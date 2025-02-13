Жінка в Китаї подала на Tesla до суду через нібито несправні гальма Model 3 - тепер вона має заплатити компанії Маска $23 тис.

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Tesla здобула юридичну перемогу в Китаї, вигравши справу про наклеп проти Чжан Ячжоу, жінки, яка публічно протестувала проти компанії через звинувачення в несправності гальм у Tesla Model 3, повідомляє TechCrunch.

У лютому 2021 року Чжан була пасажиркою вищезгаданого електромобіля Tesla, який, за її словами, потрапив в аварію через несправність гальм. Це нібито призвело до травм, через які її батьки провели чотири дні в лікарні. Після інциденту Чжан організувала публічні протести проти Tesla та подала позов проти компанії. У відповідь Tesla подала зустрічний позов, і суд зобов’язав Чжан виплатити компенсацію в розмірі $23 000 та публічно перепросити.

Чжан, яка оскаржує це рішення, продовжує заперечувати версію Tesla. Компанія, перебуваючи під тиском суспільства, зрештою оприлюднила телеметричні дані з її автомобіля, які, як стверджується, підтверджують, що гальма працювали належним чином.

За даними Associated Press (AP), Tesla за останні чотири роки подала позови проти щонайменше шести власників автомобілів у Китаї через скарги на механічні несправності. Крім того, компанія також подала судові позови проти шести блогерів і двох китайських медіа, які опублікували критичні матеріали про Tesla.

Судові записи, переглянуті AP, показують складну ситуацію для власників Tesla у Китаї. З 81 цивільної справи, поданої клієнтами Tesla щодо безпеки, якості чи договірних суперечок, покупці виграли лише дев’ять справ.