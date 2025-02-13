NYT: Держдепартамент США може купити броньовані Tesla на $400 млн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Держдепартамент може витратити $400 мільйонів на купівлю броньованих електромобілів Tesla, якою керує Ілон Маск, консультант президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Цю інформацію було отримано з публічних документів Держдепартаменту щодо витрат на 2025 фінансовий рік. В документі зазначалося, що адміністрація Трампа планує придбати броньовані електромобілі Tesla, але конкретна модель не була вказана. Найімовірнішим вибором вважається Cybertruck, виготовлений з високоміцної нержавіючої сталі.

Разом з тим, якщо уряд США вирішить придбати саме електромобілі Tesla, не всі $400 мільйонів підуть компанії Ілона Маска. Натомість частину з цих коштів отримають інші компанії, які займатимуться бронюванням та іншими покращеннями електромобілів, як-от Armormax.

Представник Armormax під час короткої телефонної розмови зі ЗМІ у середу розповів, що зі сторони адміністрації Трампа була зацікавленість у послугах компанії, але не надав жодних подробиць, оскільки він не уповноважений давати подальші коментарі.

Попри те, що ані Ілон Маск, ані представники Tesla, ані Держдепартамент не коментували цю угоду, мільярдер відреагував на новини в X. Цитуючи пост, у якому інший автор аналізує репортаж телеведучої MSNBC Рейчел Меддоу, що називає угоду між урядом і Tesla вартістю до $400 мільйонів “самообміном” і обговорює проблеми Cybertruck, Маск запитав у Меддоу, чому вона “бреше”.