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ЄС пом’якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій

ЄС пом’якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
Штучний інтелект Європейський союз
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
14 лютого, 16:50
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Європейський Союз змінює свій регуляторний підхід до технологій, щоб залучити більше інвестицій у сферу штучного інтелекту, повідомляє Financial Times.

Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань цифрової політики, наголосила, що мета ЄС – підтримувати компанії в дотриманні регуляцій щодо ШІ без створення зайвих бюрократичних вимог. “Ми хочемо забезпечити, щоб на наші компанії не накладали додаткових зобов’язань щодо звітності,” повідомила вона.

У рамках цього спрощення ЄС оголосив про відкликання запланованої директиви щодо відповідальності за ШІ. Крім того, новий кодекс практики щодо ШІ, який очікується у квітні, спростить вимоги до звітності, обмеживши їх до вже наявних правил у межах Акта про ШІ. Цей Акт, ухвалений раніше цього року, класифікує технології ШІ за трьома рівнями ризику, з більш суворими вимогами для високоризикових застосувань, таких як охорона здоров’я чи громадський транспорт.

Високопродуктивні моделі ШІ, такі як GPT-4 від OpenAI та Gemini від Google, підпадають під додаткові зобов’язання щодо прозорості, особливо у питаннях тренування моделей. Однак, технологічні гіганти, зокрема Google і Meta, висловлюють занепокоєння щодо регуляційної рамки. На початку місяця провідний лобіст Meta Джоел Каплан попередив у Брюсселі, що новий кодекс може встановити “нездійсненні та технічно складні вимоги.”

Зміни у регуляціях ЄС відбуваються на тлі загострення напруженості з США. Президент Дональд Трамп критикував штрафи ЄС, накладені на американські технологічні компанії, а його адміністрація назвала регуляції ЄС занадто обмежувальними. Виступаючи на саміті ШІ в Парижі цього тижня, віцепрезидент США Джей Ді Венс засудив “обтяжливі міжнародні” правила, спрямовані проти техногігантів.

Однак Вірккунен відкинула твердження, що зміни в регуляціях ЄС є відповіддю на тиск США. “Це питання нашого власного прагнення підвищити конкурентоспроможність,” зазначила вона. “Ми не залежимо від США.”

Хоча ЄС прагне скоротити бюрократичні вимоги, Вірккунен наголосила, що Союз залишатиметься твердим у забезпеченні виконання правил, які регулюють діяльність онлайн-платформ. Вона підкреслила, що правила ЄС ефективно створюють рівні умови та забезпечують дотримання з боку глобальних технологічних компаній, оскільки Європа є одним із найбільших ринків для американських корпорацій.

ЄС Бізнес Штучний інтелект Єврокомісія
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