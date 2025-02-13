Продажі PlayStation 5 перевищили 75 млн одиниць, а кількість активних користувачів PSN стала рекордною

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Sony оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2024 фінансового року і відзначила великий успіх PlayStation 5, продажі якої вже перевищили 75 млн одиниць, а також рекордну кількість активних користувачів PlayStation Network. Про це пише Eurogamer.

За 3 квартал 2024 року Sony продала 9,5 млн одиниць PlayStation 5, це був найкращий квартал за весь час консолі. Це також ставить її майже на один рівень з продажами PlayStation 4 за той самий часовий проміжок після виходу. Попри те, що Sony не відокремлює різні версії консолі, такому результату безперечно допоміг реліз PlayStation 5 Pro.

Компанія також повідомила, що кількість активних користувачів PlayStation Network склала 129 млн станом на 31 грудня 2024 року – ще один рекордний показник. Разом з тим, 42% покупців PlayStation 5 в останньому кварталі також були новими користувачами PSN.

Загальні продажі ігор та консолей Sony збільшилися на 16% порівняно з тим самим кварталом минулого року, а дохід зріс на 37%. Ще одним фінансовим досягненням стало зростання прибутку від PS Plus, який виріс на 20%. Sony пояснює це тим, що більше користувачів обирають дорожчі варіанти підписки.