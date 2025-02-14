TikTok повернувся в App Store і Play Store у США

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Після понад 25 днів відсутності, Apple і Google повернули застосунок TikTok у свої магазини в США. Обидві компанії видалили додаток з App Store і Play Store 18 січня 2025 року у відповідь на закон про національну безпеку. Про це повідомляє TechCrunch.

Інші додатки ByteDance, такі як відеоредактор CapCut і соціальна платформа Lemon8, також повернулися до магазинів застосунків.

19 січня 2025 року TikTok почав відновлювати сервіси для наявних користувачів, але Apple і Google все ще не повертали додаток до своїх магазинів. Це означало, що якщо користувач видалив TikTok, він не міг встановити його знову.

Президент Дональд Трамп одразу після вступу на посаду підписав указ, який надав TikTok 75 днів для пошуку рішення. Протягом цього часу ByteDance має продати TikTok компанії зі США або зіткнутися з повною забороною.

Минулого місяця Трамп заявив, що хотів би, щоб США отримали 50% TikTok через спільне підприємство з іншими компаніями. Він також ініціював створення суверенного фонду США, який міг би брати участь у переговорах щодо TikTok.

За даними CNBC, трафік TikTok майже повністю відновився — на 90% від рівня до заборони, згідно з Cloudflare Radar. Проте конкуренти намагаються використати цю ситуацію. X та Bluesky запустили власні вертикальні відеопотоки, а Meta анонсувала новий відеоредактор, який має стати конкурентом CapCut.

До речі, згідно з аналітичною компанією Sensor Tower, TikTok став другою найзавантаженішою програмою у США минулого року з 52 млн завантажень.