесвітній університет". До нього входять курси Гарварду, Массачусетського технологічного інституту, університетів Дюка, Джонса Гопкінса, Іллінойсу та Каліфорнійського університету.

Але за всім цим стоїть дещо більше. Prometheus втілив у життя те, що ще 10 років тому здавалося фантастикою: у найкращих викладачів можна навчатися онлайн українською мовою з будь-якої точки країни.

"Діти у селах вивчають програмування за курсом Гарварду CS50, перекладеним українською. Майбутні підприємці проходять курс, де співзасновник "Нової пошти" ділиться досвідом створення бізнесу. Ми зробили доступним те, що було недосяжним. І саме це – наше головне досягнення", – підкреслює співзасновник платформи.

Масштабне оновлення з нагоди річниці

10 років – це завжди привід для підбиття підсумків, але для Prometheus це також час для змін. З цієї нагоди платформа проводить масштабний ребрендинг та оновлення сайту.

"Сьогодні людям потрібні не просто курси, а чіткі професійні траєкторії, які ведуть до нової роботи, кар'єрного зростання чи відкриття бізнесу. Це стало основною мотивацією для ребрендингу Prometheus у платформу професійного розвитку", – зазначив Іван Примаченко.

Серед ключових оновлень – персоналізовані рекомендації, які спрощують пошук. Prometheus пропонує понад 500 курсів та програм: близько 450 безплатних та понад 50 платних. Тому така опція точно стане у пригоді.

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Ребрендинг охопив і візуальну частину – новий логотип, інтерфейс та дизайн, який уніфікується між усіма продуктами Prometheus. Оновлення вже доступні у вебверсії, а незабаром з'являться й у мобільних застосунках на iOS та Android.

Сильні сторони Prometheus

Шукаючи можливості для розвитку, люди керуються різними критеріями. Проте спільним для всіх залишається одне: вони обирають варіант, який пропонує відчутні переваги. У Prometheus їх одразу кілька.

Передусім курси платформи враховують український контекст. Він присутній у багатьох тематиках: бізнесі, праві, історії, культурі, soft skills тощо. Увага до українських реалій робить навчання не лише зрозумілішим, а й практично більш корисним.

"Ми хотіли б сказати, що навчаємо краще за Стенфорд чи Університет Пенсільванії. Але, якщо чесно, наша перевага – це контекстуалізовані знання. Тому наші курси завершують частіше: середній відсоток завершення безплатних курсів на Prometheus становить 16% порівняно з 7,5-9% у Coursera", – каже Іван Примаченко.

Ще один плюс – це інтеграція української платформи з роботодавцями. Йдеться про низку курсів Prometheus PLUS, які було створено спільно з провідними компаніями. Наприклад, до їхнього числа входять GlobalLogic, EY, Comfy тощо.

Партнери не лише забезпечують експертизу для створення курсу, а й наймають на роботу найкращих випускників. Це те, що відрізняє Prometheus від інших платформ на зразок Coursera, які пропонують якісну освіту, але не допомагають із пошуком роботи.

"На професійних програмах ми концентруємося на конкретному результаті – це нова робота для людини. Тому наша співпраця з роботодавцями є класно працюючою історією та унікальною перевагою", – додає CEO платформи.

Особливості навчання на платформі

У прагненні опанувати щось нове люди задумуються: із чого розпочати? У Prometheus радять насамперед визначитися, що саме вивчати. Цей вибір може бути непростим, тому платформа пропонує інструменти для допомоги.

Один із них – це безплатні курси. Їх можна назвати своєрідним "тест-драйвом" нової професії для ознайомлення та отримання базових знань. Якщо цей етап проходить успішно, можна рухатися далі – обирати професійні платні програми та здобувати ґрунтовніші знання.

Ще один інструмент Prometheus – це курси для створення власного плану навчання. Вони допоможуть структурувати цей процес залежно від потреб слухача. Серед популярних курсів: "Навчаймось вчитись" від Барбари Оклі та "Наука повсякденного мислення".

"Мені здається, що треба починати з цих двох кроків, а потім шукати на Prometheus потрібні варіанти. Для цього є каталог та особистий кабінет, тому можна обрати цікаві теми й отримати автоматизовані варіанти курсів", – пояснює CEO платформи.

У каталозі слухачі можуть визначити тему, формат, тривалість та інші параметри, щоб знайти максимально точний і персоналізований варіант курсів.

Майбутні можливості для навчання

У планах платформи — суттєво розширити кількість професійних програм. Однією з великих ініціатив є програма для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, яка готується до запуску.

"Ми будемо навчати підприємців необхідних навичок для розвитку, захисту та масштабування їхнього бізнесу. Це буде проєкт із міжнародним партнером, який ми анонсуємо у найближчі кілька місяців", – акцентував співзасновник Prometheus.

Особливу увагу також приділятимуть розвитку проєкту "Всесвітній університет" та програмам, які дозволяють здобувати освіту навіть тим, хто має обмежені фінансові можливості.

Компанія сподівається, що наступний рік принесе серйозні результати. І платформа зможе реалізувати заплановане, роблячи освіту доступною для кожного.