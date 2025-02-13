Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню

Google оголосила про плани використовувати технологію машинного навчання для оцінки віку своїх користувачів. Компанія вже тестує цю нову модель у США, з планами поступового впровадження в інших країнах.

Модель машинного навчання аналізуватиме наявні дані користувачів, зокрема історію переглядів, звички перегляду YouTube та вік облікового запису, щоб оцінити, чи користувачеві менш ніж 18 років. Якщо користувач буде ідентифікований як неповнолітній, Google надішле повідомлення про зміну налаштувань і надасть інструкції щодо підтвердження віку за допомогою селфі, кредитної картки або державного документа.

Нова функція визначення віку працюватиме разом із наявними заходами безпеки Google для неповнолітніх. Для таких облікових записів буде активовано фільтри SafeSearch для блокування відвертого контенту в результатах пошуку, а також обмежено доступ до відео на YouTube, які вважаються неприйнятними для осіб до 18 років.

Рішення Google впровадити визначення віку з’явилося на фоні посиленої уваги до безпеки дітей в інтернеті у США. Зараз законодавці обговорюють такі ініціативи, як Закон про безпеку дітей в інтернеті (KOSA) і COPPA 2.0, а також Закон про захист дітей від соціальних мереж (KOSMA), який має на меті заборонити дітям до 13 років доступ до соцмереж. KOSMA пропонує, щоб платформи оцінювали вік користувачів за допомогою алгоритмів, хоча критики стверджують, що цей метод не завжди надійний.

Варто згадати, що Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, минулого року також почала використовувати ШІ для виявлення “сигналів”, що користувачеві може бути менше ніж 18 років.

Найближчими тижнями Google також впровадить додаткові функції батьківського контролю. Батьки зможуть обмежити дзвінки та повідомлення на пристроях своїх дітей під час навчання в школі. Починаючи з наступного місяця, через застосунок Family Link батьки зможуть додавати контакти до телефонів своїх дітей, обмежуючи дзвінки та повідомлення лише затвердженими номерами. Google також планує впровадити функції, які дозволять батькам додавати та керувати платіжними картками в Google Wallet своїх дітей.