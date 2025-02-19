Суд США дозволив Маску та DOGE зберегти доступ до урядових даних

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Суддя федерального суду США Танья Чуткан відхилила запит 14 генеральних прокурорів-демократів на тимчасову заборону, яка мала б обмежити Ілона Маска та Департамент урядової ефективності (DOGE) у доступі або передачі даних семи урядових агентств. Про це пише The Verge.

Штати стверджували, що Маск та DOGE діяли без належних повноважень, отримуючи безпрецедентний доступ до даних та скорочуючи федеральний персонал і проєкти агентств.

Суддя Чуткан постановила, що штати не довели, що без заборони зазнають непоправної шкоди. Вона припустила, що їхні претензії щодо Положення про призначення, яке зобов’язує затвердження посадовців президентом і Сенатом, можуть бути обґрунтованими, однак дозволила DOGE продовжувати роботу на цей момент. Штати все ще можуть продовжити справу та домагатися попередньої судової заборони.

До речі, суддя Чуткан також відхилила запит уряду на скасування заборони, що обмежує DOGE у доступі до платіжних систем Міністерства фінансів. Водночас вона уточнила, що ця заборона не стосується голови відомства Скотта Бессента та інших високопосадовців, затверджених Сенатом.