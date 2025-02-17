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У 2024 році резиденти Дія.Cіtу сплатили понад ₴18 млрд податків, monobank найбільше

У 2024 році резиденти Дія.Cіtу сплатили понад ₴18 млрд податків, monobank найбільше
Дія.City
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
17 лютого, 14:10
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році від резидентів Дія.Cіtу надійшло понад 18 мільярдів гривень податків.

Очільник Мінцифри також оприлюднив п'ятірку компаній, які сплатили найбільше податків протягом року. До їх числа увійшли:

  • Monobank
  • FAVBET Tech
  • SoftServe
  • Український процесінговий центр
  • EPAM Systems

"Вигідні податкові умови Дія.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових", — пише Федоров.

Резиденти Дія.Cіtу мають сплачувати 5% ПДФО, 5% військового збору та ЄСВ 22%, та 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.

Бізнес Дія.City України
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