Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times

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Напівпровідникова компанія Arm, яка належить SoftBank, почне виробляти власні чипи у 2025 році. Її першим клієнтом стане Meta. Про це пише Financial Times.

Рене Хаас, виконавчий директор Arm, представить перший чип, виготовлений власними силами компанії, літом 2025 року. Очікується, що цей чип стане серверним процесором для дата-центрів, а виробництво буде передано на аутсорсинг.

Це значна зміна в стратегії компанії, яка зазвичай займається лише ліцензуванням дизайнів чипів таким гігантам, як Apple чи NVIDIA. Виробництво власних чипів може перетворити деяких з її нинішніх клієнтів на конкурентів. Після оголошення цієї новини акції Arm виросли більш ніж на 6%.

За словами джерел, обізнаних з планами, випуск власного чипа Arm є лише одним з етапів в рамках більш масштабної стратегії компанії, яка передбачає перехід до виробництва мікросхем для штучного інтелекту.

Нагадаємо, що в січні OpenAI та SoftBank анонсували ініціативу Stargate, в межах якої компанії мають намір інвестувати до $500 млрд у створення інфраструктури для штучного інтелекту. Проєкт також підтримають державний фонд Абу-Дабі MGX та Oracle.