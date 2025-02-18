Meta прокладе підводні інтернет-кабелі довжиною 50 тисяч кілометрів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta анонсувала проєкт Waterworth, ціллю якого є прокласти підводні інтернет-кабелі завдовшки у 50 тисяч кілометрів – більше ніж окружність землі. Новий проєкт досягне п'яти континентів та забезпечить "найкраще підключення у галузі". Про це йдеться у блозі компанії.

Waterworth пройде скрізь США, Індію, Бразилію, Південну Африку та інші ключові регіони. Проєкт також сприятиме більшій економічній співпраці та цифровому залученню й відкриє можливості для технологічного розвитку у цих регіонах.

Meta заявляє, що інвестиції у Waterworth складають кілька мільярдів доларів й проєкт реалізовуватиметься протягом кількох років. Цей проєкт збільшить масштаб і надійність світових цифрових магістралей та відкриє три нових океанських коридори з великою кількістю високошвидкісного підключення. Компанія також відзначає, що це допоможе впровадженню інновацій ШІ по всьому світу.

Підводні кабельні проєкти, зокрема Waterworth від Meta, є основою глобальної цифрової інфраструктури, на яку припадає понад 95% міжконтинентального трафіку. За нагоди радимо вам ознайомитися з матеріалом "Межі" про історію проведення підводних комунікаційних кабелів.