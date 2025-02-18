Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Потрійний складаний смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design дебютував на глобальному ринку

Потрійний складаний смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design дебютував на глобальному ринку
Huawei Mate XT Ultimate Design
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
18 лютого, 11:15
0

Компанія Huawei провела презентацію у Малайзії, на якій показала глобальну версію потрійного складаного смартфона Mate XT Ultimate Design.

Huawei Mate XT Ultimate Design отримав такі ж характеристик, як і модель для Китаю. Новинка має три частини й два шарніри. Товщина смартфона у відкритому стані становить 3,6 мм, а в закритому – 12,8 мм.

У закритому стані Mate XT отримав 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+. Якщо розгорнути його наполовину, то ви матимете більший 7,9-дюймовий екран із роздільною здатністю 2K. У повністю розгорнутому стані гаджет має великий широкоформатний 10,2-дюймовий 3K-екран.

Пристрій також постачається з чипом Kirin 9010, основною камерою 50 МП + 12 МП + 12 МП, та акумулятором ємністю 5600 мА•год із підтримкою 66 Вт заряджання.

Huawei Mate XT Ultimate Design буде доступний на глобальному ринку в одній модифікації — 16 ГБ оперативної та 1 ТБ постійної пам'яті. Пристрій почнуть продавати незабаром за ціною 3499 євро.

Смартфони Складані смартфони Анонси Huawei Mate XT Ultimate Design
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Криптобонуси від WhiteBIT вже в аптеках і магазинах
Нове рішення для бізнесу: RCS-повідомлення в сервісі цільових розсилок Telescope
Що чекає на український ІТ-ринок? Долучайтесь до огляду української економіки