У 2024 році резиденти Дія.Cіtу сплатили понад ₴18 млрд податків, monobank найбільше

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році від резидентів Дія.Cіtу надійшло понад 18 мільярдів гривень податків.

Очільник Мінцифри також оприлюднив п'ятірку компаній, які сплатили найбільше податків протягом року. До їх числа увійшли:

Monobank

FAVBET Tech

SoftServe

Український процесінговий центр

EPAM Systems

"Вигідні податкові умови Дія.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових", — пише Федоров.

Резиденти Дія.Cіtу мають сплачувати 5% ПДФО, 5% військового збору та ЄСВ 22%, та 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.