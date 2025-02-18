Потрійний складаний смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design дебютував на глобальному ринку

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Компанія Huawei провела презентацію у Малайзії, на якій показала глобальну версію потрійного складаного смартфона Mate XT Ultimate Design.

Huawei Mate XT Ultimate Design отримав такі ж характеристик, як і модель для Китаю. Новинка має три частини й два шарніри. Товщина смартфона у відкритому стані становить 3,6 мм, а в закритому – 12,8 мм.

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У закритому стані Mate XT отримав 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+. Якщо розгорнути його наполовину, то ви матимете більший 7,9-дюймовий екран із роздільною здатністю 2K. У повністю розгорнутому стані гаджет має великий широкоформатний 10,2-дюймовий 3K-екран.

Пристрій також постачається з чипом Kirin 9010, основною камерою 50 МП + 12 МП + 12 МП, та акумулятором ємністю 5600 мА•год із підтримкою 66 Вт заряджання.

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Huawei Mate XT Ultimate Design буде доступний на глобальному ринку в одній модифікації — 16 ГБ оперативної та 1 ТБ постійної пам'яті. Пристрій почнуть продавати незабаром за ціною 3499 євро.